Новосельцев под прицелом. Как защитник сборной дебютировал в старте «Зенита»

Spb.Sovsport.ru разбирает действия Ивана Новосельцева, единственная серьезная ошибка которого в итоге привела к победному голу в ворота «Оренбурга».

Тактика

С первых минут понятно: «Зенит» играет в четыре защитника в линию - та схема, к которой Новосельцеву нужно было привыкать после ростовских трех центральных: Анюков справа, Новосельцев - правый центральный, Ломбертс - левый центральный, Чернов - на левом краю. Источник: Телеканал «Наш Футбол» Такая расстановка у команды Мирчи Луческу только в обороне. При начале атак Хави Гарсия опускается на позицию защитника, а крайние Анюков и Чернов (во втором тайме Артур Юсупов) становятся полузащитниками. В атакующей модели Новосельцев занимает место правого защитника. Источник: Телеканал «Наш Футбол» Стартовый отрезок - без критических ситуаций для Ивана, на третьей минуте он пытается обострить игру, но ошибается в передаче на Анюкова. Для сборной России важнее всего, чтобы Новосельцев наладил взаимодействия с Игорем Смольниковым - но это придется отложить как минимум до зимних сборов, крайний защитник вместе со всеми раньше тренироваться не сможет из-за операции. Источник: Телеканал «Наш Футбол»

После этой неточности Новосельцев упрощает игру: делает только передачи ближнему, отдает назад или поперек поля.

Стандарты Весь матч Новосельцев ходит в чужую штрафную на угловые и штрафные с подачей. Но в атаке мяч так ни разу до Ивана и не дошел. В отличие от Ломбертса, который на седьмой минуте опасно бил в ближний угол ворот Александра Гутора.

При игре в своей штрафной Иван почти не ошибался, за исключением момента на 25-й минуте: Новосельцев и Дзюба не смогли разобраться, кто должен опекать Артема Делькина. К счастью для них, удар форварда «Оренбурга» опасным не получился. Источник: Телеканал «Наш Футбол»

Эпизоды

Самая неудачная минута в матче для Новосельцева - 16-я. Сначала на подступах к штрафной он проиграл борьбу Павлу Нехайчику, а чуть позже совсем потерял позицию и оставил своего игрока чуть ли не во вратарской. Источник: Телеканал «Наш Футбол» Сразу же после неудачного удара Артема Делькина на Новосельцева и Ломбертса обрушились крики Михаила Кержакова и Александра Анюкова. Защитнику в какой-то момент нужно было чуть ли не растроиться, чтобы успеть за всеми соперниками, которых упустили его партнеры. Вообще, второй подряд матч на ноль - огромная заслуга именно Анюкова. Кстати, последний раз «Зенит» пропускал в чемпионате России при Анюкове на поле в декабре 2015-го. Тогда Александр Зинченко своим голом принес «Уфе» одно очко. Ошибка Новосельцева результативной не стала. Более того, после углового, к которому привел просчет Ивана, «Зенит» провел быструю контратаку и забил победный гол. Совпадение? Да, совпадение.

Второй раз Новосельцев ошибся на 30-й минуте, когда промахнулся мимо мяча...

...но Павел Нехайчик отправил мяч в небеса.

После эпизода на третьей минуте за весь матч Иван ни разу не ошибся в передаче, но 70 процентов из них были назад, а еще 20 - поперек поля. В борьбе в центре поля защитник сборной был хорош, правда вступал в нее намного реже Ломбертса, который очень часто поднимался на позицию опорника. Новосельцев в это время постоянно балансировал на месте последнего защитника.

Дебютный матч Новосельцева в стартовом составе, безусловно, удался: Иван игру не портил, ошибся всего пару раз, команда сыграла на ноль. Даже ошибка в итоге плюсом обернулась. И «Зениту», и сборной России важно, чтобы Новосельцев заиграл на максимуме уверенности и сзади, и вперед. Очень уж нужна замена по функциям Гараю в клубе и Игнашевичу в сборной России. Станислав Черчесов вызывал Новосельцева на предыдущий сбор даже без игровой практики - очевидно, очень верит в него и надеется. Мирча Луческу вполне способен научить Ивана тому стилю, который затем понадобится главному тренеру сборной. ***

В концовке отвлечемся от аналитики и добавим милостей. Вчерашнюю победу Новосельцев посвятил своей жене Катерине. Супруги в день матча отпраздновали первую годовщину свадьбы.