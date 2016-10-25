«Зенит» и «Спартак» отличаются дисциплиной». Включение Геннадия Орлова

"Зенит" обыграл "Оренбург" и снова сравнялся со "Спартаком" Источник: ФК «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов объясняет сложность победы «Зенита» над «Оренбургом» и приводит в пример действия Мака с Майконом.

Новосельцев пока скромничает

Центральные защитники Новосельцев с Ломбертсом играли вместе первый раз – у них, понятное дело в матче с «Оренбургом», случались просчеты. Больших испытаний у Ивана не было, рано его оценивать. Он пока скромничает в игре. Видимо, это боязнь ошибиться.

Молодец Евгений Чернов – он за «Зенит» в премьер-лиге и основном составе вышел впервые, играл активно, подключался к атаке. Он обрабатывал фланг вместе с Робертом Маком, и впереди у них многое получалось – но и соперник создавал моменты в этой зоне. Значит баланса не хватило.

Дзюба вышел на второй тайм прихрамывающим – он, как говорит Мирча Луческу, травму еще в сборной получил, и это повреждение до сих пор Артема мучает. Дзюба появился на поле в интересах команды, но действовал не на максимуме.

«Оренбург» играет в современной манере, хорошо прессингует – нужно отдать команде Роберта Евдокимова должное. Единственный их пропущенный гол – мастерство Мака, игрока сборной Словакии. Оренбуржцы все-таки не могут действовать на его уровне, ведь словак такой класс демонстрировал и во Франции на Евро, там его и заметили. К «Оренбургу» просто не может быть претензий. Во втором тайме здорово вышел Роман Воробьев, гости могли и забить, сравнять счет. «Зенит» даже уступал инициативу на отдельных отрезках.

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Конечно, кадровые проблемы «Зениту» помешали, плюс сложный график. Да, игроки не плачут, не жалуются – но нельзя не учитывать обстоятельства. У Александра Кержакова вот появился шанс, и теперь большой вопрос, кто сыграет с первых минут против «Анжи» в Кубке России: или он, или хромающий Дзюба, или кто-то другой.

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Не время думать о таблице, важно играть красиво!

Сложности «Зенита» сейчас схожи с тем, что испытывает ЦСКА: тоже навалились травмы. Например, Юрий Жирков был заявлен, но у него побаливает ахилл – выпускать опасно, чтобы не было рецидива. Но еще все команды ждут проблемы – это точно.

В следующем туре ЦСКА играть со «Спартаком», но сейчас еще не время думать о турнирной таблице – важно играть качественно, красиво. Чтобы поднять посещаемость наших стадионов, например. Самоотверженность, неравнодушие и поставленная игра – вот что сейчас важно.

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У «Локомотива» в этом плане хорошая тенденция: Юрий Семин пошутил, когда сказал «Локомотив» еще жив» – но его команда добилась действительно хорошего результата, победила ЦСКА. Майкон, кстати, забил классный гол – на таких игроков, как он, как Мак, зритель точно пойдет.

При становлении игры важнее всего – выполнение тренерской установки. Режиссер, когда готовит фильм, ставит задачу актерам. Если они выполняют ее процентов на 70-80 – получается нечто, что достойно называться произведением. Не выполняют – на выходе фальшивка.

То же самое с тренером и игроками: «Барселона» и «Реал» способны демонстрировать 90-95 процентов, а в нашем чемпионате этот показатель – 50-60. Моментами эта цифра больше, но по Лиге чемпионов и Лиге Европы видно: мы уступаем всем в игровой дисциплине.

Обратите внимание: специалисты, болельщики говорят о новой игре «Зенита», о ее появлении – это уже как раз в районе 60 процентов. Петербуржцы больше всех забили – отличный показатель, дело теперь за отладкой обороны: поиски сочетания идут, выбор вратаря продолжается.

Кстати, и «Спартак» ведь отличается игровой дисциплиной. При Каррере футболисты стали стараться исполнять все по максимуму. И у «Зенита», и у «Спартака» этот процент выполнения сценария растет. А вот у ЦСКА такого роста нет – и это прямо пропорционально последним результатам.

Выполнением задания тренера выгодно отличается «Амкар», прибавляют «Анжи» и «Уфа». Приятный момент в том, что эти команды выглядят лучше, чем в прошлом сезоне. А вот «Краснодар» тем временем на распутье – они ниже прошлогоднего уровня, и Игорю Шалимову это стоит исправлять.

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