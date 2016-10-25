Финал Кубка России-2016 покажут в прямом эфире на телеканале «Матч! Наш спорт»

Прямая трансляция из СК «Крылатское» начнется в субботу, 29 октября в 15:55 по московскому времени.

Напомним, что за выход в финал в четверг, 27 октября, сразятся 4 сильнейшие команды по итогам I этапа.

16:30 «Динамо-Москва» — «Енисей»

20:00 «Волга» — «СКА-Нефтяник»

Прямая трансляция полуфиналов будет организована в сети Интернет при сотрудничестве Федерации хоккея с мячом России, хоккейного клуба «Динамо-Москва» и Олимпийского Комитета России и доступна на сайте ОКР и на сайте ФХМР.

Кроме этого, трансляция финального матча будет доступна на портале Sportbox.ru.