Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Дарушафака
Хоккей  ЦСКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -ЦСКА
Хоккей  Ак Барс- : -Барыс
Хоккей  СКА- : -Слован
Баскетбол  Олимпиакос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» будет в плей-офф!». Красно-белые клянутся не провалить сезон

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Игроки "Спартака" Константин Глазачев, Райан Стоа и Лукаш Радил (слева направо)
Игроки "Спартака" Константин Глазачев, Райан Стоа и Лукаш Радил (слева направо)Источник: ТАСС

Интервью нового капитана «Спартака» Константина Глазачева – о ситуации в команде после смены главного тренера.

«Спартак» продолжает радовать своих болельщиков. В среду москвичи одержали еще одну уверенную победу – 3:0 над «Торпедо». Капитаном команды в этом поединке впервые стал форвард Константин Глазачев, с которым после окончания матча и побеседовал корреспондент «Советского спорта».

Речь шла о возрождении «Спартака» и смелых планах на вторую часть регулярного чемпионата.

- Ощущения от капитанства у меня замечательные, - признается Глазачев. – Перед матчем мы договорились всей командой показать свою лучшую игру в сезоне. И, по-моему, у нас получилось! Это были 60 минут максимальной концентрации. Мы вовремя возвращались назад, отрабатывали друг за друга, в каждом эпизоде партнеру помогали. Вот за такую игру нам и надо цепляться. Сейчас мы доказали, что можем побеждать успешные и очень хорошо организованные команды. Будем продолжать в том же духе.

- Почему «самую хорошую игру» вы решили показать именно сейчас?
- Нижегородцы – сильный соперник. И как раз вот на таком высоком уровне сопротивления и можно узнать свой собственный потенциал, понять, чего ты стоишь. И доказать самому себе, что и ты, и вся команда, способны решать самые серьезные задачи.

- «Спартак» начал стабильно набирать очки после смены тренера. Что конкретно изменилось?

- Изменения в тренерском штабе комментировать не буду. Но вариантов продолжать отступать, снова шагать назад у нас уже просто не было. Если не начать сейчас выбираться из турнирной ямы, то потом уже будет вообще поздно, без шансов. Поэтому мы собрались всей командой, поговорили…

- И что решили?
- Что в этом году «Спартак» будет играть в плей-офф. Мы решили, что будет так.

- Звучит красиво, но для любого успеха нужны тактика и стратегия.
- Не знаю, стоит ли выдавать сейчас секреты, которые мы нарабатываем на тренировках… Но тактика немного изменилась. И… Хотя нет, лучше я об этом помолчу. А результат от этих изменений, вы сами видите, уже есть.

- Как работается с новым тренером Данилой Марковым? В бытность игроком он был весьма харизматичной и влиятельной фигурой в команде…
- Он и тренер такой же харизматичный! Нет-нет, а потом так встрепенет команду, что мало не покажется.

- Марков был еще и большим оригиналом. У вас теперь игрокам в перерывах матча курить в душе разрешено?
- Да вроде дымом не пахнет в раздевалке (хохочет).

- Чувствуется, что после четырех побед в последних пяти матчах, настроение у команды совсем другое.
- Хотелось бы, чтоб и выигрышей было пять! Но, конечно, победы – это позитив. И в психологическом плане они очень помогают. После них всегда легче настраиваться на следующий матч.

- Еще один позитивный момент – близиться пауза в чемпионате, можно будет передохнуть.
- А вот это для «Спартака» как раз момент тревожный! Надо сделать правильные выводы из прошлого сезона. Ведь год назад мы именно после паузы не очень хорошо играли. Но вообще у нас до перерыва еще один поединок – с «Сочи». Так что надо не об отдыхе думать, а настраиваться на этот матч!

P.S. Сейчас «Спартак» занимает 11 место в турнирной таблице Западной конференции. Но от зоны плей-офф красно-белых отделяет всего два очка. Вот только претендуют на это восьмое место кроме «Спартака» еще пять команд – «Йокерит», «Витязь», «Северсталь», «Медвешчак» и «Слован».

Матч

Спартак - Торпедо - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Стоа (Свенссон, Радил), 9:07 (1:0). Шмелёв (Никонцев), 29:29 (2:0). Плотников (Васильев, Воронин), 42:38 (3:0).

