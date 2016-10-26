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Маша – шоколадно-мармеладная фабрика. Рассказываем о конфетной империи Шараповой

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Мария Шарапова
Мария ШараповаИсточник: Sovsport.ru

За полгода до возвращения на корт лучшей российской теннисистки приводим интересные факты о ее мармеладно-шоколадной империи Sugarpova.

Ровно через полгода, 26 апреля, Мария Шарапова получит право вновь выйти на корт. Девять месяцев она провела вне большого тенниса. Как известно, за это время можно родить ребенка. Мария с потомством спешить не стала, но время провела не без пользы: ходила на модные показы и концерты, проводила боксерские тренировки, путешествовала и поигрывала в теннис. Но о своем сладком бизнесе не забывала: закончила школу бизнеса Гарварда и объявила о запуске шоколадной линии своих конфет.

Идея заняться бизнесом посетила Машину голову восемь лет назад, когда она вынужденно отдыхала после первой серьезной травмы на плече. Многие наши идеи – родом из детства. Так же, по словам теннисистки, было и с Марией: сводящий с ума выбор жевательного мармелада – одно из главных воспоминаний ее детства, когда они вместе с отцом переехали из России в США. При этом явно принимался во внимание и тот факт, что в год конфет в мире продается на 35 миллиардов долларов. Получить кусок от этого пирога было бы совсем неплохо!

В мармеладное предприятие Мария вложила полмиллиона долларов. Для большинства людей это огромная сумма, но для самой высокооплачиваемой спортсменки мира – доход за пару недель. Кстати, все 100 процентов акций бренда Sugarpova принадлежат Марии. Заниматься делами компании ей помогает мать – Елена Шарапова.

От появления концепции бренда до ее реализации прошел год. На рынок Шарапова, то есть уже «Шугарпова» вышла подготовленной. Шесть месяцев группа специалистов разрабатывала вкусы конфет, после чего на фабрике в Испании стартовало производство. Покупатели быстро распробовали новичка на рынке. Правда, был нюанс: люди кусали конфеты, а цены кусались в ответ. Пачка конфет Sugarpova стоит 5 долларов – в пять раз дороже, чем у одного из лидеров рынка Haribo.

Однако Марию это не смущает. В ближайшие пять лет она планирует продать конфет на $50 000 000! Но на одном мармеладе столько не сделаешь. Поэтому в мае этого года во время вынужденного перерыва Шарапова запустила шоколадную линию конфет, которые производятся на фабрике в Польше. Но и этого экс-первой ракетке мира мало: на очереди – трюфели.

С такими доходами в следующем году Мария должна вернуть себе лидерство в списке самых высокооплачиваемых спортсменок журнала «Форбс», которое она утратила в это году: россиянку обогнала Серена Уильямс. А ведь Шарапова возглавляла этот рейтинг 11 лет подряд! Теперь американке не сдобровать. Тем более, что после известия о сокращении дисквалификации к Марии вернулись спонсоры, замораживавшие сотрудничество с ней.

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