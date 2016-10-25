С кем должен драться Федор Емельяненко? Большой опрос от «Советского спорта»
Накануне американский боец смешанного стиля Шейн Карвин заявил, что согласился провести поединок против Федора Емельяненко на турнире Rizin FF. «Теперь решение за Федором», - написал в своем твиттере американец.
Карвин — не единственный спортсмен, который хочет провести бой с Последним императором. Вандерлей Силва, Чел Соннен, Тито Ортиз и другие известные бойцы ММА ждут своего шанса.
«Советский спорт» решил узнать, какого соперника наши читатели хотели бы видеть в поединке против Федора Емельяненко.
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