Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Баскетбол  УНИКС59 : 65Дарушафака
Хоккей  ЦСКА0 : 0Медвешчак
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -ЦСКА
Хоккей  Ак Барс2 : 1Барыс
Хоккей  СКА1 : 1Слован
Баскетбол  Олимпиакос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зря Третьяк сказал такое о Быкове. И жаль, что в сборной нет Ковальчука!

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Зря Третьяк сказал такое о Быкове. И жаль, что в сборной нет Ковальчука!
Источник: Sovsport.ru

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков комментирует состав сборной России, которую Олег Знарок везет на Кубок Карьяла в Хельсинки.

СОСТАВ НА ЭКРАНЕ

Давайте сначала о хорошем. Что мне понравилось.

Состав сборной России объявили в прямом эфире «Матч ТВ», в интерьерах передачи «Континентальный вечер». В студии находились президент ФХР Владислав Третьяк, популярный эксперт и заслуженный тренер Сергей Гимаев, скаут сборной Сергей Федотов. Жаль, не было самого главного тренера Олега Знарка, но он такой публичности избегает. Объявление состава сборной – это событие. И нам не просто рассылку в e-mail скинули или повесили список на официальном сайте ФХР. Все сделано красиво, как и должно быть.

Еще здорово, что акцент сделан на молодежь. В составе сразу 11 игроков, которые родились в 1995-1996 годах. Как сказал ведущий Денис Казанский, «это наш ответ молодым звездам Северной Америки». Первая реакция – неплохая шутка. Но если подумать… Вот хочет Андрей Миронов играть в «Колорадо», вот феерит Игорь Шестеркин в КХЛ, вот Илья Сорокин уже брал бронзу чемпионата мира со сборной России. А разве Никита Гусев, Николай Прохоркин Валерий Ничушкин, Анатолий Голышев – не наши молодые звонкие имена? Давайте, показывайте себя на новом уровне.

Конечно, в этом составе не видны новые Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюз. Но тут вопрос не только таланта, но и раскрутки в прессе. И для журналистов это шанс рассказать о свежих именах и представить людей, за которыми – будущее сборной России.

ТРЕТЬЯК НЕ ПРАВ, ЗАДЕВАЯ БЫКОВА

Теперь то, что не понравилось.

Слова Владислава Третьяка о том, что Вячеслав Быков возил на Евротуры только ветеранов, а вот Олег Знарок не стесняется делать ставку на молодежь. Я только напомню, что Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов, Семен Варламов, Сергей Бобровский, Артем Анисимов, Дмитрий Куликов и многие другие ребята, которые уже раскрылись и вышли на новый уровень, дебютировали в сборной России именно при БиЗах.

Быков с Игорем Захаркиным тоже подтягивали к главной команде страны молодых хоккеистов, если они того стоили. Но они всегда держали в уме, что нужно побеждать на каждом этапе Евротура. Потому что эти матчи показывают по телевидению, к ним приковано всеобщее внимание. И правильно сказал Сергей Гимаев: если эта сборная займет четвертое место на Кубке Карьяла, в России поднимется большой шум. Так и будет.

В этом составе виден перекос в сторону молодых. Совсем нет ветеранов. Нет, я понимаю стратегию Знарка. На этапы в Финляндию и Швецию мы везем вчерашних юниоров. А вот на домашний Кубок Первого канала выкатим настоящую мощь. Играем перед своими зрителями, в те дни будут отмечать 70-летие отечественного хоккея, в Москве пройдет хоккейный форум, Первый канал покажет матчи в прямом эфире… Там проигрывать нельзя.

Но разве плохо взять на Кубок Карьяла хотя бы одну пятерку ветеранов? Ну ладно, Павел Дацюк пусть отдохнет. Но даже две фамилии – Илья Ковальчук и Сергей Мозякин - помогли бы этому составу засверкать новыми красками. Это ведь два лучших бомбардира КХЛ: Мозякин набрал 34 (17+17) очка, Ковальчук – 33 (15+18). И скажите мне, у кого будут учиться те же Ничушкин, Светлаков, Голышев? Друг у друга что ли? В советское время была преемственность поколений. А вспомните чемпионат мира в Квебеке и Сергея Федорова – как важна роль дядьки-наставника в команде!

Я вот думаю, парочку ветеранов стоило бы пригласить. Ведь финны взяли в состав Микку Коскинена, Ярно Коскиранту, Аннти Пильстрема. За шведов сыграют Никлас Сведберг, Рихард Гюнге, Джоэль Лундквист. У чехов есть Ян Коварж, Марек Квапил, Роберт Коусал. Все – ветераны.

Мы же собрали перспективный пионерский отряд, который бросают в бой. Давайте, парни, набирайтесь опыта. А получится взять первое место или нет – не главное.

МЫ БУДЕМ ЖДАТЬ КОВИ

Отдельно – об Илье Ковальчуке. Все помнят, как со звездным форвардом поступили весной, когда вывели его из состава СКА. Одни фанаты были шокированы, другие сказали: «Так ему и надо». Равнодушных не оставалось. Это чуть ли не главная история того Кубка Гагарина. Капитан СКА и герой Квебека был низвергнут.

