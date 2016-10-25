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Юрий Газзаев: Знаю, кто записал это видео. Но парня на вид ставить не буду

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Юрий Газзаев
Юрий ГаззаевИсточник: ФК «Волгарь-Газпром»

Видео дня – тактический разбор матча в исполнении главного тренера «Волгаря» Юрия Газзаева, щедро сдобренный ненормативной лексикой. Правда, «видео дня», появившееся в соцсетях, годичной давности. Корреспондент «Советского спорта» позвонил Юрию Газзаеву.

- Мы привыкли видеть вас корректным и подчеркнуто спокойным. Но что-то пошло не так…
- Вы правильно говорите, что обычно я спокоен. Так и есть. Каждый так может сказать про меня. Каждый, кто со мной когда-либо общался, работал. Уважительно отношусь и к игрокам, и к вашей работе, ко всем людям. Никогда громко не говорю и тем более матом не разговариваю. Но бывают исключения. Если много эмоций, если команда проиграла...

- Это действительно давнишнее видео?
- Да, снято в Хабаровске ровно год назад. Зачем видео нужно было держать год и сейчас выкладывать на обозрение? В том сезоне мы заняли самое высокое место, многие игроки стали востребованы, ушли в другие команды на лучшие условия.

Юрий Газзаев во время того самого разбора игры в Хабаровске. Кадр youtube.com
Юрий Газзаев во время того самого разбора игры в Хабаровске. Кадр youtube.com

- Откуда утечка? Кто мог опубликовать это видео?
- Я своих футболистов знаю, хорошо к ним отношусь. Они всегда приходят ко мне со своими вопросами и проблемами. Понимают, что я как старший товарищ или даже отец. Всегда контакт с игроками у меня есть. Но есть футболисты, которые в некой группе. Они сложно воспринимают. Может, им особое внимание нужно… Я знаю, кто это был. Но не хочу этого парня на вид ставить. Наверное, для него это тоже урок. Сыгран матч, то, что после него – внутренняя кухня. Вы вместе играете и не должны друг друга предавать. А то, что было – подлость. И – главное – для чего это?

- Может, игрока вы чем-то обидели?
- Человек благодарит, говорит, что никто ему не дал, сколько я… Вообще ни с кем из ребят отношения у меня не испортились. Даже с теми, кто уходил. И те, кто приходят к нам в команду, говорят: «Мы о вас слышали, хотели к вам».

- Что говорят в клубе? Какая реакция на это видео?
- Меня же знают. И знают, что раздевалка – это табу. Что я там могу и жестче сказать. И футболисты понимают, что я могу с них спросить.

- То есть это не самый жесткий ваш разбор?
- Нет-нет. Думаю, эта речь вообще исключение. Это очень редко бывает, может, вообще один раз. Конечно, иногда скажешь кому-то, но обычно футболисты откликаются, слышат, делают поправки…



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