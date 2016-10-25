Сборный принцип. Почему Знарок взял в сборную России только четверых из СКА
СКА
выиграл десятый матч подряд, и главные роли в этой победе сыграли не те, кого
Олег Знарок вызвал в сборную на финский этап Евротура.
Интересы сборной в интересах игроков
Состав сборной России Олега Знарка на Кубок «Карьяла» гораздо
скромнее состава СКА Олега Знарка. Пересечение всего в четыре имени, и это даже
удивительно.
Логичное объяснение в том, что звать десяток своих из
СКА нет смысла: и так ведь они под рукой, под присмотром. Прохоркин, Гусев и
Барабанов все-таки сыграют на Евротуре, потому что у них банально опыта игры за
сборную России или минимум, как у первых двух, или вообще ноль – это про
Барабанова, которого в национальную команду вообще позвали впервые.
Тут еще можно пошутить про то, что Кубок «Карьяла» – изощренный
такой вид просмотрового сбора для СКА, чтобы после турнира сборных озадачить
клубный менеджмент обменом нужного игрока в Петербург. Но развивать эту тему не
будем, надо вовремя тормозить такие теории.
Объявление состава фактически разогревает матч СКА – «Слован».
Список звеньев на эту игру появляется даже раньше, чем лист вызванных в
сборную. Сочетания в клубе – яркое проявление главного принципа Знарка как
тренера-совместителя: да, интересы сборной учитываются чуть ли не в первую
очередь, но основное направление – развитие игроков-кандидатов, а не
конструкция всей клубной системы под национальную команду.
Простой пример – это опять Александр Барабанов. Еще во
время выездной серии Знарок проанонсировал: Гусев – Прохоркин – Барабанов поедут
на финский Евротур, поэтому и выходят вместе. Но дома против «Слована» Олег
Валерьевич поднимает Александра в первое звено к Ковальчуку и Дацюку – разве не
это рост юного форварда?
«Коскинен наконец-то набрал форму» – сказал клубному
телевидению СКА тренер вратарей Рашит Давыдов во время выезда. Теперь – видимо,
тоже наконец-то – у Игоря Шестеркина появился в полной мере конкурент. Поэтому в
воротах у Знарка тоже человек из состава на «Карьяла» – но из финского. А
Шестеркин развлекается по-своему, перед матчем он футбольные штучки тренировал:
классно крутил мяч левой ногой в небольшую по диаметру цель. Это тоже
сотрудники клуба подсмотрели и выложили в сеть.
Шестеркин выйдет на площадку только на десять минут в
концовке, когда все в матче уже будет понятно – как объяснит Харийс Витолиньш,
чтобы втянуться и быть лучше готовым к следующей игре.
Знарок вылечил большинство
Наверняка и сам Знарок желает перед играми силы своим
соперникам. Ему же тоже гораздо больше пользы от плотных по счету и содержанию
матчей. Какой толк разносить всех с преимуществом в пять шайб. Уверенности в
себе так можно набраться, да. А еще уверенности в том, что все всегда
получается легко – это уже лишнее.
«Слован» Милоша Ржиги дома три недели назад проиграл
СКА с унизительными 0:6. То был второй по мощности матч Ильи Ковальчука в
сезоне, второй хет-трик. В Петербурге словакам как будто комфортнее: они тормозят
много атак СКА заранее, активно идут в чужую зону, напрягают Коскинена, забивают
ему в первом периоде. В свежей редакции состава сборной, конечно, ни одного
защитника армейцев, но не настолько же.
Ржига вообще чувствует себя как дома. Перед матчем он,
например, ужинал в кафе для работников Ледового дворца. Видимо, помнит, что тут
хорошо готовят, еще со времен своей работы в СКА.
У петербуржцев в этом матче вдруг отлично варит
большинство: во втором периоде Егор Яковлев доводит счет до спокойных 4:1, и
все четыре шайбы СКА – это реализация лишнего. После ключевой домашней победы
над ЦСКА Олег Знарок признавался, что большинство – больной вопрос. Очень
мощный симптом выздоровления.
Лучший из сборников – Никита Гусев, у него гол и два
ассиста. Прохоркин и Барабанов заканчивают с нулями по результативности. А
блещет распасовщик Вадим Шипачев, у него аж четыре паса на гол.
Ковальчук тоже уходит с голевыми передачами – с двумя
– и лидером среди бомбардиров, на одно очко впереди Мозякина. Их гонка – вообще
отличный бонус ко всем прочим интригам сезона.
«Слован» продержал полматча, а потом сдулся и снова получил шесть шайб. СКА выиграл десятый раз подряд, эта серия армейцев началась как раз в Братиславе. А через два дня в Петербурге будет месть тем, из-за кого вряд у СКА не 17 побед – «Медвешчаку». После штаб Олега Знарка и четверо игроков как раз и отлучатся в сборную России.
Матч
СКА - Слован - 6:1 (1:1, 5:0, 0:0)
Голы:
Дадонов (Шипачёв, Гусев), 5:14 (1:0 - бол.). Глинка (Дялога, Недорост), 17:01 (1:1). Белов (Ковальчук, Гусев), 23:47 (2:1 - бол.). Херсли (Шипачёв), 32:20 (3:1 - бол.). Яковлев (Ковальчук, Войнов), 33:35 (4:1 - бол.). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:40 (5:1). Яковлев (Шипачёв, Дадонов), 39:29 (6:1).
Место и дата
25 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция