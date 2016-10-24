Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Дарушафака
Хоккей  ЦСКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -ЦСКА
Хоккей  Ак Барс- : -Барыс
Хоккей  СКА- : -Слован
Баскетбол  Олимпиакос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Надеюсь, «Спартак» проиграет». Что говорили игроки «Зенита»

Татьяна Кокорина, Константин Белюков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Роберт Мак
Роберт МакИсточник: Sovsport.ru

Футболисты «Зенита» и «Оренбурга» в микст-зоне после матча были чуть ли не активнее, чем на поле.

Евгений Чернов: «Спартак» - главный конкурент «Зенита»

Первым к журналистам выходит защитник Евгений Чернов, который впервые сыграл с первых минут в матче Премьер-Лиги. В прошлом сезоне защитник выступал за красноярский «Енисей», а сейчас заменяет Доменико Кришито, получившего небольшое повреждение в матче против «Дандолка».

- Разница между матчами ФНЛ и РФПЛ большая, - признается Чернов. - Тут надо быстрее думать, быстрее принимать решения. Борьбы меньше, играть приятнее. Понимал, что могу выйти в стартовом составе, потому что не тренировались Юрий Жирков и Доменико Кришито. Догадывался, что может появиться шанс.

- Чувствуете, что «Спартак« - конкурент «Зенита« в борьбе за чемпионство? - неожиданно спрашивают Чернова, для которого это всего второй матч за основу.
 - «Спартак» - всегда конкурент «Зенита».

- Главный конкурент?
- Думаю, что да, - с улыбкой заканчивает общение Евгений.

Следующий на очереди Иван Новосельцев - еще один дебютант стартового состава «Зенита».

- Сочетания, в которых мы действовали в обороне по ходу матча действительно были разнообразные. Мы в таком сочетании играли на тренировках только пару дней, так что наиграть что-то было сложно. Но раз не пропустили - значит сыграли в обороне хорошо, - коротко, но по делу все объясняет защитник.

Аксель Витсель: Неважно, как закончится матч «Спартак» - ЦСКА

Автор единственного гола в ворота «Оренбурга» Роберт Мак не отказывается от общения с прессой.

- Мы и не ждали легкой победы, но главное - в итоге три очка у нас, - рассуждает словак. - Мой гол - отличная работа всей команды. Нет смысла выделять только мои действия, когда отлично сыграли все. Хотя забивать конечно, очень приятно. Мы теперь снова догнали «Спартак», каждый тур достаем их снова и снова. Надеемся, они проиграют, мы победим и станем первыми единолично.

Последним у петербуржцев отдувается Аксель Витсель.

- Мы играли с хорошим соперником. Было сложно, потому что недавно играли в Лиге Европы, поздно вернулись домой. Игроки были не так свежы в конце второго тайма, чтобы отдать точный последний пас, в некоторых контратаках могли сыграть получше. Если бы лучше распорядились последним пасом, могли бы сделать счет 2:0 и чувствовать себя в безопасности.

- «Зенит« играл с новым сочетанием в защите. Как оцените игру партнеров?
- Когда меняется много защитников, это нелегко, потому что мы привыкли играть с Нету и Кришито. Для первого раза сыграли неплохо, но можем и лучше. Просто требуется время для адаптации.

- В следующем туре «Спартак« встретится с ЦСКА. Какой исход был бы лучшим для «Зенита«?
 - Не знаю. Если ЦСКА выиграет, а затем мы одержим победу - «Зенит» станет лидером. В случае победы «Спартака» мы можем оторваться от ЦСКА. Не знаю, что для нас лучше. Мы должны следить за своей игрой и хотим выигрывать свои матчи. Неважно, как закончится дерби, нам все равно потом играть с этими соперниками.

Дмитрий Андреев: «Зенит» - близкая нам команда, мы за них переживаем

Капитан «Оренбурга» Дмитрий Андреев коротко отвечает на вопросы, а в конце произносит фразу, которую наверняка еще долго будут обсуждать любители теорий заговора.

- «Зенит» — близкая нам команда, мы за них переживаем, - загадочно отвечает Андреев на просьбу сравнить «Зенит» и «Спартак», давая массу поводов для недоброжелателей, уверенных в не самом чистом характере встречи команд с одним спонсором.

Голкипер оренбуржцев Александр Гутор на эти гипотетические обвинения отвечает вполне конкретно.

- Мы на каждую игру выходим, чтобы победить. Неважно, «Зенит» это или «Спартак».

