«Что, состав сборной напечатали?» Знарок и Ржига отожгли после матча (видео)
Реакция Ковальчука на невызов на Кубок «Карьяла» и
пояснение выбора в национальную команду от Олега Знарка.
Илья Ковальчук: Поддерживаю решение вызывать в сборную молодых
– Мы еще не знаем, кого
вызвали в сборную, – удивляет Илья Ковальчук.
– Из СКА Прохоркин, Гусев, Барабанов и Шестеркин.
– А, понятно все, – по Кови сразу и не скажешь, расстроен он или нет.
– Раньше на Евротур вызывали сильнейших, а теперь
ставка на молодежь. Как вам такой подход?
– Поддерживаю такое решение. У нас много молодых и талантливых ребят, которые только пробиваются в сборную, для них это бесценный опыт. Такой же, который получал я, когда был молод.
– И я не знал, – подтверждает
Барабанов. – Приятно, что обратили внимание, это первый вызов для меня в
национальную команду. Буду работать еще больше, чтобы оставили там.
– Олег Валерьевич, вы говорили молодым игрокам, что их
вызвали в сборную? Сможет ли тройка из СКА стать лидером в национальной
команде?
– А что, уже напечатали состав? – на старомодный манер удивляется Знарок.
– Да, за полчаса до матча.
– Я не видел (смеется). Что касается тройки – там собраны хорошие хоккеисты. Все возможно.
– Почему решили вызвать молодых игроков на этап
Евротура?
– Мы всегда вызывали молодых игроков на Кубок «Карьяла». Опытный состав собираем на московский этап. Нужно давать шанс ребятам, молодые хоккеисты неплохо играют. Чем больше они будут играть в сборной, тем лучше для них. Ведь никто не знает, будут ли игроки из НХЛ играть на Олимпиаде.
«Я тебя уважаю как тренера и как человека»
А еще на
пресс-конференции Знарок и Милош Ржига забавно обсудили эпизод из третьего
периода: там сборник Барабанов забил «Словану» седьмой гол, но его не засчитали
из-за того, что другой сборник Прохоркин мешал вратарю.
Знарок очень хотел счета
7:1, взял видеопросмотр – но решение не засчитывать шайбу осталось в силе. А Ржига
в итоге даже схватил малый штраф «за вмешательство в работу судьи».
– Милош, чем вы были так недовольны?
– Если отменили гол, потом должно быть удаление, там клюшка воткнулась в нашего вратаря... – удивительно, но тут Милош уже без эмоций. – А мои коллеги посмеялись чего-то, взяв челлендж. Если судьи отменяют - должны давать две минуты за то, что он въехал во вратаря.
– Я тебя уважаю как тренера и как человека, – добавляет Знарок. – Просто Барабанов забил гол, у него немножко пауза в голах... Для нас это важно.
– Ну, хорошо… – только и остается согласиться Ржиге.
Сборный принцип. Почему Знарок взял в сборную России только четверых из СКА
Матч
СКА - Слован - 6:1 (1:1, 5:0, 0:0)
Голы:
Дадонов (Шипачёв, Гусев), 5:14 (1:0 - бол.). Глинка (Дялога, Недорост), 17:01 (1:1). Белов (Ковальчук, Гусев), 23:47 (2:1 - бол.). Херсли (Шипачёв), 32:20 (3:1 - бол.). Яковлев (Ковальчук, Войнов), 33:35 (4:1 - бол.). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:40 (5:1). Яковлев (Шипачёв, Дадонов), 39:29 (6:1).
Место и дата
25 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция