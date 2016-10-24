Свистать - и всех наверх! Самая сложная победа «Зенита» в сезоне

Победа над «Оренбургом» получилась для «Зенита» неожиданно трудной: команде пришлось перестраиваться на совершенно непривычную схему, вытерпеть свист болельщиков и напряженную концовку.

РОЗОВОНОГИЙ И РОЗОВОЩЕКИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ

Еще не закончился первый круг, а Новосельцев выходит на матч с «Оренбургом» второй раз. Он даже уже забивал новичку премьер-лиги победный мяч за «Ростов». Но причина появления – не это обстоятельство, а дисквалификация Луиша Нету. Доменико Кришито, видимо, берегут: он прихрамывал в концовке ирландского матча. В день игры итальянец выложил в инстаграм фото в компании как раз Нету и восстанавливающегося после травмы Мигеля Данни – они явно работали по своей программе.

Для внимательных появление Евгения Чернова на левом фланге защиты – меньший сюрприз, чем выход Новосельцева. На дебют Чернова в РФПЛ за «Зенит» еще в субботу намекнул главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов: он сказал, что защитника, которому 23-го исполнилось 24 года, для подготовки забрала главная команда. Для защитника это, кстати, не дебют в премьер-лиге вообще, в 2012-м он на 10 минут появлялся за «Томь».

Решение по основному вратарю на матч с «Дандолком» Мирча Луческу принял лишь накануне матча – по крайней мере за сутки до игры в Ирландии он сказал именно так. После странного пропущенного гола в еврокубке у главного тренера наверняка быстро созрело решение: играть с «Оренбургом» будет не первый номер, а сорок первый.

Говорили, у Луческу есть и человеческие претензии к Лодыгину: много времени уделяет внешнему виду, выходит в ярких бутсах – у Михаила Кержакова наоборот скромная прическа и белая обувь. Но все-таки не это гарантирует место в составе: Чернов, например, пробегает туда-сюда по ближней к Мистеру бровке с оранжево-желтыми ногами. Бодрыми финтами именно Евгений откидывает одного защитника и заставляет фолить другого – неплохо для первого выхода в старте дома.

Розовоногий и минуты с третьей розовощекий Новосельцев сходу демонстрирует, что в схеме с двумя центральными разобрался: новичок смело командует Нико Ломбертсу, который в «Зените» уже десятый сезон, когда выходить вперед. После обреза в центральной зоне бельгиец идет встречать соперника, а игрок сборной России остается страховать – но это по распоряжению Ломбертса происходит. Похоже на равноправие между центральными защитниками.

Матч с «Оренбургом» – вообще идеальный момент для полноценного дебюта центрального защитника. «Зенит» сразу же делает то, что не получилось в Ирландии: забирает мяч и властвует. Кстати, в стартовом составе Новосельцева по плану должны были попробовать еще месяц назад на Кубке России в Тамбове. Но Иван травмировался, его премьера перенеслась. Тогда же, кстати, впервые сыграл за основной «Зенит» и Чернов.

У ЛУЧЕСКУ ПРОБЛЕМЫ СЛУЦКОГО

Любопытно, создаст ли «Оренбург» зенитовцам больше проблем, чем «Тамбов» Андрея Талалаева. Разгон похож, все начинается с Роберта Мака – но команда ФНЛ продержалась в два раза больше, полчаса с лишним. Новичок премьер-лиги пропускает на 17-й минуте. Что удивительно, гол у «Зенита» получается в контратаке. А главное в ней – своевременный и разумный пас Александра Кокорина из центра на левый край, там Маку помощь уже без надобности.

Жаль, но активного Чернова приходится менять в перерыве из-за травмы. «Зенит» вынужден перестраиваться на что-то жутко непривычное: похоже на схему с тремя центральными и оттянутым на место защитника Хави Гарсией. Юсупов закрывает весь правый фланг – вот главный показатель. Человек, который на основных-то позициях редко проходит в состав, в пожарном режиме затыкает дыру. Еще немного – и у Мирчи Луческу будет не меньше поводов жаловаться, чем у Леонида Слуцкого.

Проблемы и в целом логичная в таких условиях осторожность «Зенита» не устраивает болельщиков: на 60-й минуте после паса вратарю слышен свист. Недовольство на трибунах – еще одна параллель с ЦСКА. Только у армейцев все исходит от активной части, а тут первыми взбунтовались центральные трибуны.

Политически идеальный поступок Луческу – выход аж на полчаса Александра Кержакова. Опять же, как и с цветом бутс, не это причина наверняка. Но совпадение отличное. «Петровский» Кержа-форварда так долго не видел - три месяца, с первого тура. Тогда он вышел в старте и отыграл 60 минут, потом столько же было на сумасшедшем выезде в Израиль. Появление против «Оренбурга» – третий по длительности шанс для нападающего.

В итоге гол всего один, а проблем в концовке для матча с аутсайдером много. Хотя в таких сложных обстоятельствах важнее все же три очка и продолжение гонки со «Спартаком» на равных.