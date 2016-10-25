Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Баскетбол  УНИКС87 : 94Дарушафака
Хоккей  СКА6 : 1Слован
Баскетбол  Олимпиакос60 : 54Милан
Хоккей  ЦСКА3 : 1Медвешчак
Баскетбол  Анадолу Эфес63 : 69ЦСКА
Футбол  Дженоа1 : 0Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборный принцип. Почему Знарок взял в сборную России только четверых из СКА

Андрей Васильев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Вадим Шипачев отдал в матче со "Слованом" четыре голевых передачи
Вадим Шипачев отдал в матче со "Слованом" четыре голевых передачиИсточник: ХК СКА

СКА выиграл десятый матч подряд, и главные роли в этой победе сыграли не те, кого Олег Знарок вызвал в сборную на финский этап Евротура.

Интересы сборной в интересах игроков

Состав сборной России Олега Знарка на Кубок «Карьяла» гораздо скромнее состава СКА Олега Знарка. Пересечение всего в четыре имени, и это даже удивительно.

Логичное объяснение в том, что звать десяток своих из СКА нет смысла: и так ведь они под рукой, под присмотром. Прохоркин, Гусев и Барабанов все-таки сыграют на Евротуре, потому что у них банально опыта игры за сборную России или минимум, как у первых двух, или вообще ноль – это про Барабанова, которого в национальную команду вообще позвали впервые.

Тут еще можно пошутить про то, что Кубок «Карьяла» – изощренный такой вид просмотрового сбора для СКА, чтобы после турнира сборных озадачить клубный менеджмент обменом нужного игрока в Петербург. Но развивать эту тему не будем, надо вовремя тормозить такие теории.

Объявление состава фактически разогревает матч СКА – «Слован». Список звеньев на эту игру появляется даже раньше, чем лист вызванных в сборную. Сочетания в клубе – яркое проявление главного принципа Знарка как тренера-совместителя: да, интересы сборной учитываются чуть ли не в первую очередь, но основное направление – развитие игроков-кандидатов, а не конструкция всей клубной системы под национальную команду.

Простой пример – это опять Александр Барабанов. Еще во время выездной серии Знарок проанонсировал: Гусев – Прохоркин – Барабанов поедут на финский Евротур, поэтому и выходят вместе. Но дома против «Слована» Олег Валерьевич поднимает Александра в первое звено к Ковальчуку и Дацюку – разве не это рост юного форварда?

«Коскинен наконец-то набрал форму» – сказал клубному телевидению СКА тренер вратарей Рашит Давыдов во время выезда. Теперь – видимо, тоже наконец-то – у Игоря Шестеркина появился в полной мере конкурент. Поэтому в воротах у Знарка тоже человек из состава на «Карьяла» – но из финского. А Шестеркин развлекается по-своему, перед матчем он футбольные штучки тренировал: классно крутил мяч левой ногой в небольшую по диаметру цель. Это тоже сотрудники клуба подсмотрели и выложили в сеть.

Шестеркин выйдет на площадку только на десять минут в концовке, когда все в матче уже будет понятно – как объяснит Харийс Витолиньш, чтобы втянуться и быть лучше готовым к следующей игре.

Знарок вылечил большинство

Наверняка и сам Знарок желает перед играми силы своим соперникам. Ему же тоже гораздо больше пользы от плотных по счету и содержанию матчей. Какой толк разносить всех с преимуществом в пять шайб. Уверенности в себе так можно набраться, да. А еще уверенности в том, что все всегда получается легко – это уже лишнее.

«Слован» Милоша Ржиги дома три недели назад проиграл СКА с унизительными 0:6. То был второй по мощности матч Ильи Ковальчука в сезоне, второй хет-трик. В Петербурге словакам как будто комфортнее: они тормозят много атак СКА заранее, активно идут в чужую зону, напрягают Коскинена, забивают ему в первом периоде. В свежей редакции состава сборной, конечно, ни одного защитника армейцев, но не настолько же.

Ржига вообще чувствует себя как дома. Перед матчем он, например, ужинал в кафе для работников Ледового дворца. Видимо, помнит, что тут хорошо готовят, еще со времен своей работы в СКА.

У петербуржцев в этом матче вдруг отлично варит большинство: во втором периоде Егор Яковлев доводит счет до спокойных 4:1, и все четыре шайбы СКА – это реализация лишнего. После ключевой домашней победы над ЦСКА Олег Знарок признавался, что большинство – больной вопрос. Очень мощный симптом выздоровления.

Лучший из сборников – Никита Гусев, у него гол и два ассиста. Прохоркин и Барабанов заканчивают с нулями по результативности. А блещет распасовщик Вадим Шипачев, у него аж четыре паса на гол.

Ковальчук тоже уходит с голевыми передачами – с двумя – и лидером среди бомбардиров, на одно очко впереди Мозякина. Их гонка – вообще отличный бонус ко всем прочим интригам сезона.

