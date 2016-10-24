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Юрий Белоус: Слуцкий – заложник сложившейся ситуации

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Леонид Слуцкий
Леонид СлуцкийИсточник: Sovsport.ru

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус, работавший несколько сезонов вместе Леонидом Слуцким, рассуждает о том, как в нынешней ситуации стоит поступить главному тренеру ЦСКА.

«СЛУЦКОМУ НУЖНО ВЫДЕРЖАТЬ ЭТО ДАВЛЕНИЕ»

- Как оцените критику болельщиков ЦСКА в адрес Слуцкого? – вопрос Белоусу.
- Надо понимать, что те баннеры, которые появляются в нескольких последних матчах ЦСКА, - это деятельность только части болельщиков. И существуют разные крылья фанатского движения, в том числе радикальные. Люди могут высказываться, но, конечно, не в такой оскорбительной форме. За последние годы ЦСКА выиграл в России практически все, что возможно. И учитывая, что сейчас в клубе идет оптимизация расходов, а команда при этом остается одним из лидеров, такое отношение болельщиков несправедливо. Другое дело, что тренер должен быть готов к прессу со стороны и болельщиков, и СМИ.

- Есть версия, что главным катализатором конфликта стало участие Слуцкого в рекламе еврейского религиозного центра.
- Если тренера попросили прийти на еврейский праздник, и он туда пошел, это не дает оснований оскорблять человека. У нас многонациональная страна, где все нации равны. Так вообще можно скатиться до обсуждения того, что не имеет никакого отношения к футболу.

- До конца ли оправдан этот пресс со стороны болельщиков и СМИ?
- Безусловно, нет. Слуцкий, скорее, заложник сложившейся ситуации. Есть ряд причин нестабильных результатов: большего ждали от Траоре, травмы лидеров и дисквалификация Еременко. Плюс ситуация осложняется и тем, что часть игроков – например, Игнашевич и братья Березуцкие – уже на сходе. Для Слуцкого сейчас главное сдерживать это давление из вне. Относиться к нему несколько индифферентно. Может, не лучшее слово, но, наверное, это так. А болельщики должны понимать, что невозможно постоянно быть на вершине. Случаются естественные провалы, например, при смене поколений. Нужно спокойно к этому относиться и поддерживать клуб. И понимать, что возможен временный отход на вторые роли.

«СЛУЦКИЙ НЕ БОЯЗЛИВЫЙ ТРЕНЕР»

- Может ли ЦСКА в нынешних реалиях играть в более атакующий футбол?
- А кем? Для этого нужно иметь в обойме минимум три форварда, которые будут конкурировать между собой. В этой ситуации жаль, что Панченко ушел в аренду. Конечно, нужно усиливаться. Без квалифицированных игроков в нападении красивого и результативного футбола быть не может.

- Оправдано ли столь большое доверие Слуцкого к Траоре?
- Ему ничего другого не остается - конкуренции-то нет. И в обойме нет тех, кто был бы готов выходить в старте вместо Траоре. При этом мы помним, как этот форвард играл в Румынии, в «Анжи». Это мастеровитый футболист. Может, через игры он еще наберет.

- Разговоры про осторожность тренера-Слуцкого велись и раньше. Вы работали с ним в «Москве». Он боязливый тренер?
- Нет, конечно. Вопрос в том, какими игроками он располагает в данный момент. В «Москве» он не боялся играть с позиции силы, когда у него в нападении была целая обойма нападающих – Кириченко, Бракамонте, Адамов, Лопес – и сбалансированная линия полузащиты, где играли Баррьентос, Семак и другие. В данной ситуации он исходит из того, что есть. И мы прекрасно знаем, что когда играли Еременко и Дзагоев, были креативные игроки в атаке, то ЦСКА выглядел совсем по-другому. А если посмотреть на недавнее дерби с «Локо», то команда Семина ни в чем не уступает сегодняшнему ЦСКА по составу. Тот же Майкон – игрок очень высокого уровня.

- И что делать Слуцкому в этой ситуации?
- Надо быть готовым ко всему. Это часть тренерской профессии, за которую они и получают деньги. ЦСКА в непростой ситуации. Это, во-первых, частный клуб. Во-вторых, совсем недавно был построен стадион, на который потрачено сотни миллионов долларов. В нынешних экономических реалиях ЦСКА сложно тратить на трансферы десятки миллионов долларов. Слуцкий может требовать усиления, но это ничего не изменит. Значит, эти сложности нужно преодолевать с теми, кто есть: а) решать вопрос, чтобы команда осталась в лидерах; б) стараться показывать при этом привлекательный футбол. Если Слуцкий к этому не готов, допустим, не справляется со стрессом, то ему стоит искать другой клуб. Может, попробовать себя в другом чемпионате. Он - тренер молодой.

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