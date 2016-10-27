Леандро Самарони: Мечтаю, чтобы сын сыграл за ЦСКА

22 июля 2000 года. Москва. Лужники. «Спартак» – «Крылья Советов» – 1:2. Спартаковский бразилец Луис Робсон (слева) недозволенным приемом останавливает своего соотечественника Леандро Самарони, открывшего счет в этом матче Источник: ТАСС

Если бы российское гражданство бразильским футболистам давали 15–20 лет назад, то первым бы его точно удостоился Леандро Самарони.

Паспорта с двуглавым орлом этот футболист заслужил бы не только тем, что провел у нас 9 сезонов, выступая за ЦСКА, «Торпедо», «Спартак» и еще ряд клубов, но и тем, что не поленился выучить русский, легко освоился в далекой от родины стране и полюбил ее всей душой. Не то что нынешние легионеры, большинство из которых едет к нам, что греха таить, за деньгами.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Леандро САМАРОНИ Родился 26 июня 1971 года в городе Рибейра, штат Сан-Паулу, Бразилия.

Гражданство: Бразилия.

Защитник, полузащитник.

Выступал за клубы «XV де Пира-сикаба» (1987–1992), «Понте Прета» (1993), «Брагантино» (1994), «Новоризонтино» (1995), «Гремио» (1995), «Итуано» (1996), ЦСКА (1996), «Вила Нова» (1997), «Торпедо-Луж-ники», «Торпедо» Москва (1997–1998), «Спартак» Москва (1998), «Арсенал» Тула (1999–2000), «Крылья Советов» (2000–2002), «Рубин» (2002–2003), «Терек» (2003–2004).

В чемпионате и первенстве России провел 172 матча, забил 12 голов. Чемпион России 1998 года в составе «Спартака».

«ДВОЕ – В АВСТРИИ, ЕЩЕ ДВОЕ – НА УКРАИНЕ»

– Как дела, Самарони?

– Нормально, стараюсь жить в свое удовольствие.

– Чем занимаетесь?

– Как и прежде, агентской деятельностью. А еще недавно мы с приятелем открыли футбольную школу в городке Санта-Барбара, где живет моя семья. В общем, дел хватает.

– Вы ведете дела многих игроков?

– У меня их всего четверо – двое в Австрии, в «КСВ-Суперфунде», и еще двое на Украине, в одесском «Черноморце».

– Я правильно понимаю, что дело это довольно прибыльное?

– Все относительно. Деньги, заработанные на этих трансферах, позволяют моей семье жить безбедно, но сказать, что мы шикуем, тоже не могу. В Бразилии агентским бизнесом занимаются очень многие, поэтому пробиться в лидеры без должной поддержки почти невозможно.

– Чем вы отличаетесь от других футбольных менеджеров?

– Пожалуй, тем, что веду своих игроков до окончания их контрактов, постоянно нахожусь с ними на связи, помогаю им освоиться на новом месте. Если возникают какие-то проблемы, тут же вылетаю в расположение их клубов. Поверьте, так поступают далеко не все агенты.

– Знание русского языка помогает?

– На Украине – точно! Да и в других странах Восточной Европы – например, в Болгарии или Польше. На английский же, испанский или итальянский рынок пробиться очень трудно, это под силу только мощным агентским конторам. Но я не унываю – привык радоваться тому, что у меня есть.

«ПРОТИВ ИГНАШЕВИЧА С БЕРЕЗУЦКИМИ Я ЕЩЕ САМ ИГРАЛ»

– Насколько внимательно следите за российским футболом?

– Стараюсь не пропускать важных матчей и главных событий, смотрю телевизионные и интернет-трансляции. Видел все три игры вашей сборной на Евро-2016 – какой ужас... Не ожидал такого слабого выступления. Ну, как можно проиграть Уэльсу 0:3?!

– Теперь, говорят, у нас все будет по-новому – новый тренер, наполовину новая команда...

– Хотелось бы верить. Я, кстати, недавно видел по спортивному каналу трансляцию матча Россия – Гана, и игра вашей команды показалась мне симпатичной, особенно в первом тайме. Да и бразильские комментаторы ее хвалили, говорили, что это первая победа тренера Черчесова в сборной России.

По правде сказать, я верил в Слуцкого, надеялся на его успех во Франции, потому что в России с ЦСКА он проявил себя с самой лучшей стороны – создал крепкую команду, вывел ее в чемпионы. Так что провал вашей сборной на Евро стал для меня неприятной неожиданностью.

– Ваши пути с Черчесовым пересекались в России?

– По-моему, нет, он к тому времени уже выступал в Австрии. Но я о нем, конечно, наслышан. Знаю, что он впоследствии тренировал «Спартак», еще какие-то клубы, а в прошлом году стал чемпионом Польши с «Легией». Не думаю, что теперь ему будет легко, поскольку тренировать клуб и сборную – совсем разные истории. Тем более что до чемпионата мира в России осталось уже меньше двух лет.

– Знаете кого-то из футболистов нашей нынешней сборной?

– Конечно: против Игнашевича и братьев Березуцких я сам еще играл (смеется)! Жиркова тоже помню – мне кажется, он и сейчас выглядит на поле так же здорово, как и раньше. А с Игнашевичем, кстати, мы и вместе играли – в Самаре, за «Крылья», он тогда был совсем молоденьким – лет 20, наверное.

– Игнашевич сейчас рекордсмен России по количеству сыгранных матчей за сборную. Правда, недавно он объявил о своем уходе из нее...

– Невозможно же играть вечно! Я к нему всегда относился с большим уважением.

– А кого-то из молодых в нашей команде отметить можете?

