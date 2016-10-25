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На любой вкус. 10 лучших голов месяца в ПФЛ

Источник:  Sovsport.ruКомментарии
На любой вкус. 10 лучших голов месяца в ПФЛ

Представляем Вам десятку лучших голов месяца в ПФЛ.

10 — Владимир Михалев («Сахалин»)
9 — Николай Казаченко (СКА)
8 — Станислав Смирнов («Иртыш»)
7 — Максим Рогов («Динамо» Санкт-Петербург)
6 — Алмаз Фатихов («Чита»)
5 — Максим Лепский («Пенза»)
4 — Давид Караев («Спартак-Владикавказ»)
3 — Анатолий Нежелев («Олимпиец»)
2 — Сергей Мирошниченко («Армавир»)
1 — Михаил Маркосов («Динамо» Санкт-Петербург)

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