Все видят, что самолюбие Ковальчука задето, он здорово пахал летом. Он не просто так сражается за титул лучшего бомбардира. Это ренессанс его карьеры.

Никакого конфликта сейчас не вижу. И понимаю, что мы теперь должны увидеть Илью в сборной России в декабре на Кубке Первого канала. Но была мысль, что это случится уже сейчас – на Кубке Карьяла.

И знаете, какое возникло чувство, когда я не увидел Кови?

Разочарование.

Но ничего, я подожду еще полтора месяца.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Василий Демченко («Трактор»).

Защитники: Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – «Металлург» Мг), Рушан Рафиков, Илья Любушкин (оба - «Локомотив»), Богдан Киселевич, Игорь Ожиганов (оба – ЦСКА), Андрей Миронов («Динамо» М), Артем Зуб («Амур»).

Нападающие: Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов (все – СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Андрей Светлаков, Валерий Ничушкин (оба - ЦСКА), Степан Санников, Сергей Шумаков, Константин Окулов (все – «Сибирь»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Вячеслав Лещенко («Спартак»), Павел Красковский, Егор Коршков (оба – «Локомотив»).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Третьяк: Не соглашусь с критиками, говорящими, что сильно отстаем от канадцев, шведов, финновПрезидент федерации хоккея России Владислав Третьяк не согласился с критиками, говорящими, что сборная России сильно отстает от Канады, Швеции и Финляндии.Владислав Третьяк: Знарок всем дает шанс. Быков не давал, он возил только основную командуПрезидент федерации хоккея России Владислав Третьяк сравнил методы работы Вячеслава Быкова и Олега Знарка.Стал известен состав сборной России для участия в Кубке КарьялаСтал известен список хоккеистов сборной России, которые примут участие в Кубке Карьяла, сообщает официальный сайт ФХР.СКА – «Слован». Барабанов в первом звене, Белов – в четвертомТренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Слована» из Братиславы.Валерий Каменский: Приход Дацюка в СКА способствовал возрождению КовальчукаОлимпийский чемпион Валерий Каменский поделился впечатлениями от выступления нападающего СКА Ильи Ковальчука.Состав сборной России на «Кубок Карьяла» будет объявлен в прямом эфире на «Матч ТВ»Состав сборной России на финский этап «Кубка Карьяла» будет объявлен во вторник в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ», который начнется в 18:50 (мск).Десять хоккеистов из КХЛ вошли в состав сборной Чехии на Кубок КарьялаТренерский штаб сборной Чехии объявил состав команды на предстоящий в начале ноября Кубок Карьяла.В состав сборной Швеции вошли 11 игроков из КХЛТренерский штаб сборной Швеции объявил состав команды на предстоящий в начале ноября Кубок Карьяла.16 игроков из чемпионата КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на Кубок КарьялаТренерский штаб сборной Финляндии объявил состав команды на предстоящий в начале ноября Кубок Карьяла.Сергей Широков: До Кубка «Карьяла» восстановиться не успеюСергей Широков: До Кубка «Карьяла» восстановиться не успеюФорвард СКА и сборной России Сергей Широков – о конкуренции в клубе, Барабанове и Ковальчуке.Владислав Третьяк: Говорю Максиму, чтобы сам пробивал себе дорогуПрезидент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от переезда внука Максима Третьяка во Владивосток и его выступления за «Адмирал».Алексей Марченко: Не могу согласиться с точкой зрения Вячеслава БыковаКорреспондент «Советского спорта» в Детройте Дмитрий Малиновский взял интервью у защитника «Ред Уингз» Алексея Марченко.Равнение на Знарка, шквал «Локо», липучка Разина… Обзор субботних матчей КХЛРавнение на Знарка, шквал «Локо», липучка Разина… Обзор субботних матчей КХЛОбозреватель «Советского спорта» - о самых ярких событиях в прошедших 22 октября поединках нашей лиги.Олег Знарок: Для зрителей матч «Авангард» - СКА получился интересным, но нам с Канарейкиным команды потрепали нервыГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.Пушка Ковальчука и уже неприличное превосходство СКАПушка Ковальчука и уже неприличное превосходство СКАЛидер КХЛ Илья Ковальчук вновь забивает, а питерский клуб одерживает уже девятую победу кряду в регулярном чемпионате.Вячеслав Быков: На Кубке мира очень обрадовал Сергей БобровскийЭкс-главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».Вячеслав Быков: Мне предлагали работу в Швейцарии, но я отказалсяЭкс-главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».Вячеслав Быков: Кузнецов – это наше всё. Наша гордостьЭкс-главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».Вячеслав Быков: Тарасенко можно ставить даже в центрЭкс-главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».Александр Юдин: Подбор игроков у СКА всегда был шикарный, а сейчас пришел шикарный тренерБывший защитник СКА Александр Юдин поделился впечатлениями от игры петербуржцев в регулярном чемпионате КХЛ.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Илья Ковальчук
Илья Ковальчуквсе новости
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Владислав Третьяк
Владислав Третьяквсе новости
Вячеслав Быков
Вячеслав Быковвсе новости
Еврохоккейтур
Еврохоккейтуртаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение