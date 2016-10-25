Под свист аплодисментов. Колонка Сергея Микулика

Обозреватель «Советского спорта» – об интересной турнирной борьбе без интересного футбола.

Очень похоже, что после тура, где самым привлекательным из увиденных оказался, на удивление, матч «Зенит» – «Оренбург», наверху образовался тот квартет, что и уйдет зимовать впереди остальных. С тремя-то клубами все ясно было и раньше, но теперь вот и «Краснодар» подтянулся на свое законное как бы место, только нынче это уже «Краснодар» Шалимова.

«Ростов», говорите, на хвосте? Ну так ему, во-вторых, с каждым разом ощутимо тяжелее отвлекаться на Лигу чемпионов, а во-первых, судят команду не очень понятно какого тренера так, словно клуб за прошлый год не только с игроками, но и с арбитрами не рассчитался. А эта публика на долги испокон веку памятлива была.

И вот когда команды готовятся накатить на промежуточный финиш группой, где явного фаворита гонки пока не просматривается, у следящих за событиями с самого старта неизменно встает вопрос: ладно, по очкам там примерно ровно, но вот игру-то чемпионскую, за которую порой потери очковые простить можно, кто показывает? Вот прямо сейчас?

И знаете, тот редкий случай, когда – решительно никто. Сложно вспомнить другой такой сезон после перехода на нелюбимую большинством схему розыгрыша, когда к ноябрю абсолютно все лидеры находились бы в поиске своего пазла. Того, найдя который тренер замирает на бровке в наполеоновской позе – все, теперь только не мешать. И за находку эту его команду, делящую первое место, и ведущую в счете по ходу игры, не начинают с середины второго тайма освистывать домашние трибуны.

Трудней всех искать, понятно, Массимо Каррере. Как-то уж больно стремительно разогнали всех его русских начальников, никого не переведя в помощники. И не находится рядом человека, который объяснил бы, что Дальний Восток – он о-о-о-очень дальний, и основу поэтому туда надо либо вообще не везти, либо дать сделать результат и снять со второго тайма, иначе и с Кубком попрощаемся, и на будущее наедимся. Найденное на старте надо было закрепить в экспресс-формате . Но вместо этого – усталое поражение и поиск по новой. На фоне потерь Промеса и Зе Луиша. Но от безысходности можно иногда и Мельгарехо удачно найти.

А Слуцкому вон и искать негде. Мы все лимит, который якобы наши молодые дарования на корню рубит, костерим – а Траоре чем вам не дитя лимита? Даром что не с тем паспортом – но хоть бы уж Базелюк какой его подпирал. А то совсем нет альтернативы человеку. В середине какими-то пассами отсутствие Дзагоева с Еременко еще кое-как замаскировать можно, но вперед физически просто двинуть некого. Даже постоять. Лучше уж форвард Миранчук, пусть он и совсем на ворота не глядит. Но от Траоре ведь не передачи идут – скидки куда-то не туда. А когда в командах Слуцкого подборы сгребаются чужими, случаются Уэльс, «Тоттенхем» или «Локомотив».

Луческу до полуночи последнего летнего дня не знал, кто у него уйдет, а кто прибавится, но только дым рассеялся, – пошли травмы. Да таким косяком, что у «Зенита» в кои-то веки кадровые проблемы начались! Раньше можно было просто не заметить пропавших где-то в недрах Файзулина либо Рязанцева, а теперь: выходи, Чернов, выручай! Так и тот тайм против «Оренбурга» играет, причем весьма качественно, – и ломается.

Да и в «Краснодаре» у Шалимова пока доктора больше состав определяют. Насколько уже готов Мамаев, как опять надолго не потерять Измайлова, что там с восстановлением Смолова. И битвы при этом на трех фронтах. И Гаджи Муслимович, гроссмейстер по ничьим, в оппонентах. Тут уж не до красивостей – гол бы этот, в раздевалку, сберечь.

Обычно чемпионом по игре называет себя тот, кто не становится им по результату. Это как гран-при на кинофестивале – привез его, на полку поставил, и объяснять никому ничего не надо. А вот если с призом тебя прокатили – приходится рассказывать, как долго не расходилась после показа публика и как громко она фильму твоему аплодировала. Но у нас пока с восторгами явный дефицит. Почему и посвистывать уже начинают.