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Феномен Траоре. Итоги 11-го тура премьер-лиги

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Феномен Траоре. Итоги 11-го тура премьер-лиги

«Советский спорт» подводит статистические итоги 11-го тура премьер-лиги, называя футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.

ТТД (эффективность)

1. Виктор Васин («Уфа») – 132/122 (92%)

2. Шарль Каборе («Краснодар») – 131/114 (87%)

3. Виталий Калешин («Краснодар») – 134/111 (83%)

Показатели центрального защитника Васина в матче с «Ростовом»: один удар, 74 передачи, 13 единоборств, одна обводка, один отбор, 39 подборов и перехватов. В пятерке лучших игроков по количеству ТТД трое краснодарцев (еще Мартынович – 124/110). В минувшем туре «быки» больше всех владели мячом (66%) и показали лучший результат по суммарным технико-тактическим действиям (1159/944) и передачам (743/651).

Удары (в створ)

1. Александр Ставпец («Урал») – 3/3 (100%)

2. Юрий Газинский («Краснодар») – 3/3 (100%)

3. Йоан Молло («Крылья Советов») – 4/2 (50%)

Мы все рады за Ставпеца, нашедшего брешь в обороне «Спартака», и Газинского, забившего первый гол в премьер-лиге за три года. Но отдельно хочется отметить Молло. Хотя не столько его, сколько «Крылья Советов» в целом. Дело в том, что одна из самых скучных команд в истории российского футбола показала лучший результат по ударам – 18/7. Это примерно столь же невероятно, как если бы «Зенит» дома уступил «Оренбургу».

Острые передачи (точные)

1. Марат Измайлов («Краснодар») – 6/5 (83%)

2. Понтус Вернблум (ЦСКА) – 5/4 (80%)

3. Иван Маевский («Анжи») – 5/4 (80%)

В свои 34, после года простоя и травмы, Измайлов показал первоклассный футбол. Стоит Марата «отправить» на пенсию, как он возвращается и доказывает, что себя еще не исчерпал. К слову, в этот раз в тройке представлены те, кого нет в топе сезона по этому показателю. И даже не скажешь, чье присутствие в рейтинге удивляет больше. Пожалуй, Вернблума. Вот вам и костолом, который умеет только отбирать мяч. Ничего подобного.

Единоборства (выигранные)

1. Бернард Бериша («Анжи») – 42/20 (48%)

2. Ласина Траоре (ЦСКА) – 33/20 (61%)

3. Януш Гол («Амкар») – 38/19 (50%)

Траоре наконец-то стал выдавать те цифры в единоборствах, которые должен. И даже лучше. 61% для центрального нападающего – это примерно как 15 острых передач для плеймейкера. Уникальный случай. Траоре стал лучшим и по единоборствам в атаке – 32/19, и по единоборствам вверху – 23/16. Только вот кому нужны все эти единоборства, когда нет голов и даже моментов? Претензий к нападающему ЦСКА меньше не стало.

Обводки (удачные)

1. Бернард Бериша («Анжи») – 18/11 (61%)

2. Чисамба Лунгу («Урал») – 12/9 (75%)

3. Йоан Молло («Крылья Советов») – 10/7 (70%)

Первый случай, когда в нашем обзоре один игрок стал лучшим в двух номинациях. Бериша как будто рекламирует себя перед открытием зимнего трансферного окна. (И даже странно, что он остался в «Анжи» после летней паузы.) Больше всего в нем подкупает стабильность. Помнится, Эйден Макгиди, когда приехал в «Спартак», выдавал такие цифры в дриблинге, что не верилось. Но потом все ушло. Бериша пока держит планку.

Другие интересные цифры тура:

77 передач получил Газинский.

22 подбора совершил Кристиан Нобоа («Ростов»).

16 передач в штрафную площадь соперника выполнил Дмитрий Стоцкий («Уфа»). Точность составила 47%.

10 отборов в активе Сергея Брызгалова («Терек»). Успешными оказались 7.

7 ударов отбили Сослан Джанаев («Ростов») и Георгий Лория («Крылья Советов»).

6 фолов совершили Максим Тишкин («Томь») и Маевский. А больше всех досталось Берише – 6 нарушений на нем.

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