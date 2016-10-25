Артур Нигматуллин: Мечтаю сыграть на новом стадионе ЦСКА хотя бы за «Тосно»

Вратарь «Тосно» перед встречей с «Динамо» в Кубке России вспомнил о работе с Юрием Калитвинцевым в «Волге» и пожелал ЦСКА разрешить конфликт с фанатами.

«Даже хочу, чтобы против нас вышел Погребняк»

– Еще в «Волге» вы говорили, что вас тянет обратно в премьер-лигу. Чувствуете, что с «Тосно» эта цель все ближе? Вы в ФНЛ на втором месте с отрывом в 8 очков от третьей команды.

– Если будем двигаться в том же направлении – премьер-лига будет действительно близко. Большинство людей, которые играют сейчас, собралось зимой, и мы уже в том сезоне начали сыгрываться, показывать неплохие результаты: весеннюю часть закончили на втором месте по набранным очкам. Игроки притерлись, команда точечно усилилась, ничего не поменялось – поэтому было легче.

– Из всех проведенных матчей ярче всех победа в гостях над «Динамо»?

– По антуражу этот матч стоял особняком. Первая лига показывает нынешними результатами: если ты подумал, что соперник не лидер и получится сыграть просто – накажут. Игра в Кубке России будет более горячей. Мы прекрасно понимаем, что «Динамо» хочет взять реванш, но и сами желаем подтвердить свой уровень. Доказать, что та победа не была случайностью, как многие посчитали.

– Много проблем доставил Кирилл Панченко?

– Человека из первого дивизиона в сборную вызвали! В основном угроза исходила от него.

– Готовы, что на игру Кубка против вас может выйти Павел Погребняк?

– Конечно, даже хотелось бы, чтобы он вышел. Мы готовы сыграть со всеми лучшими.

«Калитвинцев настоял, чтобы меня выкупили у ЦСКА»

– У «Тосно» есть свой козырь – Артем Милевский. Готов он играть уже не десять минут, а все 90?

– Он работает, старается, но у нас голы забивают Заболотный, Марков и Кутьин. И Артем готов. Сам Милевский говорит, что все с ним в порядке.

– Пока главная помощь Артема – его конкуренты стали чаще забивать голы.

– Ребята – молодцы, решили показать себя, встрепенулись. Они и раньше выглядели неплохо. Порадовало, что добавили в результативности – думаю, это связано с переходом Милевского. Надеемся, что он скоро сам сможет забивать.

– Главный тренер «Динамо» – хорошо знакомый вам человек. Что запомнили по работе с Юрием Калитвинцевым в «Волге»?

– Он любит индивидуально сильных футболистов, его команды стараются больше играть на атаку. У меня хорошие воспоминания о нем. Калитвинцев пришел в «Волгу» – я тогда находился в аренде – и был первым человеком, который настаивал, чтобы меня выкупили у ЦСКА.

– Вы и дебютировали при нем в премьер-лиге, но те три матча вам вряд ли хочется вспоминать – 12 голов напропускали.

– Я те игры часто вспоминал, они мне очень сильно помогли. Понял, какой это уровень, что надо поменять в себе и к чему стремиться. Знаю, к чему нужно быть готовым в матчах с такими соперниками. Всегда был благодарен Калитвинцеву за то, что он дал мне шанс сыграть в премьер-лиге. Тогда неудачно сложилось, но ничего страшного – все впереди.

«Очень неприятно, что можно просто взять и похоронить клуб»

– Нижний Новгород последний год ассоциировался с финансовыми проблемами «Волги». Давно они начались?

– Они были всегда, в момент моего прихода в клуб, в 2012-м. Потом чуть выправилась ситуация, но с деньгами проблемы были постоянно. Однако такого отношения, как в прошлом году, не было: клуб был безразличен, поэтому все так и случилось. Не буду врать – я это предчувствовал.

Когда Калитвинцев пришел в «Волгу», казалось, вот-вот пойдут дела в лучшую сторону. А позже он ушел из-за отсутствия условий для тренировок, и футболистам не платили зарплату шесть месяцев. Потом это продолжилось, а после вылета в ФНЛ стало еще хуже. Футболисты подавали жалобу, что им должны премиальные. В клубе отвечали: за десятое место они не положены. О чем тут говорить?

– Вам же «Волга» все выплатила?

– По зарплате мы все вопросы закрыли, с премиальными тоже разрешили ситуацию.

