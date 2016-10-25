Лихо ЦСКА расКошелился – две шайбы за 9 секунд!

Игроки ЦСКА совершили самый стремительный камбэк в нынешнем чемпионате КХЛ, благодаря голу Семена Кошелева.

А ведь первые два периода матча ЦСКА с «Медвешчаком» никакого взрыва результативности не предвещали – 0:0 после сорока минут игры. Соперники били друг друга по шее и клюшками, ставили подножки, удалялись, наносили довольно много бросков по воротам… Вот только шайба в них упрямо не шла!

Но вот на 45-й минуте форварды хорватского клуба, наконец, открыли счет в матче. Когда «Медвешчак» оказался в большинстве, Илью Сорокина с третьей попытки или, если точнее, после третьего добивания, пробил темнокожий швед Эдвин Хедберг.

Чтобы отыграться москвичам понадобилось три с половиной минуты. И в этом нет ничего удивительного. Лучший мотиватор для голов в последнем периоде – минимальная разница в счете.

Ян Муршак восстановил равновесие после того, как подправил шайбу, пущенную от синей линии Артемом Блажиевским.

А вот затем случилось настоящее чудо.

Потому что следующую шайбу ЦСКА забросил уже через девять секунд!

После первого гола армейцы выиграли вбрасывание в средней зоне, откатились назад. Нападающий Максим Мамин начал атаку. Защитник Богдан Киселевич, возможно, воодушевленный вызовом в сборную России на Кубок Карьяла, в касание переправил шайбу на левый фланг – 20-летнему Семену Кошелеву.

И молодой армейский форвард не растерялся, забивая свой второй гол в сезоне. Растерялся наоборот защитник «Медвешчака», находящийся перед ним. Он зачем-то бросился плашмя на лед преждевременно. Да так на животе и уехал в сторону, освободив игроку ЦСКА пространство для расстрела ворот.

Две шайбы за девять секунд, которые полностью перевернули ход матча! Пожалуй, это самый быстрый камбэк в истории КХЛ.

Окончательный счет встречи – 3:1 в пользу ЦСКА.