Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Дарушафака
Хоккей  ЦСКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -ЦСКА
Хоккей  Ак Барс- : -Барыс
Хоккей  СКА- : -Слован
Баскетбол  Олимпиакос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

С кем должен драться Федор Емельяненко? Большой опрос от «Советского спорта»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
С кем должен драться Федор Емельяненко? Большой опрос от «Советского спорта»

Накануне американский боец смешанного стиля Шейн Карвин заявил, что согласился провести поединок против Федора Емельяненко на турнире Rizin FF. «Теперь решение за Федором», - написал в своем твиттере американец.

Карвин — не единственный спортсмен, который хочет провести бой с Последним императором. Вандерлей Силва, Чел Соннен, Тито Ортиз и другие известные бойцы ММА ждут своего шанса.

«Советский спорт» решил узнать, какого соперника наши читатели хотели бы видеть в поединке против Федора Емельяненко.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шейн Карвин: Я согласился на бой против Емельяненко. Теперь решать емуАмериканский боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC в тяжелом весе Шейн Карвин принял предложение провести бой против россиянина Федора Емельяненко. Об этом Карвин объявил в своем аккаунте в твиттере после публикации фотографии перчаток японского организации Rizin FF.Победоносное возвращение Шлеменко в США и возможный реванш Федор — БигфутПобедоносное возвращение Шлеменко в США и возможный реванш Федор — БигфутОбзор главных событий в мире смешанных единоборств за прошедшую неделю.Леван Макашвили подписал контракт на бой с Расулом МирзаевымЧемпион CFFC, 34-й номер мирового рейтинга, экс-боец UFC Леван Макашвили подписал контракт на бой с Расулом Мирзаевым. Поединок состоится 16 ноября в рамках турнира Fight Nights Global 54 в Ростове-на-Дону.Антонио Силва уволен из UFC и собирается продолжить карьеру в России или ЯпонииБразильский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Антонио Силва уволен из организации UFC. Теперь спортсмен рассчитывает продолжить свои выступления в России или Японии.Российский боец Эдилов дисквалифицирован на 15 месяцев за допингРоссийский боец смешанного стиля Абдул-Керим Эдилов, представляющий клуб «Ахмат», дисквалифицирован на 15 месяцев за положительный допинг тест. Об этом сообщает mmafighting.com.Сборная России завоевала все «золото» чемпионата Европы по ММАРоссийская сборная положила в свою копилку семь наград высшей пробы из семи возможных чемпионата Европы ММА, прошедшего в Санкт-Петербурге. Второе место в общекомандном зачете досталось команде Украины, третье - Германии.Станислав Казанцев победил Уоррена Стевелманса на турнире W5Краткий обзор и результаты вечера боёв по правилам профессионального кикбоксинга W5 «Выбери путь чемпиона», который прошёл в Москве в пятницу 21 октября.USADA может амнистировать Джона Джонса по допинговому делуАнтидопинговое агентство США (USADA) может снять обвинения в применении запрещенного препарата с легендарного бойца ММА Джона Джонса.Шлеменко нокаутировал Гроува во втором раундеРоссийский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одержал победу техническим нокаутом над американцем Кендаллом Гроувом в первом поединке после своей дисквалификации.Жулиано одобряет. Бразилец из «Зенита» как главный болельщик турнира MMAЖулиано одобряет. Бразилец из «Зенита» как главный болельщик турнира MMAПолузащитник футбольного «Зенита» поддерживал россиянина Бутенко на M-1 Challenge 71, который прошел в Ледовом дворце.Виктор Немков: Бой с Веем был несложным, даже особо не усталРоссийский боец Виктор Немков поделился впечатлениями от поединка с Атиллой Веем на турнире М-1 Challenge 71.Хорошо ли ты знаешь Александра Шлеменко? Тест от «Советского спорта»Хорошо ли ты знаешь Александра Шлеменко? Тест от «Советского спорта»«Советский спорт» предлагает Вам пройти тест.Александр Бутенко: Знал, что Жулиано придет меня поддержать, попозже познакомимся ближеЧемпион M-1 в легком весе Александр Бутенко в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о победе над Рубенилтоном Перейрой на M-1 Challenge 71 и рассказал о желании познакомиться с полузащитником «Зенита» Жулиано, пришедшим поддержать его на турнире.Романов единогласным решением судей победил Перейру на M-1 Challenge 71Российский боец Сергей Романов на турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 71 выиграл поединок у бразильца Карлоса Алешандре Перейры.Пютц одолел Лопеса на M-1 Challenge 71Немецкий боец Штефан Пютц на турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 71 в Санкт-Петербурге одержал победу над бразильцем Маркусом Винисиусом Лопесом.«Саша нокаутирует американца». Мнение бойцов о поединке Шлеменко – Гроув«Саша нокаутирует американца». Мнение бойцов о поединке Шлеменко – ГроувИзвестные российские бойцы ММА дали прогноз на главный поединок турнира Bellator 162, в котором Александр Шлеменко сразится против Гроува.Смотрите сегодня: большой кикбоксинг W5 в «Крыльях Советов»Главным событием вечера 21 октября станет встреча в ринге Станислава Казанцева (Украина, Россия) и Уоррена Стевелманса (Нидерланды, Южная Африка).Юлия Березикова: Бой ради боя уже не привлекает, более значим вопрос гонорараЮлия Березикова: Бой ради боя уже не привлекает, более значим вопрос гонорараИнтервью с самой первой и успешной представительницей отечественной школы боевых искусств на международной арене.Экс-боец UFC Диего Брандао подписал контракт на бой с Расулом Мирзаевым«@diegobrandaoufc подписал контракт на бой с @rasul___mirzaev 16 декабря в Москве!Денис Сиденко: Что если боец нападет на судью? Это был бы дикий случай!Денис Сиденко: Что если боец нападет на судью? Это был бы дикий случай!Интервью с постоянным арбитром турниров по правилам профессионального кикбоксинга W5.

Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства

Cпецпредложение