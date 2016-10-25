Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Дарушафака
Хоккей  ЦСКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -ЦСКА
Хоккей  Ак Барс- : -Барыс
Хоккей  СКА- : -Слован
Баскетбол  Олимпиакос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Под свист аплодисментов. Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Под свист аплодисментов. Колонка Сергея Микулика
Источник: Sovsport.ru

Обозреватель «Советского спорта» – об интересной турнирной борьбе без интересного футбола. 

Очень похоже, что после тура, где самым привлекательным из увиденных оказался, на удивление, матч «Зенит» – «Оренбург», наверху образовался тот квартет, что и уйдет зимовать впереди остальных. С тремя-то клубами все ясно было и раньше, но теперь вот и «Краснодар» подтянулся на свое законное как бы место, только нынче это уже «Краснодар» Шалимова.

«Ростов», говорите, на хвосте? Ну так ему, во-вторых, с каждым разом ощутимо тяжелее отвлекаться на Лигу чемпионов, а во-первых, судят команду не очень понятно какого тренера так, словно клуб за прошлый год не только с игроками, но и с арбитрами не рассчитался. А эта публика на долги испокон веку памятлива была.

И вот когда команды готовятся накатить на промежуточный финиш группой, где явного фаворита гонки пока не просматривается, у следящих за событиями с самого старта неизменно встает вопрос: ладно, по очкам там примерно ровно, но вот игру-то чемпионскую, за которую порой потери очковые простить можно, кто показывает? Вот прямо сейчас?

И знаете, тот редкий случай, когда – решительно никто. Сложно вспомнить другой такой сезон после перехода на нелюбимую большинством схему розыгрыша, когда к ноябрю абсолютно все лидеры находились бы в поиске своего пазла. Того, найдя который тренер замирает на бровке в наполеоновской позе – все, теперь только не мешать. И за находку эту его команду, делящую первое место, и ведущую в счете по ходу игры, не начинают с середины второго тайма освистывать домашние трибуны.

Трудней всех искать, понятно, Массимо Каррере. Как-то уж больно стремительно разогнали всех его русских начальников, никого не переведя в помощники. И не находится рядом человека, который объяснил бы, что Дальний Восток – он о-о-о-очень дальний, и основу поэтому туда надо либо вообще не везти, либо дать сделать результат и снять со второго тайма, иначе и с Кубком попрощаемся, и на будущее наедимся. Найденное на старте надо было закрепить в экспресс-формате. Но вместо этого – усталое поражение и поиск по новой. На фоне потерь Промеса и Зе Луиша. Но от безысходности можно иногда и Мельгарехо удачно найти.

А Слуцкому вон и искать негде. Мы все лимит, который якобы наши молодые дарования на корню рубит, костерим – а Траоре чем вам не дитя лимита? Даром что не с тем паспортом – но хоть бы уж Базелюк какой его подпирал. А то совсем нет альтернативы человеку. В середине какими-то пассами отсутствие Дзагоева с Еременко еще кое-как замаскировать можно, но вперед физически просто двинуть некого. Даже постоять. Лучше уж форвард Миранчук, пусть он и совсем на ворота не глядит. Но от Траоре ведь не передачи идут – скидки куда-то не туда. А когда в командах Слуцкого подборы сгребаются чужими, случаются Уэльс, «Тоттенхем» или «Локомотив».

Луческу до полуночи последнего летнего дня не знал, кто у него уйдет, а кто прибавится, но только дым рассеялся, – пошли травмы. Да таким косяком, что у «Зенита» в кои-то веки кадровые проблемы начались! Раньше можно было просто не заметить пропавших где-то в недрах Файзулина либо Рязанцева, а теперь: выходи, Чернов, выручай! Так и тот тайм против «Оренбурга» играет, причем весьма качественно, – и ломается.

Да и в «Краснодаре» у Шалимова пока доктора больше состав определяют. Насколько уже готов Мамаев, как опять надолго не потерять Измайлова, что там с восстановлением Смолова. И битвы при этом на трех фронтах. И Гаджи Муслимович, гроссмейстер по ничьим, в оппонентах. Тут уж не до красивостей – гол бы этот, в раздевалку, сберечь.