- Вы уже приезжали в Петербург, когда выступали за БАТЭ.
- Да, атмосфера на «Петровском» осталась потрясающей. Болельщики очень здорово поддерживают свою команду. Если судить по сегодняшнему матчу, то в 2008-м году «Зенит» выглядел интереснее. Возможно, сейчас сказывается плотной график, поэтому сине-бело-голубые выглядели не так убедительно.

Матч

Зенит - Оренбург - 1:0 (1:0)

Голы

Мак 17 (1:0).

Состав

Зенит: Кержаков М., Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Жулиано, Чернов (Юсупов, 46), Витсель, Мак (Могилевец, 69), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 65)

Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Коронов, Георгиев, Нехайчик (Батов, 82), Малых, Померко (Воробьёв, 74), Делькин

Предупреждения:

Юсупов, 81 - Коронов, 42; Воробьёв, 85

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Запрещаю игрокам смотреть «Барселону». Как тренер «Оренбурга» переиграл Луческу«Запрещаю игрокам смотреть «Барселону». Как тренер «Оренбурга» переиграл ЛуческуРоберта Евдокимова может быть и расстроило поражение от «Зенита», но многочисленным вопросам журналистов он радовался искренне.Защитник «Оренбурга» Полуяхтов: Ожидали от «Зенита» большего. Думаю, ничья была бы закономерным результатомЗащитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Илья Геркус: Задача «Локомотива» - оказаться в еврокубках по итогам чемпионатаПрезидент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о целях, которые стоят перед командой в текущем сезоне.РФПЛ. 11-й тур. «Локомотив» обыграл ЦСКА, «Зенит» одолел «Оренбург» и другие матчиРезультаты матчей 11-го тура чемпионата России по футболу.«Зенит» – «Оренбург». Кокорин стал лучшим игроком матча по ударам, обводкам и единоборствамВ матче 11-го тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Оренбург» – 1:0.Адессойе Ойеволе: «Оренбург» старался и показал, что может играть на равных с такими командами, как «Зенит»Защитник «Оренбурга» Адессойе Ойеволе поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Томь» – последняяПосле 11 туров премьер-лиги «Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория домашних матчей красно-белых составляет 29764 человека.Аксель Витсель: Неважно, как закончится матч «Спартак» - ЦСКА, «Зениту» все равно потом играть с этими командамиПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Матч «Зенит» – «Оренбург» стал самым посещаемым в 11-м туреМатчи 11-го тура премьер-лиги посетили 84593 человека, средняя аудитория одного матча составила 10574. Стадионы заполнились на 47,2%.Евгений Чернов: «Спартак» - главный конкурент «Зенита»Защитник «Зенита» Евгений Чернов поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Роберт Евдокимов: В «Оренбурге» нет давления, собраний, зачисток. Все положительно, нам помогают, в нас верятГлавный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).Александр Гутор: В 2008 году, когда приезжал играть в Петербург с БАТЭ, «Зенит» был интереснееВратарь «Оренбурга» Александр Гутор поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).Мирча Луческу: Победа над «Оренбургом»? Оцениваю эти три очка даже выше, чем те, что взяли у «Спартака»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Роберт Мак: Надеемся, «Спартак» проиграет ЦСКА, «Зенит» победит и станет первым единоличноПолузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Иван Новосельцев: В таком сочетании, как в матче с «Оренбургом», играли на тренировках только пару днейЗащитник «Зенита» Иван Новосельцев поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Защитник «Оренбурга» Андреев: «Зенит» - близкая для нас команда, мы за них переживаемКапитан «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).«Спартак» обыграл «Торпедо», забросив три безответные шайбыХоккеисты московского «Спартака» на своей площадке уверенно переиграли нижегородское «Торпедо» со счетом 3:0.Свистать – и всех наверх! Самая сложная победа «Зенита» в сезонеСвистать – и всех наверх! Самая сложная победа «Зенита» в сезонеЗенитовцам пришлось перестраиваться на совершенно непривычную схему, вытерпеть свист болельщиков и напряженную концовку с аутсайдером.Сергей Хусаинов: Судьи тормозят «Спартак», чтобы клубы-гиганты догналиЭкс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал «Советскому спорту» об основных проблемах его нынешних коллег и объяснил, почему арбитры ошибаются в матчах с участием «Спартака» и «Ростова».«Зенит» обыграл «Оренбург», продлив беспроигрышную серию до 11 матчейВ матче 11 тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Роберт Мак
Роберт Маквсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение