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Дерлей: Главная проблема «МЮ» Моуринью — слабый состав

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Дерлей и Жозе Моуриньо в "Порту"
Дерлей и Жозе Моуриньо в "Порту"Источник: Associated Press

Экс-нападающий «Порту» Дерлей заступился за своего бывшего тренера Жозе Моуринью и рассказал о сотрудничестве с «Динамо».

«В обороне «МЮ» - катастрофа»

- «Манчестер Юнайтед» Моуринью не перестают критиковать. На выходных команда проиграла «Челси» 0:4. Это не перебор?

- Да уж, у Моуринью пока мало что получается в «Манчестер Юнайтед». Очевидно, что состав «МЮ» слабее, чем у «Челси» и «Манчестер Сити». Понятно, что Моуринью работает над этим, наверняка пытается сделать так, чтобы футболисты быстрее прогрессировали. Но пока его методы не работают. А 4:0 — страшный счет.

- То есть считаете, что слабый состав — главная проблема этого «Манчестера»?

- Думаю, да. «МЮ» подписал трех-четырех выдающихся игроков, но состав еще в прошлом году был очень слабым, таким по сути и остался. Клубу нужно более мощное обновление, нужны звезды. Поэтому сейчас «МЮ» и сталкивается с такими трудностями. А в обороне просто катастрофа. На мой взгляд, клубу нужно приобрести как минимум еще 2-3 игроков в эту линию.

- Вы же много матчей «МЮ» видели. Тактика, что использует Моуринью, сильно изменилась со времен «Порту»?

- Конечно, ведь игроки совсем другие. Например, не помню, чтобы «Порту» когда-либо играл с одним нападающим на острие, как Ибрагимович в «МЮ». Он будто приклеен к линии штрафной соперника. Этот футболист теперь не так много двигается, в основном стоит, играет на верховых мячах. Так что между нашим «Порту» и этим «МЮ» большая разница.

- Как считаете, Моуринью еще под силу изменить ситуацию и финишировать в тройке?

- Логично, что попасть в тройку лучших теперь будет трудно. У конкурентов составы сильнее, футболисты лучше сыграны, как, например, в «Арсенале» или «Сити». Но изменить ситуацию еще возможно. «Манчестер Юнайтед» точно сможет подняться выше в таблице. Ведь игроки собраны неплохие, просто по большей части технически слабее тех, что в других топовых командах.

«В «Динамо» новичков не привозил»

- Несколько месяцев назад вы побывали на базе «Динамо». Рабочий визит?

- Да, но и просто повидать старых знакомых было приятно. А еще хотел понять, смогу ли как-то помочь «Динамо». В итоге новичков я не привез, так как Роман Орещук, руководство и тренерский штаб сумели найти необходимых игроков, чтобы команда усилилась. Результаты уже видны, все хорошо поработали. В следующем году «Динамо» снова будет в премьер-лиге, где и должен находиться клуб такого калибра.

- Вы все еще работаете агентом?

- Да, помогаю футболистам в переговорах с клубами. Но с «Динамо» пока дел не вел, так как руководство посчитало нужным сделать ставку на российских игроков, тех, кого хорошо знает. Думаю, это правильно.

- С какими-то другими российскими клубами общались по игрокам?

- Нет, переговоров не было.

- Правильно ли я понимаю, что вы работаете с Жорже Мендешем?

- Сотрудничаю с его компанией Gestifute. Мы с Жорже большие друзья, я работал с ним всю карьеру игрока, и остался в прекрасных отношениях со всеми в этой компании. Теперь мы можем быть партнерами по бизнесу. Я в основном нахожусь в Бразилии, смотрю за местными талантами, да и по другим странам Южной Америки езжу. А еще немного работаю с арабскими странами.

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