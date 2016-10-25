Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Дарушафака
Хоккей  ЦСКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -ЦСКА
Хоккей  Ак Барс- : -Барыс
Хоккей  СКА- : -Слован
Баскетбол  Олимпиакос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кто был круче: Майкон, Мак или Мельгарехо? Выбери лучший гол 11-го тура РФПЛ

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Кто был круче: Майкон, Мак или Мельгарехо? Выбери лучший гол 11-го тура РФПЛ

В понедельник матчем «Зенит» - «Оренбург» (1:0) завершился 11-й тур чемпионата России по футболу.

«Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучший гол.

ГОЛОСОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ! ВЫБИРАЕМ ПО ТРИ ЛУЧШИХ ГОЛА, ПОНРАВИВШИХСЯ ВАМ В ТУРЕ

Голосование: Выбери лучший гол 11-го тура РФПЛ

ЛУЧШИЕ ГОЛЫ ТУРОВ 

1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)
2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)
3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:1)
4 - Зе Луиш («Спартак») в ворота «Краснодара» (4:0)
5 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Анжи» (2:0)
6 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота «Локомотива» (1:0)
7 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Оренбурга» (3:1)
8 - Федор Смолов («Краснодар») в ворота ЦСКА (1:1)
9 - Александр Гацкан («Ростов») в ворота ЦСКА (2:0)
10 - Павел Нехайчик («Оренбург») в ворота «Томи» (3:1)

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 11-ГО ТУРА РФПЛ 

«Крылья Советов» - «Арсенал» - 1:1
«Томь» - «Анжи» - 0:3
«Уфа» - «Ростов» - 0:0
«Урал» - «Спартак» - 0:1
«Терек» - «Рубин» - 3:1
«Локомотив» - ЦСКА - 1:0
«Краснодар» - «Амкар» - 1:0
«Зенит» - «Оренбург» - 1:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 

БОМБАРДИРЫ

1 Фёдор Смолов Краснодар 8 (2)
2 Жулиано Зенит 6 (2)
3 Артём Дзюба Зенит 5 (0)
4 Квинси Промес Спартак 5 (0)
5 Джано Ананидзе Спартак 4 (0)
6 Беким Балай Терек 4 (0)
7 Жонатас Рубин 4 (0

АССИСТЕНТЫ 

1 Квинси Промес Спартак 5
2 Олег Шатов Зенит 5
3 Мориц Бауэр Рубин 3
4 Жулиано Зенит 3
5 Зе Луиш Спартак 3
6 Тимофей Калачёв Ростов 3
7 Дмитрий Полоз Ростов 3
8 Рубен Рочина Рубин 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

1 Вадим Афонин Рубин 5
2 Понтус Вернблум ЦСКА 5
3 Андрей Семёнов Терек 5
4 Лукас Фернандо Спартак 5

УДАЛЕНИЯ 

1 Александр Гацкан Ростов 2
2 Сердар Азмун Ростов 1
3 Павел Аликин Уфа 1
4 Евгений Башкиров Крылья Советов 1
5 Александр Ерохин Ростов 1

ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ

1 Краснодар 59.0
2 Зенит 58.0
3 Локомотив 55.0
4 Спартак 55.0
5 ЦСКА 53.0
6 Рубин 51.0
7 Терек 49.0
8 Урал 47.0
9 Уфа 47.0
10 Амкар 46.0
11 Арсенал 46.0
12 Оренбург 46.0
13 Анжи 45.0
14 Крылья Советов 45.0
15 Томь 45.0
16 Ростов 44.0

УДАРЫ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» и «Спартак» отличаются дисциплиной». Включение Геннадия Орлова«Зенит» и «Спартак» отличаются дисциплиной». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов объясняет сложность победы «Зенита» над «Оренбургом» и приводит в пример действия Мака с Майконом.Президент «Оренбурга»: Одна ошибка стоила команде пораженияПрезидент «Оренбурга» Василий Столыпин считает, что единственная ошибка стоила его клубу поражения в матче 11-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».Роман Бабаев: Оскорбительный плакат в адрес Слуцкого - нож в спину всей командеГенеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказал мнение об оскорбительном баннере в адрес наставник армейского клуба Леонида Слуцкого.«Запрещаю игрокам смотреть «Барселону». Как тренер «Оренбурга» переиграл Луческу«Запрещаю игрокам смотреть «Барселону». Как тренер «Оренбурга» переиграл ЛуческуРоберта Евдокимова может быть и расстроило поражение от «Зенита», но многочисленным вопросам журналистов он радовался искренне.Защитник «Оренбурга» Полуяхтов: Ожидали от «Зенита» большего. Думаю, ничья была бы закономерным результатомЗащитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Илья Геркус: Задача «Локомотива» - оказаться в еврокубках по итогам чемпионатаПрезидент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о целях, которые стоят перед командой в текущем сезоне.«Надеюсь, «Спартак» проиграет». Что говорили игроки «Зенита»«Надеюсь, «Спартак» проиграет». Что говорили игроки «Зенита»Футболисты «Зенита» и «Оренбурга» в микст-зоне после матча были чуть ли не активнее, чем на поле.РФПЛ. 11-й тур. «Локомотив» обыграл ЦСКА, «Зенит» одолел «Оренбург» и другие матчиРезультаты матчей 11-го тура чемпионата России по футболу.«Зенит» – «Оренбург». Кокорин стал лучшим игроком матча по ударам, обводкам и единоборствамВ матче 11-го тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Оренбург» – 1:0.Адессойе Ойеволе: «Оренбург» старался и показал, что может играть на равных с такими командами, как «Зенит»Защитник «Оренбурга» Адессойе Ойеволе поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Томь» – последняяПосле 11 туров премьер-лиги «Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория домашних матчей красно-белых составляет 29764 человека.Аксель Витсель: Неважно, как закончится матч «Спартак» - ЦСКА, «Зениту» все равно потом играть с этими командамиПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Матч «Зенит» – «Оренбург» стал самым посещаемым в 11-м туреМатчи 11-го тура премьер-лиги посетили 84593 человека, средняя аудитория одного матча составила 10574. Стадионы заполнились на 47,2%.Евгений Чернов: «Спартак» - главный конкурент «Зенита»Защитник «Зенита» Евгений Чернов поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Роберт Евдокимов: В «Оренбурге» нет давления, собраний, зачисток. Все положительно, нам помогают, в нас верятГлавный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).Александр Гутор: В 2008 году, когда приезжал играть в Петербург с БАТЭ, «Зенит» был интереснееВратарь «Оренбурга» Александр Гутор поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).Мирча Луческу: Победа над «Оренбургом»? Оцениваю эти три очка даже выше, чем те, что взяли у «Спартака»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Роберт Мак: Надеемся, «Спартак» проиграет ЦСКА, «Зенит» победит и станет первым единоличноПолузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Иван Новосельцев: В таком сочетании, как в матче с «Оренбургом», играли на тренировках только пару днейЗащитник «Зенита» Иван Новосельцев поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Защитник «Оренбурга» Андреев: «Зенит» - близкая для нас команда, мы за них переживаемКапитан «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).

Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Гол тура
Гол тура

Cпецпредложение