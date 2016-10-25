Сборный принцип. Почему Знарок взял в сборную России только четверых из СКА

Вадим Шипачев отдал в матче со "Слованом" четыре голевых передачи Источник: ХК СКА

СКА выиграл десятый матч подряд, и главные роли в этой победе сыграли не те, кого Олег Знарок вызвал в сборную на финский этап Евротура.

Интересы сборной в интересах игроков

Состав сборной России Олега Знарка на Кубок «Карьяла» гораздо скромнее состава СКА Олега Знарка. Пересечение всего в четыре имени, и это даже удивительно.

Логичное объяснение в том, что звать десяток своих из СКА нет смысла: и так ведь они под рукой, под присмотром. Прохоркин, Гусев и Барабанов все-таки сыграют на Евротуре, потому что у них банально опыта игры за сборную России или минимум, как у первых двух, или вообще ноль – это про Барабанова, которого в национальную команду вообще позвали впервые.

Тут еще можно пошутить про то, что Кубок «Карьяла» – изощренный такой вид просмотрового сбора для СКА, чтобы после турнира сборных озадачить клубный менеджмент обменом нужного игрока в Петербург. Но развивать эту тему не будем, надо вовремя тормозить такие теории.

Объявление состава фактически разогревает матч СКА – «Слован». Список звеньев на эту игру появляется даже раньше, чем лист вызванных в сборную. Сочетания в клубе – яркое проявление главного принципа Знарка как тренера-совместителя: да, интересы сборной учитываются чуть ли не в первую очередь, но основное направление – развитие игроков-кандидатов, а не конструкция всей клубной системы под национальную команду.

Простой пример – это опять Александр Барабанов. Еще во время выездной серии Знарок проанонсировал: Гусев – Прохоркин – Барабанов поедут на финский Евротур, поэтому и выходят вместе. Но дома против «Слована» Олег Валерьевич поднимает Александра в первое звено к Ковальчуку и Дацюку – разве не это рост юного форварда?

«Коскинен наконец-то набрал форму» – сказал клубному телевидению СКА тренер вратарей Рашит Давыдов во время выезда. Теперь – видимо, тоже наконец-то – у Игоря Шестеркина появился в полной мере конкурент. Поэтому в воротах у Знарка тоже человек из состава на «Карьяла» – но из финского. А Шестеркин развлекается по-своему, перед матчем он футбольные штучки тренировал: классно крутил мяч левой ногой в небольшую по диаметру цель. Это тоже сотрудники клуба подсмотрели и выложили в сеть.

Шестеркин выйдет на площадку только на десять минут в концовке, когда все в матче уже будет понятно – как объяснит Харийс Витолиньш, чтобы втянуться и быть лучше готовым к следующей игре.

Знарок вылечил большинство

Наверняка и сам Знарок желает перед играми силы своим соперникам. Ему же тоже гораздо больше пользы от плотных по счету и содержанию матчей. Какой толк разносить всех с преимуществом в пять шайб. Уверенности в себе так можно набраться, да. А еще уверенности в том, что все всегда получается легко – это уже лишнее.

«Слован» Милоша Ржиги дома три недели назад проиграл СКА с унизительными 0:6. То был второй по мощности матч Ильи Ковальчука в сезоне, второй хет-трик. В Петербурге словакам как будто комфортнее: они тормозят много атак СКА заранее, активно идут в чужую зону, напрягают Коскинена, забивают ему в первом периоде. В свежей редакции состава сборной, конечно, ни одного защитника армейцев, но не настолько же.

Ржига вообще чувствует себя как дома. Перед матчем он, например, ужинал в кафе для работников Ледового дворца. Видимо, помнит, что тут хорошо готовят, еще со времен своей работы в СКА.

У петербуржцев в этом матче вдруг отлично варит большинство: во втором периоде Егор Яковлев доводит счет до спокойных 4:1, и все четыре шайбы СКА – это реализация лишнего. После ключевой домашней победы над ЦСКА Олег Знарок признавался, что большинство – больной вопрос. Очень мощный симптом выздоровления.

Лучший из сборников – Никита Гусев, у него гол и два ассиста. Прохоркин и Барабанов заканчивают с нулями по результативности. А блещет распасовщик Вадим Шипачев, у него аж четыре паса на гол.

Ковальчук тоже уходит с голевыми передачами – с двумя – и лидером среди бомбардиров, на одно очко впереди Мозякина. Их гонка – вообще отличный бонус ко всем прочим интригам сезона.

«Слован» продержал полматча, а потом сдулся и снова получил шесть шайб. СКА выиграл десятый раз подряд, эта серия армейцев началась как раз в Братиславе. А через два дня в Петербурге будет месть тем, из-за кого вряд у СКА не 17 побед – «Медвешчаку». После штаб Олега Знарка и четверо игроков как раз и отлучатся в сборную России.