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«Спартак» фаворит в матче с ЦСКА». Бубнов в эфире программы «100% футбола»

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире программы «100% футбола» на радио «Спорт FM« обсудил главные события 11-го тура российской премьер-лиги.

- Если брать 11-й тур чемпионата России, для меня неожиданным оказался матч «Томь» - «Анжи» (0:3), - говорит Александр Бубнов. - Я не ожидал, что в матче так много голов будет. Томская команда играла дома и в таких условиях: уже холодно, морозы приходят, а южные команды не очень любят играть в такую погоду. Плюс у «Томи» такое турнирное положение, когда игроки должны выкладываться по полной. Три пропущенных для томичей – это слишком много. И дело дошло до того, что руководство клуба заявило, что в зимнем перерыве начнется чистка и придется расстаться с несколькими футболистами, но главного тренера команды Валерия Петракова это не коснется – там 100% доверие.

«КАРРЕРА ПО ЕВРОПЕЙСКИМ МЕРКАМ ВООБЩЕ НИКАКОЙ ТРЕНЕР»

О высказывании Ивелина Попова после замены в матче «Урал» - «Спартак» (0:1)

- К этому нужно спокойно относиться. Футболисты на эмоциях могут и не такое наговорить. Я слышал в свое время, как Вася Рац и Саша Заваров Валерию Лобановскому такие вещи на эмоциях говорили, что я даже в эфире это не могу произнести. Эпизод произошел на сборах в Италии, в Коверчано. У нас был так называемый «тест смерти», в котором нужно было пробежать 200, 400, 600, 800 и 1200 метров через паузу в три минуты. Тест очень тяжелый, если не подготовлен, можно и сознание потерять. Ну вот Заваров после 400 метров и наговорил, но Валерий Васильевич с понимаем отнесся, потому что психологический момент и игроку было очень тяжело и таким образом он эмоции выразил, хотя Лобановский убрал футболиста с тренировки, а потом пришлось извиняться и конфликт был улажен. Ивелин Попов выразил не согласие свое, другое дело, что одноклубники могут обидеться, потому как выглядело это упреком всей команде.

О предстоящем дерби «Спартак» - ЦСКА

- Ситуация у ЦСКА сейчас очень серьезная и с учетом того графика, который у них сейчас – участие в Лиге чемпионов, если армейцы проиграют «Монако», то могут и в Лигу Европы не попасть. В следующем туре чемпионата России дерби со «Спартаком» и если красно-белые выиграют, то увеличат отрыв с четырех до семи очков. У «Спартака» преимущество с группой атаки, потому что она более качественная на сегодняшний день, после всех потерь у армейцев, а сейчас еще и Натхо судя по всему выбыл, потому красно-белые будут фаворитами в матче. Другое дело смогут ли подопечные Массимо Карреры реализовать преимущество – покажет уже игра.

О Массимо Каррере

- Каррера по европейским меркам вообще никакой тренер, потому что он еще не был главным тренером команды, которая играет на европейском уровне. Давайте подождем конца чемпионата России. Еще рано говорить о том, какой Каррера тренер. Мы видим, что это квалифицированный тренер. Не так давно, четыре тура тому назад говорили о чемпионстве «Спартака», за это время красно-белые две игры проиграли и две выиграли, то есть ситуация-то не улучшилась. Более того, если «Зенит» отставал, то сейчас уже догнал. Посмотрим, как «Спартак» сыграет с ЦСКА. Поэтому сейчас о чемпионстве «Спартака» еще рано говорить, но уже заговорили, что 100 процентов медали какие-то возьмет – тоже подождите, там уже «Краснодар» подбирается.

«ПЕРВАЯ КАНДИДАТУРА НА ЗАМЕНУ СЛУЦКОГО – ВИКТОР ОНОПКО»

О матче «Локомотив» - ЦСКА (1:0)

- Железнодорожники в этом матче выглядели свежее, потому что у них была полноценная неделя на подготовку к московскому дерби, а ЦСКА пришлось играть после Лиги чемпионов. Гол, который «Локомотив» забил для армейцев не типичен. Я такого еще не видел, чтобы один игрок обыграл всю армейскую оборону. В эпизоде с голом, помимо Майкона, который забил мяч, Миранчук хороший пас на ход выдал. ЦСКА не контролировал середину поля, их отрезали от Траоре, который и так сейчас неважно играет. Слуцкий доверяет тем схемам и моделям игры, которые уже накатаны, проверены и никакого сюрприза, и неожиданностей сопернику не предлагают.

О Леониде Слуцком

- Слуцкий сильный тренер по российским меркам, а по европейским нет. Кем его можно заменить на сегодняшний день? Я не знаю кем Евгений Гинер будет его менять - незаменимых людей нет. Первая кандидатура на замену главного тренера ЦСКА - Виктор Онопко.

О шансах «Локомотива» попасть в еврокубки

- После того, как железнодорожники у ЦСКА выиграли – до еврокубков осталось не так далеко, но все зависит от того, как «Локомотив» будет дальше играть. Если будут стабильно прибавлять и выигрывать, то шансы появятся. Усиление клубу не помешало было, но на сколько мне известно там произошло сокращение бюджета.

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