Зря Третьяк сказал такое о Быкове. И жаль, что в сборной нет Ковальчука!

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков комментирует состав сборной России, которую Олег Знарок везет на Кубок Карьяла в Хельсинки.

СОСТАВ НА ЭКРАНЕ

Давайте сначала о хорошем. Что мне понравилось.

Состав сборной России объявили в прямом эфире «Матч ТВ», в интерьерах передачи «Континентальный вечер». В студии находились президент ФХР Владислав Третьяк, популярный эксперт и заслуженный тренер Сергей Гимаев, скаут сборной Сергей Федотов. Жаль, не было самого главного тренера Олега Знарка, но он такой публичности избегает. Объявление состава сборной – это событие. И нам не просто рассылку в e-mail скинули или повесили список на официальном сайте ФХР. Все сделано красиво, как и должно быть.

Еще здорово, что акцент сделан на молодежь. В составе сразу 11 игроков, которые родились в 1995-1996 годах. Как сказал ведущий Денис Казанский, «это наш ответ молодым звездам Северной Америки». Первая реакция – неплохая шутка. Но если подумать… Вот хочет Андрей Миронов играть в «Колорадо», вот феерит Игорь Шестеркин в КХЛ, вот Илья Сорокин уже брал бронзу чемпионата мира со сборной России. А разве Никита Гусев, Николай Прохоркин Валерий Ничушкин, Анатолий Голышев – не наши молодые звонкие имена? Давайте, показывайте себя на новом уровне.

Конечно, в этом составе не видны новые Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюз. Но тут вопрос не только таланта, но и раскрутки в прессе. И для журналистов это шанс рассказать о свежих именах и представить людей, за которыми – будущее сборной России.

ТРЕТЬЯК НЕ ПРАВ, ЗАДЕВАЯ БЫКОВА

Теперь то, что не понравилось.

Слова Владислава Третьяка о том, что Вячеслав Быков возил на Евротуры только ветеранов, а вот Олег Знарок не стесняется делать ставку на молодежь. Я только напомню, что Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов, Семен Варламов, Сергей Бобровский, Артем Анисимов, Дмитрий Куликов и многие другие ребята, которые уже раскрылись и вышли на новый уровень, дебютировали в сборной России именно при БиЗах.

Быков с Игорем Захаркиным тоже подтягивали к главной команде страны молодых хоккеистов, если они того стоили. Но они всегда держали в уме, что нужно побеждать на каждом этапе Евротура. Потому что эти матчи показывают по телевидению, к ним приковано всеобщее внимание. И правильно сказал Сергей Гимаев: если эта сборная займет четвертое место на Кубке Карьяла, в России поднимется большой шум. Так и будет.

В этом составе виден перекос в сторону молодых. Совсем нет ветеранов. Нет, я понимаю стратегию Знарка. На этапы в Финляндию и Швецию мы везем вчерашних юниоров. А вот на домашний Кубок Первого канала выкатим настоящую мощь. Играем перед своими зрителями, в те дни будут отмечать 70-летие отечественного хоккея, в Москве пройдет хоккейный форум, Первый канал покажет матчи в прямом эфире… Там проигрывать нельзя.

Но разве плохо взять на Кубок Карьяла хотя бы одну пятерку ветеранов? Ну ладно, Павел Дацюк пусть отдохнет. Но даже две фамилии – Илья Ковальчук и Сергей Мозякин - помогли бы этому составу засверкать новыми красками. Это ведь два лучших бомбардира КХЛ: Мозякин набрал 34 (17+17) очка, Ковальчук – 33 (15+18). И скажите мне, у кого будут учиться те же Ничушкин, Светлаков, Голышев? Друг у друга что ли? В советское время была преемственность поколений. А вспомните чемпионат мира в Квебеке и Сергея Федорова – как важна роль дядьки-наставника в команде!

Я вот думаю, парочку ветеранов стоило бы пригласить. Ведь финны взяли в состав Микку Коскинена, Ярно Коскиранту, Аннти Пильстрема. За шведов сыграют Никлас Сведберг, Рихард Гюнге, Джоэль Лундквист. У чехов есть Ян Коварж, Марек Квапил, Роберт Коусал. Все – ветераны.

Мы же собрали перспективный пионерский отряд, который бросают в бой. Давайте, парни, набирайтесь опыта. А получится взять первое место или нет – не главное.

МЫ БУДЕМ ЖДАТЬ КОВИ

Отдельно – об Илье Ковальчуке. Все помнят, как со звездным форвардом поступили весной, когда вывели его из состава СКА. Одни фанаты были шокированы, другие сказали: «Так ему и надо». Равнодушных не оставалось. Это чуть ли не главная история того Кубка Гагарина. Капитан СКА и герой Квебека был низвергнут.

Все видят, что самолюбие Ковальчука задето, он здорово пахал летом. Он не просто так сражается за титул лучшего бомбардира. Это ренессанс его карьеры.

Никакого конфликта сейчас не вижу. И понимаю, что мы теперь должны увидеть Илью в сборной России в декабре на Кубке Первого канала. Но была мысль, что это случится уже сейчас – на Кубке Карьяла.

И знаете, какое возникло чувство, когда я не увидел Кови?

Разочарование.

Но ничего, я подожду еще полтора месяца.