Обычно чемпионом по игре называет себя тот, кто не становится им по результату. Это как гран-при на кинофестивале – привез его, на полку поставил, и объяснять никому ничего не надо. А вот если с призом тебя прокатили – приходится рассказывать, как долго не расходилась после показа публика и как громко она фильму твоему аплодировала. Но у нас пока с восторгами явный дефицит. Почему и посвистывать уже начинают.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шмарко стал ассистентом Кирьякова в «Арсенале»В тренерский штаб «Арсенала» вошел Александр Шмарко.«Ростов» начал подготовку к матчу с «Амкаром»Сегодня футболисты «Ростова» собрались на своей базе и начали подготовку к матчу 12-го тура РФПЛ против «Амкара».Денис Глушаков: Делаю все возможное, чтобы сыграть в дерби, даже в холодной воде стоюПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как проходит его подготовка к матчу 12-го тура премьер-лиги с ЦСКА.Игорь Смольников: Восстановление после травмы займет около 2-3 месяцевЗащитник «Зенита» Игорь Смольников поделился мнением о своем самочувствии после операции.Мориц Бауэр: «Рубин» не заслужил поражения от «Терека» с таким счетомЗащитник «Рубина» Мориц Бауэр прокомментировал прокомментировал поражение от «Терека» (1:3) в матче 11-го тура чемпионата России.Новосельцев под прицелом. Как защитник сборной дебютировал в старте «Зенита»Новосельцев под прицелом. Как защитник сборной дебютировал в старте «Зенита»Spb.Sovsport.ru разбирает действия Ивана Новосельцева, единственная серьезная ошибка которого в итоге привела к победному голу его команды.Сослан Джанаев: Юрий Газзаев – профессионал своего делаВратарь «Ростова» Сослан Джанаев поддержал главного тренера «Волгаря» Юрия Газзаева.Андрей Червиченко: Для меня удивительно, почему Федун за 15 лет не может разобраться в небольшом футбольном клубе из 20 человекБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает нынешнего владельца красно-белых Леонида Федуна хорошим бизнесменом.Марат Сафин: За такие зарплаты, как в футболе, можно медведя научить игратьБывший теннисист и болельщик «Спартака» Марат Сафин раскритиковал российских футболистов.Слуцкому пора прощаться с ЦСКА. Колонка Михаила БорзыкинаСлуцкому пора прощаться с ЦСКА. Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» – о настоящем и будущем главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.Илья Казаков: Нынешний ЦСКА похож на поздний «Спартак» Романцева. Схожесть в ощущении приближающегося конца империиБывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков прокомментировал результат матча 11-го тура РФПЛ «Локомотив» - ЦСКА.Дмитрий Ефремов: «Оренбург» упустил очки в матче с «Зенитом»Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:1) на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.Гаджи Гаджиев: Черчесов планирует вызвать в сборную России защитника «Амкара» ДжикиюГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев сообщил, что защитник пермского клуба находится в расширенном списке сборной России.Денис Попов: Баннеры против Слуцкого вывешивают неадекватные людиБывший форвард ЦСКА Денис Попов высказался о появлении на трибунах фанатов красно-синих баннера, призывающего главного тренера команды Леонида Слуцкого к отставке.Андрей Червиченко: «Сатурн» и «Динамо» в Романцеве погасили бойцаБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, смог ли бы Олег Романцев снова возглавить московский клуб.«Спартак» фаворит в матче с ЦСКА». Бубнов в эфире программы «100% футбола»«Спартак» фаворит в матче с ЦСКА». Бубнов в эфире программы «100% футбола»Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире программы «100% футбола» на радио «Спорт FM» обсудил последние события российской премьер-лиги.Защитник «Оренбурга» Малых: У «Зенита» был всего один момент – это заслуга нашей игры в оборонеЗащитник «Оренбурга» Андрей Малых поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).Роман Бабаев: Решение по Еременко будет вынесено в первой половине ноябряГенеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что решение по вопросу дисквалификации полузащитника Романа Еременко будет вынесено в ноябре.Игорь Албин: Если строители стадиона на Крестовском и «Зенит» выскажут пожелание, мы готовы провести пробный матчВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился мнением о возможном пробном матче на стадионе на Крестовском острове.В 11-м туре «Спартак» показал лучший результат по скорости точных передач, «Краснодар» – по ТТДПо данным InStat, самой бьющей командой 11-го тура стали «Крылья Советов» – 18 (в створ – 7).

Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение