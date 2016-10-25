Леброн против «Воинов» и Мозгов – как лидер «Лейкерс». Чего ждать от сезона НБА?

В ночь на среду по московскому времени стартует регулярный чемпионат НБА. «Советский спорт» отвечает на главные вопросы о новом сезоне сильнейшей лиги мира.

КТО СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ?

Фаворит: «Голден Стейт»

Беспрецедентный случай – впервые в истории в одной команде встретились сразу 4 игрока из ТОП-20 прошлого сезона! Мы привыкли к «Большим трио» - дружные банды звезд собирались и в «Майами», в «Кливленде», и в «Клипперс». Но максимум по трое. А чтобы четверо… Да еще в клубе, который и без того побил рекорд НБА, одержав 73 победы по ходу регулярки!

Переход Кевина Дюранта всколыхнул Лигу, вызвав неоднозначную реакцию на решение одного из лучших снайперов чемпионата. Равнодушных не осталось. Кто-то назвал позицию Кей-Ди понятной – если есть шанс выиграть титул с сильным коллективом, пока ты в «прайме», на пике формы, чего ж им не воспользоваться? Но большинство решило, что Кевин смалодушничал – в попытке получить заветный перстень выбрал путь наименьшего сопротивления. Он ведь ушел не из такой слабой команды, как Леброн Джеймс в 2010-м. «Оклахома» в летнем плей-офф сама чуть «Голден Стейт» не обыграла! И в том, что «Тандер» не сумели одержать преимущество в финале Конференции (а было 3:1!) немалая «заслуга» самого Дюранта, который откровенно бледно выглядел в решающих концовках важных матчей. Выходит, Кевин – отнюдь не лидер, как тот же Леброн. Он просто суперклассный исполнитель, но не способен решить исход борьбы за титул сам. А значит – решил струсить и сбежать к бойкой компании из Стефа Карри, Клея Томпсона и Дреймонда Грина.

Впрочем, победителей не судят, и если решение Кей-Ди приведет его к перстям, форварда многие простят. При этом «Голден Стейт», на самом деле, находится в незавидной ситуации. Их вероятную победу «обесценили» заранее: мол, с таким составом выиграть – не подвиг! А вот не менее возможный проигрыш станет огромнейшем ударом, превратив клуб из Окленда в объект насмешек на десятилетия вперед. Конечно, шансы «Воинов» выглядят предпочтительнее, чем у конкурентов. И все же баскетбол – слишком непредсказуемый вид спорта. А сыграть против «Уорриорс» может многое. Начиная от очень плотной конкуренции на Западе, и заканчивая нарушением баланса в коллективе. Ведь с Дюрантом, как не крути, придется делить мячик. А насколько эффективно это получится – пока неясно.

Конкуренты: «Кливленд», «Сан-Антонио», «ЛА Клипперс»

Сильных команд в лиге хватает. Но именно эти три клуба имеют больше всего шансов дать бой «Воинам» в финале НБА. И, может, даже нанести им поражение.

«Кливленд»… Во-первых, они это уже сделали – минувшим летом. Ушли со счета 1:3 в финальной серии благодаря фантастической игре Леброна, прогрессу Кайри Ирвинга и появившейся уверенности у Кевина Лава. Конечно, в игре «Кавс» почти все зависит от Джеймса. А он не молодеет – в декабре Леброну «стукнет» 32. Прим это сам Король отлично знает, как верно распределить силы на дистанции. Конкуренция на Востоке ниже, чем на Западе, так что где-то сэкономить на усилиях получится не только в регулярке, но и в плей-офф. Плюс на новый уровень вышел и Ирвинг – тот парень, которому в течение пары ближайших лет придется стать новым лидером родного клуба. А Тайрон Лю сделал то, что не смог Дэвид Блатт – и этим оправдал назначение на пост главного тренера: нашел Кевину Лаву место на площадке, сумев вмонтировать его в защиту. Действия Лава имели важное значение в финале с «Уорриорс». Плюс Кевин, наконец, почувствовал уверенность и свою значимость в команде. Каких-то предпосылок к тому, что «Кливленд» сдаст, пока не видно. Да, состав претерпел изменения, ушли Деллаведова и Мозгов, но контракт для Джей-Ар Смита Леброн все-таки выбил, а остальные ключевые исполнители и так остались на своих местах. В общем, если «Кавс» не выйдут в финал от Востока – это станет сенсацией даже большей, чем вероятное поражение «Воинов».

«Сан-Антонио» простился со своей легендой – Тим Данкан завершил карьеру. На замену центровому из «Чикаго» срочно подписали Поу Газоля. Испанец, конечно, тоже давно не молод – как-никак, ему 36 лет. Но до сих пор способен играть на высшем уровне стабильно на протяжении сезона. Ему бы только верную роль в команды да хороший стимул – то, чего не было в прошлом году в «Буллс», зато есть в Техасе. Грег Попович найдет, как применить таланты Поу. Плюс в его распоряжении баскетбольная машина по имени Кавай Ленард – невероятный парень, феноменальный уровень таланта которого сочетается с такой же феноменальной страстью к исполнительности. Ну и, конечно, Ламаркус Олдридж. Тони Паркер сдает, но с ролью главного плеймейкера пока справляется (в атаке есть кому зажигать и без него), а Ману Джинобили всегда поможет со скамейки.

Наконец, «Клипперс». Главная команда-неудачник – с таким-то составом ни разу за пять лет не выйти даже в финал Конференции! Казалось бы – с чего ситуация изменится теперь? На самом деле, особых предпосылок нет. За исключением важного факта – у двух из трех звезд «Парусников» следующим летом кончаются контракты. У Криса Пола и Блейка Гриффина близится момент решения. Если они не смогут победить и в этот раз – встанет вопрос о поиске другого клуба. Конечно, это держит в уме и руководство – тем более в случае с «Клипперс» генеральный менеджер и главный тренер едины в одном заслуженном лице Дока Риверса. А значит, старина Док сделает все, чтобы выжать из команды максимум. Еще одного шанса у него может и не быть.

КТО СТАНЕТ MVP?

ЛеБрон Джеймс (справа) Источник: Reuters

Фавориты: Леброн Джеймс и Стефен Карри

Леброн все больше озабочен своим наследием. Уже сейчас лидера «Кавс» легко включают в пятерку лучших игроков в истории. Ставят даже в ТОП-3. И недалек момент, когда, возможно, в этом списке Джеймс обойдет самого Майкла Джордана. Феноменальный атлет, баскетболист без слабых мест. Мозг и сердце команды. Лучший по пяти основным категориям (очки-подборы-передачи-перехваты-блокшоты) последнего финала в составах двух команд. Прирожденный лидер – и на паркете, и вне его. Может добиться у владельца клуба контракта для нужных ему игроков и убраться за партнерами в грязной раздевалке (с последующим разносом этих «засранцев» в своем интервью). Да, последние два года приз MVP за регулярку доставался Карри, но мы-то знаем, кто настоящий лучший игрок лиги в данный момент! «Если кто-то хочет выиграть титул – ему придется одолеть меня», - отмечает Леброн. Это не самолюбование, это – факт. С 2010-го финалы НБА без Джеймса не обходятся.

Одна беда – в гонке за звание самого ценного участника чемпионата само это звание Леброна определенно не волнует. Титулов MVP в его коллекции трофеев – четыре штуки. А перстней – только три. Так что Джеймс продолжит экономить силы, не будет упираться за свою статистику по ходу долгого сезона, а сосредоточится на битве в плей-офф.

У Карри – другая ситуация. Феноменальный снайпер, который забьет в ваше кольцо не то, что прямиком из раздевалки – да хоть с парковки у арены! Он еще перепишет свои рекорды по «трешкам» за сезон и, вероятно, будет набирать 30 очков за матч… Никто не удивится, если Стеф снова станет MVP. Тем более, эту награду любят давать кому-то из лучшего клуба в регулярке, а «Голден Стейт» тут – главный фаворит. Однако как изменятся акценты в нападении «Воинов», сколько статистики «отъест» у Карри Кевин Дюрант и сможет ли сам Стеф остаться лидером команды, не делегировав сей важный статус Дреймонду Грину – еще вопрос. Все это может сильно повлиять на его шансы в гонке за награду.

Конкуренты: Джеймс Харден, Рассел Уэстбрук, Дэмиан Лиллард

Каждый из этой тройки – царь и бог своей команды, статистический эго-маньяк, суперзвезда и прочее. Каждый способен войти в пятерку лучших снайперов, раздавать по 6-7 передач, собирать столько же подборов и штамповать по 10-15 трип-даблов за сезон. А мы ведь знаем, как в заокеанских лигах любят цифры! И пусть ни «Хьюстон» Хардена, ни «Оклахома» Уэстбрука, ни «Портленд» Лилларда уже не значатся в списке фаворитов, претендовать на попадание в плей-офф они продолжат. То есть, негласную задачу-минимум для того, чтобы игрок команды мог претендовать на статус MVP, выполнить способны. При этом от Джеймса ушел Дуайт Ховард (кстати, в прямом смысле – именно от него), от Рассела – Дюрант, а Дамиан и так был единоличным лидером клуба из Орегона. Отбирать у них броски никто из партнеров не способен, наоборот – все будут только помогать. И если Джеймс и Карри по разным причинам не станут бороться за, в общем-то, уже не нужный им персональный кубок, то он достанется, скорее всего, кому-то из данной тройки.

КАК СЫГРАЕТ МОЗГОВ?

Тимофей Мозгов (в центре) Источник: Reuters

В 30 лет можно задуматься и о деньгах – тем более, когда осуществил мечту о перстне. И предложение на 64 миллиона долларов за 4 года от «Лейкерс» подоспело кстати. Мозгов думать не стал. Конечно, у него были варианты. Можно было отправиться и в «Голден Стейт» - но на куда менее значимую роль и скромный гонорар. Смысл?

«Озерники» находятся в этапе перестройки. Ушел Кобе Брайант, команда свалилась вниз таблицы и в предстоящие три-пять лет вряд ли будет бороться за плей-офф, не говоря уже о титуле. К тому момент Тимофей, возможно, вовсе завершит карьеру. Но пока он – то важнейшее звено, которой «Лейкерс» просто необходимо. Когда твоя задача – наиграть костяк из молодых, талантливых, но сырых игроков, тебе не обойтись без «дядьки» с чемпионским опытом. На эту роль, собственно, и взяли россиянина. Чтобы своим примером – а в трудолюбии и самоотдаче к Мозгову вообще вопросов нет! – показывал, как надо впахивать, повышать свой уровень. И главное – чтобы объяснил, ради чего.

Зарплата в 16 миллионов за сезон не означает, что Тимофей вдруг превратится в главную опцию в атаке. Вряд ли его статистика заметно вырастет (хотя, конечно, будет лучше, чем в прошлом году в «Кливленде»), сам он не станет оставаться на площадке на 35 минут за матч. Но следить за Мозговым все равно будет интересно, ярких моментов он подарит нам в избытке (вон, в предсезонке даже Дюранту отвесил красочный «горшок»!), а статус лидера – в первую очередь, ментального – ему гарантирован (возможно – наравне с Луолом Денгом). Если самый известный, популярный и титулованный клуб НБА в ближайшем будущем вернется на высший уровень – то, значит, Тима отработал каждый свой цент по новому контракту. Кроме того, Мозгов остался последним россиянином в сильнейшей лиге мира – ведь Саша Каун завершил карьеру, а Сергей Карасев, не закрепившись в «Бруклине», вернулся в «Зенит». То есть, кроме него следить нам, в общем, не за кем.

КОГО УЖЕ НЕ УВИДИМ?

Сезон 2015-2016 стал последним в карьерах трех великих игроков. Тех, кого в скором времени включат в зал славы НБА. Ими восхищались 20 лет, они были кумирами большинства всех действующих баскетболистов. И нам их будет не хватать.

КОБЕ БРАЙАНТ

Карьера: 1996-2016

Команды: «ЛА Лейкерс»

Титулы: 5 (2000-2002, 2009-2010)

MVP: 1 (2008)

Матчи звезд: 18

Очки: 25,0

Подборы: 5,2

Передачи: 4,7

ТИМ ДАНКАН

Карьера: 1997-2016

Команды: «Сан-Антонио»

Титулы: 5 (1999, 2003, 2005, 2007, 2014)

MVP: 2 (2002-2003)

Матчи звезд: 15

Очки: 19,0

Подборы: 10,8

Передачи: 3,0

КЕВИН ГАРНЕТТ

Карьера: 1995-2016

Команды: «Миннесота» (1995-2007, 2015-2016), «Бостон» (2007-2013), «Бруклин» (2013-2015).

Титулы: 1 (2008)

MVP: 1 (2004)

Очки: 17,8

Подборы: 10,0

Передачи: 3,7