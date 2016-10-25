Кто был круче: Майкон, Мак или Мельгарехо? Выбери лучший гол 11-го тура РФПЛ
В понедельник матчем «Зенит» - «Оренбург» (1:0) завершился 11-й тур чемпионата России по футболу.
«Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучший гол.
ГОЛОСОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ! ВЫБИРАЕМ ПО ТРИ ЛУЧШИХ ГОЛА, ПОНРАВИВШИХСЯ ВАМ В ТУРЕ
ЛУЧШИЕ ГОЛЫ ТУРОВ
1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)
2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)
3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:1)
4 - Зе Луиш («Спартак») в ворота «Краснодара» (4:0)
5 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Анжи» (2:0)
6 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота «Локомотива» (1:0)
7 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Оренбурга» (3:1)
8 - Федор Смолов («Краснодар») в ворота ЦСКА (1:1)
9 - Александр Гацкан («Ростов») в ворота ЦСКА (2:0)
10 - Павел Нехайчик («Оренбург») в ворота «Томи» (3:1)
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 11-ГО ТУРА РФПЛ
«Крылья Советов» - «Арсенал» - 1:1
«Томь» - «Анжи» - 0:3
«Уфа» - «Ростов» - 0:0
«Урал» - «Спартак» - 0:1
«Терек» - «Рубин» - 3:1
«Локомотив» - ЦСКА - 1:0
«Краснодар» - «Амкар» - 1:0
«Зенит» - «Оренбург» - 1:0
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
БОМБАРДИРЫ
|1
|Фёдор Смолов
|Краснодар
|8 (2)
|2
|Жулиано
|Зенит
|6 (2)
|3
|Артём Дзюба
|Зенит
|5 (0)
|4
|Квинси Промес
|Спартак
|5 (0)
|5
|Джано Ананидзе
|Спартак
|4 (0)
|6
|Беким Балай
|Терек
|4 (0)
|7
|Жонатас
|Рубин
|4 (0
АССИСТЕНТЫ
|1
|Квинси Промес
|Спартак
|5
|2
|Олег Шатов
|Зенит
|5
|3
|Мориц Бауэр
|Рубин
|3
|4
|Жулиано
|Зенит
|3
|5
|Зе Луиш
|Спартак
|3
|6
|Тимофей Калачёв
|Ростов
|3
|7
|Дмитрий Полоз
|Ростов
|3
|8
|Рубен Рочина
|Рубин
|3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
|1
|Вадим Афонин
|Рубин
|5
|2
|Понтус Вернблум
|ЦСКА
|5
|3
|Андрей Семёнов
|Терек
|5
|4
|Лукас Фернандо
|Спартак
|5
УДАЛЕНИЯ
|1
|Александр Гацкан
|Ростов
|2
|2
|Сердар Азмун
|Ростов
|1
|3
|Павел Аликин
|Уфа
|1
|4
|Евгений Башкиров
|Крылья Советов
|1
|5
|Александр Ерохин
|Ростов
|1
ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ
|1
|Краснодар
|59.0
|2
|Зенит
|58.0
|3
|Локомотив
|55.0
|4
|Спартак
|55.0
|5
|ЦСКА
|53.0
|6
|Рубин
|51.0
|7
|Терек
|49.0
|8
|Урал
|47.0
|9
|Уфа
|47.0
|10
|Амкар
|46.0
|11
|Арсенал
|46.0
|12
|Оренбург
|46.0
|13
|Анжи
|45.0
|14
|Крылья Советов
|45.0
|15
|Томь
|45.0
|16
|Ростов
|44.0
УДАРЫ