– Ходили по ходу прошлого сезона слухи, что игроки собираются устраивать бойкот.

– Я сам отказывался играть в прошлом году. Мы с рядом футболистов пришли к мнению, что ситуация в клубе никуда не годится, поэтому решили так поступить. Через две недели деньги нашлись.

– В начале матча с «Томью» игроки просто стояли как будто в знак протеста.

– Я тогда не играл. Еще не участвовали в матче Саталкин, Замалиев, Леандро, Суханов. Мы пропустили несколько игр. Потом генеральный директор заверил, что все наладится. Мы доверились – а итог все знают.

– Когда уходили в «Тосно», была мысль, что «Волга» не доиграет сезон?

– Был уверен, что команда сезон закончит: впереди чемпионат мира, такой скандал снятием в середине турнира, думал, поднимать не будут. Потом тихо и спокойно пришли к выводу, что команду стоит расформировать.

– Может, пытались с другими экс-игроками «Волги» посодействовать сохранению клуба?

– Мы не люди, которые дают деньги или со спонсорами общаются. Если бы это было в силах – да, попытались бы поговорить со спонсорами, но, к сожалению, такой возможности нет. Нижний Новгород остается для меня родным. Жалко людей, которые работали в структуре клуба, они фанаты своего дела, любят футбол.

– Что говорят ваши друзья из Нижнего Новгорода об «Олимпийце» – команде, которая с этого сезона играет во второй лиге?

– Недавно общался с ребятами, сейчас более-менее стабильно. Если бы еще и во втором дивизионе были проблемы… Дай бог, чтобы «Волга» или «Олимпиец» вышли в первый дивизион, в премьер-лигу и чтобы в Нижнем Новгороде был футбол. Очень неприятно, что просто так можно взять и похоронить традиции, клуб.

«Хотел бы быть в шкуре Акинфеева: играть в Лиге чемпионов, за сборную»

– Каждый воспитанник ЦСКА надеется когда-нибудь сыграть на новом стадионе армейцев. У вас такое же желание?

– Когда мы играли со «Спартаком-2» на выезде, я остался на выходной в Москве и съездил на стадион, посмотрел его. Когда были маленькими ребятами, мы закладывали там камень. Я на матч ЦСКА не ходил, просто прогулялся у арены, были очень положительные эмоции. Конечно же, мечтаю сыграть на этом стадионе.

– В форме ЦСКА или приехать туда через год с «Тосно»?

– На данный момент – приехать с «Тосно». В мечтах хотелось бы сыграть и за ЦСКА. Очень надеюсь, что хотя бы за «Тосно» получится выйти на этот стадион против армейцев.

– Последние матчи ЦСКА омрачены баннерами фанатов против Леонида Слуцкого. Вам понятны мотивы?

– Я ситуации не знаю, слышал разве что краем уха, но подробно не углублялся. Надеюсь, что они найдут компромисс, пообщаются. Леонид Викторович – человек, выигравший для ЦСКА достаточно титулов, он заслуживает уважения. Хотелось бы, что все разрешилось, чтобы не было недопонимания в армейском доме.

– Вы говорили, что в ЦСКА сейчас такая схема: молодых вратарей воспитывают, отдают в аренду и потом продают в другие клубы. Это будет продолжаться, пока Игорь Акинфеев не закончит карьеру?

– Дай бог Игорю здоровья, чтобы он дальше играл в нашем чемпионате и Лиге чемпионов. Пока Акинфеев в ЦСКА, какой смысл там сидеть молодым вратарям? Надо идти и играть. Для любого футболиста главный мотив – играть в футбол. Просто выходить на поле в Кубке и быть при команде… По себе скажу: у меня есть свои амбиции, я хочу двигаться вперед, именно играть.

– Вам не кажется, что Игорь стал более замкнутым, чем раньше? Сейчас ему больше припоминают не то, как он выигрывал Кубок УЕФА и бронзу Евро-2008, а серию пропущенных голов в Лиге чемпионов.

– Не понимаю настолько злых людей, которые только этого и ждут: Акинфеев гол пропускает, и сразу об этом пишут на всех сайтах. С другой стороны, я хотел бы быть в этой шкуре: играть в Лиге чемпионов, за сборную. Лучших всегда пытаются критиковать и зацепить. Эта серия когда-нибудь закончится, у Игоря будет рекорд не только в чемпионатах России, но и в Лиге чемпионов – пусть такой. Зато он столько матчей провел в этом турнире, сколько не сыграл ни один российский вратарь.