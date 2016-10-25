«Что, состав сборной напечатали?» Знарок и Ржига отожгли после матча (видео)

Игрок сборной России Александр Барабанов в матче против "Слована" Источник: Spb.Sovsport.ru

Реакция Ковальчука на невызов на Кубок «Карьяла» и пояснение выбора в национальную команду от Олега Знарка.

Илья Ковальчук: Поддерживаю решение вызывать в сборную молодых

– Мы еще не знаем, кого вызвали в сборную, – удивляет Илья Ковальчук.

– Из СКА Прохоркин, Гусев, Барабанов и Шестеркин.

– А, понятно все, – по Кови сразу и не скажешь, расстроен он или нет.

– Раньше на Евротур вызывали сильнейших, а теперь ставка на молодежь. Как вам такой подход?

– Поддерживаю такое решение. У нас много молодых и талантливых ребят, которые только пробиваются в сборную, для них это бесценный опыт. Такой же, который получал я, когда был молод.

– И я не знал, – подтверждает Барабанов. – Приятно, что обратили внимание, это первый вызов для меня в национальную команду. Буду работать еще больше, чтобы оставили там.

– Олег Валерьевич, вы говорили молодым игрокам, что их вызвали в сборную? Сможет ли тройка из СКА стать лидером в национальной команде?

– А что, уже напечатали состав? – на старомодный манер удивляется Знарок.

– Да, за полчаса до матча.

– Я не видел (смеется). Что касается тройки – там собраны хорошие хоккеисты. Все возможно.

– Почему решили вызвать молодых игроков на этап Евротура?

– Мы всегда вызывали молодых игроков на Кубок «Карьяла». Опытный состав собираем на московский этап. Нужно давать шанс ребятам, молодые хоккеисты неплохо играют. Чем больше они будут играть в сборной, тем лучше для них. Ведь никто не знает, будут ли игроки из НХЛ играть на Олимпиаде.

«Я тебя уважаю как тренера и как человека»

А еще на пресс-конференции Знарок и Милош Ржига забавно обсудили эпизод из третьего периода: там сборник Барабанов забил «Словану» седьмой гол, но его не засчитали из-за того, что другой сборник Прохоркин мешал вратарю.

Знарок очень хотел счета 7:1, взял видеопросмотр – но решение не засчитывать шайбу осталось в силе. А Ржига в итоге даже схватил малый штраф «за вмешательство в работу судьи».

– Милош, чем вы были так недовольны?

– Если отменили гол, потом должно быть удаление, там клюшка воткнулась в нашего вратаря... – удивительно, но тут Милош уже без эмоций. – А мои коллеги посмеялись чего-то, взяв челлендж. Если судьи отменяют - должны давать две минуты за то, что он въехал во вратаря.

– Я тебя уважаю как тренера и как человека, – добавляет Знарок. – Просто Барабанов забил гол, у него немножко пауза в голах... Для нас это важно.

– Ну, хорошо… – только и остается согласиться Ржиге.

Сборный принцип. Почему Знарок взял в сборную России только четверых из СКА