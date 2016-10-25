«Спартак» будет в плей-офф!». Красно-белые клянутся не провалить сезон

Интервью нового капитана «Спартака» Константина Глазачева – о ситуации в команде после смены главного тренера.

«Спартак» продолжает радовать своих болельщиков. В среду москвичи одержали еще одну уверенную победу – 3:0 над «Торпедо». Капитаном команды в этом поединке впервые стал форвард Константин Глазачев, с которым после окончания матча и побеседовал корреспондент «Советского спорта».

Речь шла о возрождении «Спартака» и смелых планах на вторую часть регулярного чемпионата.

- Ощущения от капитанства у меня замечательные, - признается Глазачев. – Перед матчем мы договорились всей командой показать свою лучшую игру в сезоне. И, по-моему, у нас получилось! Это были 60 минут максимальной концентрации. Мы вовремя возвращались назад, отрабатывали друг за друга, в каждом эпизоде партнеру помогали. Вот за такую игру нам и надо цепляться. Сейчас мы доказали, что можем побеждать успешные и очень хорошо организованные команды. Будем продолжать в том же духе.

- Почему «самую хорошую игру» вы решили показать именно сейчас?

- Нижегородцы – сильный соперник. И как раз вот на таком высоком уровне сопротивления и можно узнать свой собственный потенциал, понять, чего ты стоишь. И доказать самому себе, что и ты, и вся команда, способны решать самые серьезные задачи.

- «Спартак» начал стабильно набирать очки после смены тренера. Что конкретно изменилось?

- Изменения в тренерском штабе комментировать не буду. Но вариантов продолжать отступать, снова шагать назад у нас уже просто не было. Если не начать сейчас выбираться из турнирной ямы, то потом уже будет вообще поздно, без шансов. Поэтому мы собрались всей командой, поговорили…

- И что решили?

- Что в этом году «Спартак» будет играть в плей-офф. Мы решили, что будет так.

- Звучит красиво, но для любого успеха нужны тактика и стратегия.

- Не знаю, стоит ли выдавать сейчас секреты, которые мы нарабатываем на тренировках… Но тактика немного изменилась. И… Хотя нет, лучше я об этом помолчу. А результат от этих изменений, вы сами видите, уже есть.

- Как работается с новым тренером Данилой Марковым? В бытность игроком он был весьма харизматичной и влиятельной фигурой в команде…

- Он и тренер такой же харизматичный! Нет-нет, а потом так встрепенет команду, что мало не покажется.

- Марков был еще и большим оригиналом. У вас теперь игрокам в перерывах матча курить в душе разрешено?

- Да вроде дымом не пахнет в раздевалке (хохочет).

- Чувствуется, что после четырех побед в последних пяти матчах, настроение у команды совсем другое.

- Хотелось бы, чтоб и выигрышей было пять! Но, конечно, победы – это позитив. И в психологическом плане они очень помогают. После них всегда легче настраиваться на следующий матч.

- Еще один позитивный момент – близиться пауза в чемпионате, можно будет передохнуть.

- А вот это для «Спартака» как раз момент тревожный! Надо сделать правильные выводы из прошлого сезона. Ведь год назад мы именно после паузы не очень хорошо играли. Но вообще у нас до перерыва еще один поединок – с «Сочи». Так что надо не об отдыхе думать, а настраиваться на этот матч!

P.S. Сейчас «Спартак» занимает 11 место в турнирной таблице Западной конференции. Но от зоны плей-офф красно-белых отделяет всего два очка. Вот только претендуют на это восьмое место кроме «Спартака» еще пять команд – «Йокерит», «Витязь», «Северсталь», «Медвешчак» и «Слован».