«Слован» продержал полматча, а потом сдулся и снова получил шесть шайб. СКА выиграл десятый раз подряд, эта серия армейцев началась как раз в Братиславе. А через два дня в Петербурге будет месть тем, из-за кого вряд у СКА не 17 побед – «Медвешчаку». После штаб Олега Знарка и четверо игроков как раз и отлучатся в сборную России.

Матч

СКА - Слован - 6:1 (1:1, 5:0, 0:0)

Голы:

Дадонов (Шипачёв, Гусев), 5:14 (1:0 - бол.). Глинка (Дялога, Недорост), 17:01 (1:1). Белов (Ковальчук, Гусев), 23:47 (2:1 - бол.). Херсли (Шипачёв), 32:20 (3:1 - бол.). Яковлев (Ковальчук, Войнов), 33:35 (4:1 - бол.). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:40 (5:1). Яковлев (Шипачёв, Дадонов), 39:29 (6:1).

Место и дата

25 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Ковальчук: Очень рад за ребят из СКА, вызванных в сборнуюНападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).Александр Барабанов: Даже не знал, что меня вызвали в сборнуюНападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).Патрик Херсли: Я играю с талантливыми партнерамиЗащитник СКА Патрик Херсли поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).Вадим Шипачев: Не хотим заканчивать победную сериюНападающий СКА Вадим Шипачев поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).СКА разгромил «Слован», одержав десятую победу подрядВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл «Слован» со счетом 6:1.Владислав Третьяк: Не соглашусь с критиками, говорящими, что сильно отстаем от канадцев, шведов, финновПрезидент федерации хоккея России Владислав Третьяк не согласился с критиками, говорящими, что сборная России сильно отстает от Канады, Швеции и Финляндии.Зря Третьяк сказал такое о Быкове. И жаль, что в сборной нет Ковальчука!Зря Третьяк сказал такое о Быкове. И жаль, что в сборной нет Ковальчука!Обозреватель «Советского спорта» комментирует состав сборной России, которую Олег Знарок везет на Кубок Карьяла в Хельсинки.Владислав Третьяк: Знарок всем дает шанс. Быков не давал, он возил только основную командуПрезидент федерации хоккея России Владислав Третьяк сравнил методы работы Вячеслава Быкова и Олега Знарка.Стал известен состав сборной России для участия в Кубке КарьялаСтал известен список хоккеистов сборной России, которые примут участие в Кубке Карьяла, сообщает официальный сайт ФХР.СКА – «Слован». Барабанов в первом звене, Белов – в четвертомТренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Слована» из Братиславы.СКА – «Слован». Браст в воротах, Таффе во втором звенеТренерский штаб «Слована» определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА.Валерий Каменский: Приход Дацюка в СКА способствовал возрождению КовальчукаОлимпийский чемпион Валерий Каменский поделился впечатлениями от выступления нападающего СКА Ильи Ковальчука.Состав сборной России на «Кубок Карьяла» будет объявлен в прямом эфире на «Матч ТВ»Состав сборной России на финский этап «Кубка Карьяла» будет объявлен во вторник в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ», который начнется в 18:50 (мск).СКА – «Слован». Кундратек и Шварны травмировались и не сыграют против армейцевЗащитники «Слована» Томаш Кундратек и Иван Шварны не помогут своей команде в матче против СКА 25 октября из-за травм, сообщает официальный сайт словацкого клуба.Сергей Широков: До Кубка «Карьяла» восстановиться не успеюСергей Широков: До Кубка «Карьяла» восстановиться не успеюФорвард СКА и сборной России Сергей Широков – о конкуренции в клубе, Барабанове и Ковальчуке.Алексей Марченко: Не могу согласиться с точкой зрения Вячеслава БыковаКорреспондент «Советского спорта» в Детройте Дмитрий Малиновский взял интервью у защитника «Ред Уингз» Алексея Марченко.Равнение на Знарка, шквал «Локо», липучка Разина… Обзор субботних матчей КХЛРавнение на Знарка, шквал «Локо», липучка Разина… Обзор субботних матчей КХЛОбозреватель «Советского спорта» - о самых ярких событиях в прошедших 22 октября поединках нашей лиги.Павел Дацюк: Был уверен в себе, поэтому согласился исполнить буллитНападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о победе на «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.Максим Пестушко: СКА можно обыграть, «Авангарду» это почти удалосьНападающий «Авангарда» Максим Пестушко поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.Олег Знарок: Для зрителей матч «Авангард» - СКА получился интересным, но нам с Канарейкиным команды потрепали нервыГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

СКА
СКАкалендарьстатистика
Слован
Слованкалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Николай Прохоркин
Николай Прохоркинвсе новости
Никита Гусев
Никита Гусеввсе новости
Александр Барабанов
Александр Барабановвсе новости

Cпецпредложение