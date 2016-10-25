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Имя его известно. Кто получит «Золотой мяч»

Константин Клещев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Криштиану Роналду
Криштиану РоналдуИсточник: Reuters

Выборы лучшего футболиста мира в этом году станут, скорее всего, простой формальностью.

В 2016 году голосование за «Золотой мяч», самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе, интриги не таит. Трофей, который будет вручаться в 60-й раз, отправится наверняка в Мадрид, хотя радость вместе с поклонниками «Реала» разделит и Португалия. Намеренно не называю имя будущего победителя, потому что, как представляющий Россию и «Советский спорт» член международного жюри по выборам лучшего футболиста мира, не имею права высказываться по поводу голосования. Хотя кто сказал, что все отдадут «Золотой мяч» Криштиану Роналду?

В этом году France Football проводит голосование самостоятельно, без ФИФА. Контракт между французским еженедельником и Международной федерацией подошел к концу, и продлевать его не стали, говорят, по финансовым соображениям. В футбольном мире вновь будут лучшие футболисты года по двум версиям — France Football и ФИФА. Церемонии развели: французы будут вручать в первой половине декабря, ФИФА — в первой половине января. France Football будет опрашивать журналистов, Федерация — главных тренеров и капитанов национальных сборных.

На мой взгляд, опрос представителей СМИ более объективен. Журналисты смотрят футбол и дают оценки на основе увиденного в матчах международных турниров и национальных чемпионатов и кубков, тренеры и игроки голосуют, как правило, за имена. Сегодня — за Месси, завтра — за Роналду и наоборот. Второе отличие — список номинантов (его составляет редакция France Football) расширился с 23 до 30, как это было до 2010 года, когда французы проводили голосование самостоятельно. Третье — отменен краткий список из трех финалистов, имя обладателя трофея и полные итоги голосования станут известны в один день.

Среди тех, кто не попал в «тридцатку» - целая группа героев последних лет. Бельгиец Эден Азар (8-й в 2015-м), голландец Арьен Роббен (4-й в 2014-м), француз Карим Бензема и аргентинец Хавьер Маскерано (оба в 23-х в 2014-15 гг.), чилиец Алексис Санчес, колумбиец Хамес Родригес, ивуариец Яя Туре и другие. Зато по-прежнему в нем швед Златан Ибрагимович, испанец Андрес Иньеста, итальянец Джанлуиджи Буффон, аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар (куда же без них!), ну, и конечно, португалец Криштану Роналду, который в этом году выиграл и Лигу чемпионов, и чемпионат Европы.

Французам, конечно, хотелось бы отдать «Золотой мяч» Антуану Гризманну, лучшему бомбардиру Евро-2016. Выиграй сборная Франции в финале, быть нападающему мадридского «Атлетико» наследником Мишеля Платини, Жан-Пьера Папена и Зинедина Зидана, которых в разные годы признавали лучшими. Но французы уступили португальцам, и потому Гризманн пока подождет, а «Золотой мяч» получит тот, кто вместе с Месси многим уже надоел за последние годы. Но он действительно лучший, хотя это и убивает интригу еще до начала голосования.

Голосование: Кому бы вы вручили «Золотой мяч»?

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