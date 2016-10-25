Слуцкому пора прощаться с ЦСКА. Колонка Михаила Борзыкина

Обозреватель «Советского спорта» – о настоящем и будущем главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

Армейские циклы

ЦСКА – самое стабильное, что есть в нашем футболе. Если бы меня надолго заточили в темной-претемной камере, где бы я потерял счет времени и даже лишился рассудка, и рассказали бы, что происходит в армейском клубе прямо сейчас, я бы назвал дату с точностью до недели. Команда выглядит неважно? Игры нет? Много травм? Слуцкий оказался в эпицентре урагана народного гнева? Хм. А про Манчестер подсказка будет? Ну и ладно. Все и так предельно ясно. Вот только не могу сказать, выпал ли первый снег.

Команда Слуцкого запрограммирован а на такое существование. Она живет циклами: свежее лето, угрюмая осень, бодрая весна. В жизни каждой команды бывают спады и подъемы. Частота и глубина кризисов зависят от множества факторов, главными из которых являются «физика», заложенная в межсезонье, длина скамейки и мастерство тренера. Бывают и форс-мажоры – скажем, эпидемия травм. Но в случае ЦСКА это давно уже не форс-мажор, а обычное календарное явление. Это тоже запрограммирован о.

Где-то на экваторе осени проявляются все болячки. Они проявлялись бы и во второй части сезона, весной, не будь она столь скоротечной. Суть в том, что у команды в целом и игроков в частности накапливается усталость. Особенно у команды, которая борется на два фронта, на одном из которых сдерживает натиск европейских грандов (ну, или просто очень сильных соперников). В лучшем случае эта усталость ведет к функциональному спаду, в худшем – в лазарет. И совершенно точно она не ведет ни к чему хорошему.

В футбольном мире уже давно придумали вакцину от этого недуга. Глубина состава. Она позволяет проводить ротацию, тем самым распределяя нагрузку между игроками, и безболезненно заменять выбывших и уставших. Обратите внимание, например, на стартовый состав «Зенита» в матче с «Оренбургом». Или на состав, которым всю осень играет «Краснодар». И как играет – четвертое место. Или посмотрите на «Спартак», где Мельгарехо, игрок скамейки запасных, вышел в Екатеринбурге и сделал результат.

Это все, конечно, малоубедительные примеры. У нас не Англия, где клубы давно обзавелись двумя равноценными составами. Но у перечисленных выше команд есть хоть что-то, хоть какой-то резерв. У ЦСКА нет даже этого. Это единственный гранд нашего футбола, который на протяжении нескольких лет живет в режиме жесткой экономии. При этом умудряясь собирать трофеи. Вы не вспомните, когда последний раз Слуцкий делал все три замены. И не скажете, когда последний раз ЦСКА заполнял всю заявку на матч.

Болельщики ЦСКА, которые сейчас рисуют оскорбительные баннеры в адрес главного тренера, не думают о том, что в неудачах команды может быть виноват кто-то другой. Например, руководство клуба. Но у Евгения Гинера закончились деньги. А еще он построил долгожданный стадион. Гинер вообще молодец и отец! Как такого ругать? И даже его национальность – а это еще одно обвинение в адрес Слуцкого, посетившего еврейский культурный цент, – значения не имеет. Гинер-то такие центры не посещает!

Ребенок с конструктором

Уникальность Слуцкого в том, что он не просто выжимает из команды 100 процентов потенциала, а делает это каждый сезон. Хотя каждый сезон условия для работы тренера только ухудшаются. Сначала были качественные трансферы, все мы помним ту пору, потом – точечные усиления, затем – свободные агенты и трансферы за 300 тысяч евро, наконец – аренды. Хотя это слово правильнее будет написать в единственном числе. И какая аренда… Того, с кем удалось договориться, а не того, кто реально усилит игру.

Конечно, к Слуцкому есть претензии. Его главный недостаток – неумение работать со своей молодежью. С другой стороны, назовите пятерку тех, кто умеет. Трусливая тактика? Да, есть такое дело. Все эти словечки – «дерьмо», «космос», «один из лучших клубов мира» (про «Тоттенхэм») – это не похвальная дружба с реальностью, а формирование комплексов у игроков. Вспомните слова главного тренера «СКА-Хабаровска» Александра Григоряна перед матчем со «Спартаком». Попробуйте нас переиграть! Другое же дело.

