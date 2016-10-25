«Наконец-то Радулов отжег в НХЛ! Его лучший матч с 2008 года». 5 гвоздей (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





«Филадельфия» приехала в Монреаль в гости к «канадцам», которые лидировали в Восточной конференции и не потерпели ни одного поражения. Скажем сразу, эту серию не смогли прервать и «летчики». Тем более за хозяев наконец-то играл, пожалуй, лучший голкипер мира Кэри Прайс, который вернулся в состав после болезни. «Жаль, что у него теперь не было гриппа, - честно сказал капитан «Флайерз» Клод Жиру. – Прайс - один из самых сильных в своем деле».

Матч начался с того, что чудом не забил Макс Пачиоретти – шайба попала в правую от вратаря штангу. А во втором периоде Александр Радулов поборолся за воротами и отдал пас под синюю линию на Ши Уэбера, который зарядил из своей пушки – 1:0. Надо сказать, что там был рикошет от клюшки Брайдена Шенна.

«Филадельфия» все-таки сравняла счет, когда Ворачек удачно сделал добивание на пятачке. Но в третьем периоде «Монреаль» усилил натиск. Почти сразу забил в большинстве, и в этой комбинации тоже поучаствовал Радулов. А третью шайбу Саша забросил в пустые ворота.

Интересная статистика – последний раз «Монреаль» проиграл дома в октябре «Сан-Хосе», и это было 26 октября 2013 года. С тех пор – 12 побед подряд.

ГЕРОЙ ДНЯ





Нельзя сказать, что Александр Радулов сделал что-то шедевральное. Помните его голевой пас на Гальченюка в предсезонке, когда Саша стоял на коленях, но поддержал атаку? Тут этого не было. Но Радулов оказывался в нужное время в нужном месте, потому и набрал 3 (1+2) очка. Очень ценное качество для хоккеиста, между прочим.

И что не менее ценно, Радулов заработал «+2» за полезность и провел аж пять силовых приемов! Видно, как старался парень.

Когда Александр последний раз набирал три очка в НХЛ? Это было 21 января 2008 года, когда Радулов еще играл за «Нэшвилл». Он сделал дубль и отдал передачу в матче с «Сент-Луисом» (6:3).

Вообще было приятно слышать, как теперь переполненный дворец Bell Centre скандировал его имя. И мы видим, почему Александр решил уехать в «Монреаль», хотя в ЦСКА ему предлагали больше денег по контракту. Почитайте его цитату, когда Радулов говорит, что у него мурашки по коже от поддержки фанатов, а без болельщиков никто бы тут не играл в хоккей. И вспомните, что средняя посещаемость ЦСКА в этом сезоне – 56%.

Играть в хоккей для трех тысяч или 20 тысяч зрителей – поверьте, тут есть большая разница.

БОМБАРДИР ДНЯ





А вы знаете, кто сейчас – первый бомбардир НХЛ? Ни за что не поверите. Скромный парень, центрфорвард «Чикаго» Артем Анисимов. Сейчас у него 4 гола, 5 передач и 9 очков. Столько же у Коннора Макдэвида из «Эдмонтона», но буква «А» выше буквы «М», поэтому в таблице лидирует Анисимов.

Еще одну передачу Артем сделал в матче с «Калгари», когда отбросил шайбу под бросок Патрику Кейну, и тому оставалось поразить пустой угол ворот.

Вчера же НХЛ объявила трех звезд недели. Первую получил вратарь «Эдмонтона» Кэм Тальбо: три победы, 97% отраженных бросков, а еще он стал отцом близняшек – удивительная неделя у этого игрока! Вторая звезда – Артем Анисимов: 7 (3+4) очков, причем тут очень помог матч против «Филадельфии», в котором Тема в третий раз в карьере заработал 4 (2+2) балла. Третья звезда – защитник «Детройта» Майк Грин, сделавший свой первый хет-трик в лиге.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДНЯ





Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который восстанавливается после сотрясения мозга, уже приступил к тренировкам в общей группе. 29-летний канадец может вернуться в состав уже в ближайшем матче, когда «пингвины» сыграют с «Флоридой». Сам Кросби пока не называет конкретных сроков. Говорит только, что ему задают много вопросов, постоянно мониторят его самочувствие. Это очень большое событие для всей лиги, что в игре возвращается лучший хоккеист мира. Мы могли бы еще спорить на этот счет, но июньский Кубок Стэнли, сентябрьский Кубок мира и два титула MVP в этих турнирах просто снимают эту тему с повестки дня. Кросби – лучший. Здесь и сейчас.

РЕШЕНИЕ ДНЯ

Главный тренер «Флориды» объявил Яромиру Ягру, что он может брать выходной в любой момент и просто не приезжать на тренировку. Но великий чех категорически отказывается от этих привилегий.

«Он хочет заниматься каждый день, потому что очень тщательно готовит себя к любому матчу», - сказал Жерар Галлан. Но наверное, наставник не очень хорошо знаком с Яромиром. Ведь тот – настоящий маньяк тренировок. Он в клубе даже просил ключ от катка, чтобы приходить туда в полночь и заниматься индивидуально.

Ягр думает, что если в 44 года даст себе хотя бы день паузы, то его моментально разнесет, он заржавеет, и на хоккее будет поставлен крест. Вот такой бзик трудоголика. Но без этого Яромир уже давно бы завершил карьеру.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Александр РАДУЛОВ (Монреаль)

3 (1+2) очка в матче с «Филадельфией»

2** - Алексей ЕМЕЛИН (Монреаль)

Передача, 6 хитов, 3 блока в матче с «Филадельфией»

3*** - Артем АНИСИМОВ (Чикаго)

Передача в матче с «Калгари»

ЦИТАТА ДНЯ

«Я даже не знаю, что сказать… Мурашки по коже. Потрясающее чувство! Очень приятно, что меня так поддерживают болельщики «Монреаля». Мы ведь в первую очередь играем ради фанатов. Не будь их, не было бы нас. Причем мы не показали свой лучший хоккей, но почувствовали теплоту людей».

Александр РАДУЛОВ, форвард «Монреаля»

ТАБЛО ДНЯ

Уэбер (РАДУЛОВ), Галлахер (РАДУЛОВ), РАДУЛОВ (ЕМЕЛИН) – Ворачек

М: Радулов (1+2; +2, 2, 1, 17.28)

Марков (0+0; -1, 0, 0, 19.49)

Емелин (0+1; +2, 0, 0, 22.17)

Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 1, 7.32)

Проворов (0+0; -1, 0, 4, 21.31)

П.Кейн (АНИСИМОВ), Кэмпбелл – Беннетт, Монахан, Верстиг (п.бул.)

Ч: Панарин (0+0; +2, 2, 2, 21.44)

Анисимов (0+1; +2, 0, 0, 18.17)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.