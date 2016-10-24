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«Запрещаю игрокам смотреть «Барселону». Как тренер «Оренбурга» переиграл Луческу

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
«Запрещаю игрокам смотреть «Барселону». Как тренер «Оренбурга» переиграл Луческу
Источник: ФК «Оренбург»

Роберта Евдокимова может быть и расстроило поражение от «Зенита», но многочисленным вопросам журналистов он радовался искренне.

Роберт Евдокимов: В «Оренбурге» хорошая обстановка. Никакого давления, зачисток

– Понятно, кто фаворит в этом матче, уровень футболистов, тренера, – спокойно начинает главный тренер оренбуржцев. – Мы дали сегодня бой, показали, что умеем играть в футбол. Я похвалил команду за самоотдачу, за кусочки игры в первом тайме и втором. Только за это очки не дают. Мне пишут, что это была достойная игра, но мне это не очень нравится.

– С каким настроением ехали в Петербург?
– С хорошим. Раньше проезжали мимо стадиона и уезжали на искусственное поле играть с «Зенитом-2», «Динамо СПб», «Петротрестом». Сегодня мы не проехали, а заехали в раздевалку, где готовились великие футболисты и тренеры. Нам терять нечего. Мы просто хотим себя показать, выходим и играем в футбол. Да, хотим добиваться результата, но на данный момент не совсем получается. У нас очень хорошая обстановка в клубе благодаря директору завода, президенту клуба. У нас нет давления, нет собраний, каких-то зачисток. Все положительно, нам помогают, в нас верят. Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы вылезти со дна таблицы.

– Вы могли и ничью увести, и победить. Что не хватает, чтобы начать побеждать?
– После каждого матча я говорю о мастерстве, от этого никак не уйти. Если здесь покупают за миллионы, мы, мягко говоря, никого не покупаем. Игроки стараются, но не получается на данный момент. Плюс травмирован нападающий Саная, который в этой игре очень бы помог. Нет человека, который мог бы завершить наши немногочисленные, но острые атаки.

– Учитывали кубковый матч в Краснодаре при выборе состава?
– Меня спрашивали перед матчем: у вас игра через два дня на третий, не тяжело ли. Нет, никаких претензий. У «Зенита» сумасшедший график. Мы не надеялись, что они не выпустят лидеров. Мы этому учимся. Это наша работа, уверен на 100 процентов: при правильном отношении и восстановлении играть через два дня на третий даже не можно, а нужно. Если у «Зенита» есть опыт в этом, то у нас его нет.

– Перед зимним перерывом какие задачи у команды?
– Очень интересный вопрос. Взять путевки на Мальдивы и отдохнуть хорошо в отпуске. Мы едем в Краснодар и хотим победить. Дальше дома принимаем «Крылья Советов», которые находятся в нижней части таблицы – хотим победить. 6 ноября игра с «Краснодаром» – хотим победить. Какие еще могут быть задачи у команды, которая внизу таблицы? Мы, может, и показываем неплохой футбол, но неплохой от хорошего сильно отличается.

– Давайте если есть вопрос по игре – он последний, – говорит пресс-атташе.

– Какой–то жесткий. Последний вопрос, – обращается Евдокимов к журналистам. – Мне так приятно, столько вопросов, мне никогда столько не задавали. В ПФЛ или ФНЛ если зададут два вопроса – это все. Хочется поговорить. А тут пресс–атташе просит последний вопрос. Очень сильно переживает.

– Сложилось ощущение, что Георгиев в последние пять минут выпадал из игры. Не хватило сил?
– Девушка потрясающая. Вы из Оренбурга? – обращается тренер к журналистке. Она, кстати, действительно из Оренбурга. – Профессиональный вопрос. Вам показалось, я не согласен.

– Еще один вопрос, он уже личный. Вы производите на нас приятное впечатление: тренер российский, совершенно открытый. Самое главное – игра, где чувствуется рука тренера.

– Извините. Алексей, визитку у него возьмите, – обращается Евдокимов к пресс-атташе. – Может, напишете еще про меня.

– Какая из команд российского чемпионата и из мирового футбола вам нравится?
– В России это «Зенит», и не потому что я здесь, а потому что это так. Как «Зенит» играет в атаку и как это было раньше – это большая разница. Более агрессивно, много передач вперед, открываний. Мы тоже учимся на сопернике. После сегодняшнего матча многое возьмем на вооружение. Вот Мистер подошел, как я вовремя отвечаю на вопрос, – в этот момент Луческу стоит у дверей пресс-центра и ждет своей очереди высказаться.

Когда готовимся к матчам, игроки спрашивают, можно ли «Барселону» посмотреть. Я запрещаю –  нечего на них смотреть. Мы никогда не будем играть как они.

Мирча Луческу: Свист болельщиков? Они в какой-то мере были правы

У румынского тренера пресс-конференция начинается с мини-происшествия, он спотыкается, поднимаясь на подиум. По времени Луческу говорит почти в два раза меньше, чем коллега. А это происходит не так часто.

– Вам понравилась сегодняшняя игра? Она получилась слишком нервной.
– Вы со своим опытом могли проанализировать, какая ситуация у нас была, – дерзко начинает Мистер. – Мы поменяли всю линию обороны, такого сочетания еще не было. Я очень доволен этими тремя очками. Оцениваю их даже выше, чем те очки, что мы завоевали в игре со «Спартаком».

– Мы давно не видели, чтобы с такой смелостью тренер выпускал молодых игроков. Это связано с расписанием матчей или желанием увидеть молодежь?
– Я давно наблюдаю за этими игроками, которые провели на сборах много товарищеских игр и тренируются с нами. Мы потеряли много очков в начале чемпионата и сейчас их вернули. В тех условиях сложно выпускать молодых игроков, потому что у них меньше уверенности, когда на них давит результат.

С одной стороны, я был вынужден выставить некоторых игроков, с другой – давно ждал момента. Я говорил тому же Могилевцу несколько дней назад, что именно сегодня он дебютирует. Я хотел посмотреть Чернова, но он получил тяжелую травму и выбыл на неопределенный срок.

– Болельщики во втором тайме начинали свистеть. Вас это раздражало или считаете это справедливым?
– Я думаю, что в какой-то мере они были правы. Счет был скользким, игроки попытались довести игру до победы. Потом в конце мы опять имели преимущество, выпустили Кержакова, который нагнетал впереди, создавал моменты. В конце эти свисты по делу исчезли.

Еще раз скажу, это важные три очка. Мне было больнее, чем перед играми с теми же лидерами, вроде «Спартака». Отсутствовала целая группа игроков, новое сочетание в защите, мы поздно вернулись из Ирландии, потеряли почти сутки. Сегодня играли с мотивированным соперником. По игре «Оренбург» – одна из лучших команд в нижней части таблицы.

– Жулиано в пятницу был на смешанных единоборствах. Разрешаете игрокам так распоряжаться своим свободным временем?
– Я очень рад, что футболисты посещают такие мероприятия. Даже двумя руками за, с моей стороны не может быть никаких запретов.

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