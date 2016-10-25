Виталий Смирнов: Доведем куда надо информацию о президентах некоторых федераций

Топ-менеджеры российского спорта могли во вторник вновь почувствовать себя студентами: в здании ОКР эксперты ВАДА провели для них семинар.

Сложно сказать, когда четвертый этаж здания ОКР в последний раз видел такое количество спортивного бомонда. Ясно, что боссов федераций сюда не просто пригласили, а настоятельно рекомендовали присутствовать. Среди прогульщиков оказались президенты федераций лыжного спорта и легкой атлетики Елена Вяльбе и Дмитрий Шляхтин. Первая объяснила свое отсутствие командировкой, второй не объяснил никак. Впрочем, давно понятно, что человек спит и видит, когда с него снимут это совсем не легкое бремя. Возможно, не было кого-то еще из первых лиц, но их отсутствие не так бросалось в глаза.

– Я хотел бы поблагодарить президентов федераций, которые, несмотря на занятость, посетили семинар, – сказал руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов. – Вместе с тем вызывает недоумение отсутствие президентов федераций, с которыми связаны наиболее частые случаи употребления допинга. Таких как лыжный спорт и легкая атлетика. Мы найдем возможность проинформировать кого надо об этом.

Семинар проводили независимые эксперты по антидопингу австралиец Питер Николсон и Иева Лукосьют-Станику ниене из Литвы. Николсон сыпал цитатами из Владимира Путина, Лукосьют-Станику ниене отлично говорила по-русски, но в основном в их выступлениях были прописные истины. Тем не менее, президенты терпеливо выслушали часовой доклад. В следующий раз эксперты, которые призваны сделать максимум возможного для скорейшего возвращения РУСАДА аккредитации во Всемирном антидопинговом агентстве, соберут уже людей, которые непосредственно отвечают в федерациях за антидопинговую работу. Думается, что прогульщиков на этот раз не будет.

Что касается работы экспертов, то о ее серьезности свидетельствует тот факт, что с прессой они не общаются. Отвечал за всех Виталий Смирнов:

– Мы продолжаем заниматься работой по закону о наказании за применение допинга, – рассказал почетный член МОК. – Вышли с рекомендациями в Госдуму, чтобы этот закон соответствовал аналогичным актам в Италии, Франции, Германии. У нас есть полная уверенность в том, что этот закон будет принят. В принципе решен вопрос о независимости РУСАДА, а также его финансирвоания от правительственны х и государственных организаций. Антидопинговая лаборатория будет сотрудничать с Московским государственным университетом так, как это принято во многих странах, скажем, в США.

Сейчас мы завершаем работу, связанную с обращением к нам дисциплинарной комиссии МОК. Мы получили от нее письмо с рядом серьезных вопросов по антидопинговому контролю в период с 2010 по 2015 годы. Независимая общественная антидопинговая комиссия отправила запросы в ОКР и Министерство спорта, а также в федерации, где были серьезные проблемы с допингом. Почти все ответы получены, на этой неделе мы отправим их в МОК.

Также мы потребовали присутствия своего представителя при вскрытии допинг-проб (взятых на Играх-2014 в Сочи. – Прим. ред.) и предложили кандидатуру члена комиссии спортсменов (в комиссию спортсменов МОК входит Елена Исинбаева. – Прим. ред.). Насколько я знаю, Международный олимпийский комитет благосклонно относится к этому предложению.