– В матче с Ганой мне понравился центральный нападающий – тот, что играет то ли за «Кубань», то ли за «Краснодар»...

– Федор Смолов?

– Да, он. Напористый такой, атлетичный и довольно техничный. Гол он забил породистый.

«ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛСЯ В НАПАДАЮЩЕГО»

– Вы поддерживаете контакт с кем-то из футбольных агентов в России?

– Ни с кем.

– А с кем-то из бывших одноклубников?

– Позваниваю Тарханову, Бушманову. Переписываюсь с Денисом Машкариным. Дружу с ними уже два десятка лет, еще с тех времен, когда мы были в ЦСКА. Такое не забывается!

– Любопытно, на каком языке вы общаетесь со своими знакомыми?

– На русском, естественно! Я его немного подзабыл, но для общения вполне достаточно.

– С бразильцами, которые параллельно с вами играли в России, тоже на связи?

– С немногими. Как минимум раз в неделю перезваниваюсь с бывшим спартаковцем Робсоном – мы с ним живем в одном штате, но довольно далеко друг от друга. Так, болтаем о том, о сем, часто вспоминаем время, проведенное в вашей стране, людей. Общаюсь с Рони, он у вас выступал за «Рубин» и те же «Крылья».

– Чем он, интересно, сейчас занимается?

– Организует товарищеские и благотворительные матчи больших бразильских команд – таких, как «Палмейрас», «Коринтианс», «Сантос», «Сан-Паулу», – в штате Гояс, где и проживает с семьей. Недавно по его инициативе там играли два популярнейших клуба из Рио-де-Жанейро – «Фламенго» и «Флуминенсе». А до этого Рони несколько лет работал тренером в клубе «Вила Нова».

– Судя по фотографиям, которые мне прислали, вы в отличной спортивной форме. Похоже, до сих пор выходите на поле?

– А как же! Поигрываю за ветеранов два раза в неделю, не реже. Это закон.

– Неужели на большом поле?

– Нет, мы играем 7 на 7. Все-таки почти всем уже за сорок.

– Ваше место, как и раньше, в защите или полузащите?

– Нет уж, с меня хватит, набегался за карьеру. Теперь я нападающий – жду, когда мне доставят мяч в чужую штрафную. Чтобы поменьше двигаться (смеется).

– И много забиваете?

– По-разному. Знаете, сейчас в игре для меня уже главное не счет, а сама возможность получать от нее удовольствие, как и послематчевые посиделки с друзьями.

– Под пивко?

– А под что же еще?! Не под кашасу же (самый популярный в Бразилии крепкий напиток. – Прим. ред.)!

– Надеюсь, этому вы в своей футбольной школе детей не учите?

– Нет, ну что вы! У нас все серьезно – занятия каждый день, тренировки, игры.

На прогулке с сыном Дави, женой Элейей и ее дочерью от первого брака Жиованой Источник: Фото из личного архива

«ГОТОВЛЮСЬ К ПУТЕШЕСТВИЮ В МОЛОДОСТЬ»

– Сколько ребятишек у вас занимается?

– Больше сотни.

– И тренеров всего двое – вы и ваш товарищ?

– Да. Нагрузка приличная. Но нам это очень интересно – видеть, как ребята радуются игре и прибавляют в навыках от месяца к месяцу.

– Занятия платные?

– Родители платят чисто символически, эти деньги идут на покупку формы и мячей. А аренду полей нам оплачивает муниципалитет. В рамках специальной социальной программы. Даже не думал, что детский футбол меня так увлечет. Кстати, мой семилетний сын Дави тоже тренируется у меня в группе.

– Верно ли я понимаю, что основная цель школы – привить ребятам любовь к игре, а не обязательно сделать из них профессиональных футболистов?

– Так и есть. Занятно, что наша школа называется Os Gavioes – так в Бразилии зовут фанатов «Коринтианс», а я всю жизнь болел за «Сан-Паулу», главного соперника этого клуба. Пришлось смириться – ничего не поделаешь.

– На какой позиции играет ваш сын?

– Полузащитника. И без ложной скромности должен сказать, что у него неплохо получается. Не удивлюсь, если он, когда вырастет, превзойдет отца.

– Хотите, чтобы он стал футболистом?

– Если откровенно, это моя мечта – чтобы Дави вырос в хорошего человека и футболиста. И чтобы он, как и я когда-то, обязательно поиграл в России. Для меня это было бы высшим вознаграждением. Я провел у вас в стране несколько прекрасных лет и, естественно, желаю того же и сыну.

– Какой российский клуб вы бы порекомендовали Дави?

– Тот, где в 1996-м начинал я сам, – ЦСКА. Тем более что за последние 20 лет этот клуб значительно вырос во всех отношениях и стал заметным в Европе.

– А как же «Спартак», в составе которого вы завоевали чемпионский титул?

– «Спартак» – тоже хорошая команда... Но, скажем так, ЦСКА занимает особое место в моем сердце. Может, как раз потому, что это был мой первый клуб в России.

– Когда вас ждать в Москве?

– В ближайшее время ехать не планирую, а вот на чемпионат мира в 2018-м прилечу непременно. Во всяком случае сделаю для этого все возможное. Ведь это тоже станет осуществлением моей мечты. Хочу побывать на матчах, встретиться с друзьями. Причем не только в Москве, но и в других городах.

– Каких именно?

– В Самаре, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, да во всех, где пройдут игры турнира.

– Приехать собираетесь всей семьей?

– Нет, футбол лучше смотреть в компании старых добрых друзей! Да и путешествовать – тоже. Надеюсь, жена с сыном не обидятся. Тем более что для меня это будет вояж не только в Россию, но и в мою молодость.