А в этом сезоне Слуцкий дал еще один повод для разочарования – бесхитростность, шаблонность, отсутствие свежих идей. Хотя я помню, как Вагнер, вернувшись в ЦСКА, стал блестящим плеймейкером. Как Муса пришел бестолковым бровочником, а ушел классным центрфорвардом. Как в опорной зоне успешно пробовался Цауня; как Дзагоев стал лучшим box-to-box России; как за пару недель идеально вписались в состав Еременко и Натхо; как Думбия на одной ноге вырывал важные победы. И это далеко не весь список.

А сейчас Слуцкий похож на ребенка, грустящего на полу рядом с разбросанным конструктором. Ну, все собрал! И машинки делал разные, и самые причудливые здания строил, и полицейских переодевал в бандитов. Все, фантазия иссякла. Но не потому, что очень ограниченная, а потому, что ничего другого уже не сделаешь. Посидит на полу и бежит к маме просить новый конструктор. Или еще какую игрушку. А мама в ответ на просьбу цитирует премьер-министра . Ребенок возвращается к себе и продолжает грустить.

В ежегодных осенних неудачах ЦСКА виновато исключительно руководство клуба. И если бы Слуцкий говорил то, что хочет, а не то, что должен, мы бы услышали много интересных откровений. Но мы слышим что-то в духе «нам не привыкать». А на деле Слуцкого из года в год очень круто подставляют. Еще раз: в премьер-лиге нет ни одного клуба с таким скудным кадровым резервом. И тот факт, что ЦСКА при этом выигрывает титулы, характеризует Леонида Викторовича как профессионала самого высокого класса.

Финишная прямая

Слуцкий нужен клубу больше, чем клуб – Слуцкому. Но болельщики, рисующие баннеры, поймут это только тогда, когда место у штурвала займет кто-то другой. ЦСКА – давно перезрелая команда. Стагнирующая. Победы в последние годы были добыты благодаря невероятному запасу прочности и тренерской смекалке. Но и этот запас исчерпан. Строительство новой команды, подобно тому, что мы видим в «Зените», должно было начаться еще пару лет назад. Но из-за отсутствия средств оно постоянно откладывалось.

В современном футболе долгосрочный союз тренера и клуба практически невозможен. Слуцкий в ЦСКА уже 7 лет. Хосеп Гвардиола был в «Барселоне» 4 сезона, Антонио Конте в «Ювентусе» – 3, Мануэль Пеллегрини в «Манчестер Сити» – тоже 3, Юпп Ханйкес с «Баварии» – всего 2. Случаи, когда в успешном клубе тренер работает больше пяти лет, сегодня очень редки. Потому что даже при наличии больших денег на усиление состава в клубе, как правило, начинается застой. У ЦСКА же и денег нет. И не только больших.

У Слуцкого в ЦСКА получилось проработать успешно больше пяти лет. Уникальное по нынешним меркам достижение. Но дальше это сотрудничество продолжаться не может. Гинеру надо строить новую команду, и чем дальше он тянет, тем болезненнее будет этот процесс; а судя по тому, что улучшения на финансовом фронте не предвидится, ему нужен тренер несколько другого формата – тот, кто умеет работать с собственной молодежью. Или же не строить ничего – продавать клуб, о чем давно шепчут слухи.

Как бы то ни было, Слуцкому пора прощаться с ЦСКА. Не потому, что он плохой тренер. Он отличный тренер. А потому, что из ЦСКА он выжал максимум; потом собрал волю в кулак и выжал еще раз; и еще раз. Больше с этой командой он ничего не добьется. Да и от футбола надо бы отдохнуть. Снять усталость, очиститься от всего нехорошего, что сидит внутри. Мне кажется, что Слуцкий все еще не отошел от Евро, что бы он ни говорил в СМИ. Пора, Леонид Викторович, менять свою жизнь и расти дальше. Спрос на вас будет.



