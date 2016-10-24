«Надеюсь, «Спартак» проиграет». Что говорили игроки «Зенита»

Футболисты «Зенита» и «Оренбурга» в микст-зоне после матча были чуть ли не активнее, чем на поле.

Евгений Чернов: «Спартак» - главный конкурент «Зенита»

Первым к журналистам выходит защитник Евгений Чернов, который впервые сыграл с первых минут в матче Премьер-Лиги. В прошлом сезоне защитник выступал за красноярский «Енисей», а сейчас заменяет Доменико Кришито, получившего небольшое повреждение в матче против «Дандолка».

- Разница между матчами ФНЛ и РФПЛ большая, - признается Чернов. - Тут надо быстрее думать, быстрее принимать решения. Борьбы меньше, играть приятнее. Понимал, что могу выйти в стартовом составе, потому что не тренировались Юрий Жирков и Доменико Кришито. Догадывался, что может появиться шанс.

- Чувствуете, что «Спартак« - конкурент «Зенита« в борьбе за чемпионство? - неожиданно спрашивают Чернова, для которого это всего второй матч за основу.

- «Спартак» - всегда конкурент «Зенита».

- Главный конкурент?

- Думаю, что да, - с улыбкой заканчивает общение Евгений.

Следующий на очереди Иван Новосельцев - еще один дебютант стартового состава «Зенита».

- Сочетания, в которых мы действовали в обороне по ходу матча действительно были разнообразные. Мы в таком сочетании играли на тренировках только пару дней, так что наиграть что-то было сложно. Но раз не пропустили - значит сыграли в обороне хорошо, - коротко, но по делу все объясняет защитник.

Аксель Витсель: Неважно, как закончится матч «Спартак» - ЦСКА

Автор единственного гола в ворота «Оренбурга» Роберт Мак не отказывается от общения с прессой.

- Мы и не ждали легкой победы, но главное - в итоге три очка у нас, - рассуждает словак. - Мой гол - отличная работа всей команды. Нет смысла выделять только мои действия, когда отлично сыграли все. Хотя забивать конечно, очень приятно. Мы теперь снова догнали «Спартак», каждый тур достаем их снова и снова. Надеемся, они проиграют, мы победим и станем первыми единолично.

Последним у петербуржцев отдувается Аксель Витсель.

- Мы играли с хорошим соперником. Было сложно, потому что недавно играли в Лиге Европы, поздно вернулись домой. Игроки были не так свежы в конце второго тайма, чтобы отдать точный последний пас, в некоторых контратаках могли сыграть получше. Если бы лучше распорядились последним пасом, могли бы сделать счет 2:0 и чувствовать себя в безопасности.

- «Зенит« играл с новым сочетанием в защите. Как оцените игру партнеров?

- Когда меняется много защитников, это нелегко, потому что мы привыкли играть с Нету и Кришито. Для первого раза сыграли неплохо, но можем и лучше. Просто требуется время для адаптации.

- В следующем туре «Спартак« встретится с ЦСКА. Какой исход был бы лучшим для «Зенита«?

- Не знаю. Если ЦСКА выиграет, а затем мы одержим победу - «Зенит» станет лидером. В случае победы «Спартака» мы можем оторваться от ЦСКА. Не знаю, что для нас лучше. Мы должны следить за своей игрой и хотим выигрывать свои матчи. Неважно, как закончится дерби, нам все равно потом играть с этими соперниками.

Дмитрий Андреев: «Зенит» - близкая нам команда, мы за них переживаем

Капитан «Оренбурга» Дмитрий Андреев коротко отвечает на вопросы, а в конце произносит фразу, которую наверняка еще долго будут обсуждать любители теорий заговора.

- «Зенит» — близкая нам команда, мы за них переживаем, - загадочно отвечает Андреев на просьбу сравнить «Зенит» и «Спартак», давая массу поводов для недоброжелателей, уверенных в не самом чистом характере встречи команд с одним спонсором.

Голкипер оренбуржцев Александр Гутор на эти гипотетические обвинения отвечает вполне конкретно.

- Мы на каждую игру выходим, чтобы победить. Неважно, «Зенит» это или «Спартак».

- Вы уже приезжали в Петербург, когда выступали за БАТЭ.

- Да, атмосфера на «Петровском» осталась потрясающей. Болельщики очень здорово поддерживают свою команду. Если судить по сегодняшнему матчу, то в 2008-м году «Зенит» выглядел интереснее. Возможно, сейчас сказывается плотной график, поэтому сине-бело-голубые выглядели не так убедительно.