Место и дата

24 октября 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
КХЛ. ЦСКА – «Медвешчак», СКА – «Слован» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.СКА – «Слован». Начало текстовой трансляции – 19:30 мскВо вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и «Слован» из Братиславы.Каспарс Даугавиньш: Октябрь - каждый сезон самый тяжелый месяцНападающий «Торпедо» Каспарс Даугавиньш поделился впечатлениями от матча с московским «Спартаком».Алексей Ярушкин: Когда избавлюсь от приставки «и.о.»? Работаем над этим с Алексеем ЮрьевичемПосле победы над «Торпедо» исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Япушкин похвалил команду и рассказал о перспективах избавиться от приставки «и.о.».Петерис Скудра: Жердеву разбили лицо, а судьи сказали, что это несчастный случайПосле поражения от «Спартака» (0:3) главный тренер «Торпедо» пожаловался на усталость своей команды и судейство.Не пора ли Ярушкина избавить от приставки «И.О.»?Не пора ли Ярушкина избавить от приставки «И.О.»?Вернувшись из турне по трем европейским столицам с пятью очками, «Спартак» вчистую и всухую переиграл третью команду Западной конференции.«Спартак» обыграл «Торпедо», забросив три безответные шайбыХоккеисты московского «Спартака» на своей площадке уверенно переиграли нижегородское «Торпедо» со счетом 3:0.«Барыс» расторг контракт с РыспаевымХоккейный клуб «Барыс» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Дамиром Рыспаевым. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.Сергей Федоров: Ничушкин все быстрее и быстрее адаптируется к нашей игреГлавный менеджер ЦСКА Сергей Федоров рассказало том, как проходит адаптация в клубе нападающего красно-синих Валерия Ничушкина.Китайцы наступают! «Куньлунь» вытеснил из зоны плей-офф наши известные клубыКитайцы наступают! «Куньлунь» вытеснил из зоны плей-офф наши известные клубыОбозреватель «Советского спорта» - о победе китайской команды над «Локомотивом» и шансах «Куньлуня» удержаться в лидирующей восьмерке.КХЛ: Все клубы завершат текущий регулярный сезонПресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала информацию о том, что новокузнецкий «Металлург» может завершить чемпионат КХЛ раньше времени.Андрей Сафронов: Подготовка «Динамо» к сезону прошла на четверкуГенеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов оценил подготовку бело-голубых к сезону.16 игроков из чемпионата КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на Кубок КарьялаТренерский штаб сборной Финляндии объявил состав команды на предстоящий в начале ноября Кубок Карьяла.«Куньлунь» обыграл «Локомотив»«Куньлунь» дома взял верх над «Локомотивом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.Дмитрий Квартальнов: Я не считаю, что мы попадали в пике, чтобы из него выходитьГлавный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов рассказал о планах команды на время паузы в чемпионате КХЛ, связанной с проведением финского этапа Еврохоккейтура.Валерий Ничушкин: Удар Артюхина - самый сильный, который я пропустил в жизниНападающий ЦСКА Валерий Ничушкин считает излишним резонанс, который вызвала его драка с форвардом «Сибири» Евгением Артюхиным.Попечительский совет «Кузни» рассмотрит финансовую ситуацию в клубеНа следующей неделе состоится заседание Попечительского совета новокузнецкого «Металлурга», на котором будут рассмотрены вопросы финансово-экономической деятельности клуба.Денис Куляш: Настрой в матче с «Авангардом» будет запредельныйЗащитник «Салавата Юлаева» Денис Куляш поделился мыслями о подготовке к следующему матчу с омским «Авангардом».Николай Борщевский: Перед перерывом «Салавату» предстоит ударная неделяТренер «Салавата Юлаева» Николай Борщевский поделился ожиданиями от предстоящей домашней серии матчей.Похмелье Кубка мира. Как КХЛ проиграла НХЛ битву за зрителяПохмелье Кубка мира. Как КХЛ проиграла НХЛ битву за зрителяОбозреватель «Советского спорта» - о том, как в России убили интерес к собственному чемпионату.

Торпедо
Торпедокалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Константин Глазачев
Константин Глазачеввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение