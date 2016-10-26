Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Енисей- : -Сибирь
Хоккей  Салават Юлаев- : -Авангард
Футбол  Терек- : -Уфа
Футбол  Амкар- : -Урал
Футбол  Тосно- : -Динамо
Футбол  Рубин- : -СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона». О чем книга Алексея Смертина

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Алексей Смертин – один из самых удивительных людей в нашем футболе. Он прошел путь от команды второго российского дивизиона до пьедестала английской премьер-лиги и стал лучшим футболистом России-1999, капитаном сборной России, чемпионом и обладателем Кубка английской лиги 2005 года в составе «Челси»… Смертин делится историей жизни в своей первой книге «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона», вышедшей в издательстве «Эксмо».

«А в гостинице нахлынули эмоции. Думал – неужели я, мальчишка из далекого Алтайского края, теперь играю за один из лучших клубов мира? Не сон ли это? Перед глазами пронеслось детство, в котором не было ничего, кроме адских комплексов и бесконечных тренировок под руководством отца. Но ради таких мгновений, как здесь, в Лондоне, вытерпеть все это стоило».

В своей книге Алексей Смертин откровенно, без пафоса и даже буднично говорит о самых ярких этапах карьеры. О непростом детстве, мучавших его тогда комплексах и своеобразной методике отца, мечтавшего сделать из сына настоящего футболиста. О первых шагах на спортивном поприще, победах и поражениях, которые делали только сильнее. О супруге, которая всегда была надежным тылом для спортсмена, хоть и не полюбившая эту игру всем сердцем.

Большое внимание в своей книге он уделяет особенностям жизни во Франции и Англии, где познакомился с удивительными людьми. Рассказывает о знакомстве с Джоном Фаулзом и любви к Иосифу Бродскому. О знаменитых партнерах по команде – Джоне Терри, Фрэнке Лэмпарде, Петере Чехе, Кристофе Дюгарри. О совместной работе с Жозе Моуринью, Харри Реднаппом, Олегом Романцевым, Павлом Яковенко и другими тренерами.

И самое главное, Алексей Смертин впервые раскрывает подробности ухода из «Челси» и сборной России и объясняет, почему в 38 лет начал бегать марафоны.

Алексей Смертин – российский футболист, полузащитник. Победитель чемпионата России среди команд первой лиги в составе «Уралана». Дважды серебряный призер чемпионата России в составе «Локомотива». Лучший футболист России 1999 года. Обладатель Кубка России 2000 года в составе «Локомотива». Обладатель Кубка французской лиги 2002 года в составе «Бордо». Победитель конкурса «Лидер национальной команды» 2002 и 2003 годов. Выступал за клубы: «Динамо» (Барнаул), «Заря» (Ленинск-Кузнецкий), «Уралан» (Элиста), «Локомотив» (Москва), за сборную России (в 2004–2005 годах – её капитан), «Бордо» (Франция), «Челси» (Англия), «Чарльтон» (Англия), «Динамо» (Москва), «Фулхэм» (Англия). В июле 2009 года объявил о завершении карьеры.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Смертин: У меня симпатии к волку, как к кандидату-талисману ЧМ-2018Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал о том, какому талисману ЧМ-2018 симпатизирует.Смертин поучаствует в проекте по поиску молодых талантливых футболистовЭкс-игрок сборной России примет участие в масштабной кампании.Алексей Смертин: Быть представителем «Кожаного мяча» для меня очень почетноВ Москве прошла пресс-конференция, посвященная главному событию года в области юношеского спорта в России — Всероссийскому футбольному турниру «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola 2016».Движение «Россия любит футбол» представило Россию на международной конференции World Football Forum в Париже«Он наорал на меня, а потом попросил шампунь». Как работает тренер Уэльса«Он наорал на меня, а потом попросил шампунь». Как работает тренер УэльсаЭмоциональность и талант – Алексей Смертин описал наставника сборной Уэльса Криса Коулмэна, под руководством которого играл в «Фулхэме».Алексей Смертин: Наши проблемы – в психологииАлексей Смертин: Наши проблемы – в психологииКорреспондент «ССФ» встретился с бывшим полузащитником сборной России у него на «даче» под Бордо.Алексей Смертин: Англичане быстрее, но играть с ними можноАлексей Смертин: Англичане быстрее, но играть с ними можноЭкс-полузащитник «Бордо» и сборной России рассказал о сложностях игры в Марселе, уровне соперников нашей команды и важности ее выступления.«Головин может стать не только чемпионом России, но и Англии, как Смертин»«Головин может стать не только чемпионом России, но и Англии, как Смертин»Накануне Евро Сергей Васютин – тренер, подготовивший уже второго игрока для сборной, – рассказал Sovsport.ru о перспективах игрока.Инфантино объявил Алексея Смертина послом ЧМ-2018Президент Международной Федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино вручил сертификат посла чемпионата мира 2018 года бывшему капитану сборной России Алексею Смертину.Золотодобытчики. Российские игроки и тренеры, бравшие трофеи за границейЗолотодобытчики. Российские игроки и тренеры, бравшие трофеи за границейПосле чемпионства «Легии» Черчесова Sovsport.ru вспомнил о других заметных российских игроках и тренерах, бравших трофеи за границей.Смертин вместе с известными футболистами встретился с президентом ФИФА ИнфантиноВстреча состоялась в Мехико, где проходит конгресс ФИФА.Алексей Смертин: Сыграл с Йерро и Каннаваро. Мы были не слишком надежныАлексей Смертин: Сыграл с Йерро и Каннаваро. Мы были не слишком надежныЭкс-полузащитник сборной России – о матче звезд на стадионе «Ацтека» в Мексике.Алексею Смертину исполнился 41 годАлексею Смертину исполнился 41 годСегодня отмечает день рождения бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин.«По тестам вроде был готов, а на деле – не совсем». Дневник марафонца Смертина«По тестам вроде был готов, а на деле – не совсем». Дневник марафонца СмертинаВчера бывший футболист сборной России Алексей Смертин пробежал марафон в Лондоне.Алексей Смертин финишировал на Лондонском марафонеАлексей Смертин финишировал на Лондонском марафонеБывший футболист сборной России Алексей Смертин занял 527-е место на лондонском марафоне-2016 в возрастной категории от 40 до 44 лет.«Спокойствие, только спокойствие! Пора на старт». Дневник марафонца Смертина«Спокойствие, только спокойствие! Пора на старт». Дневник марафонца СмертинаБывший футболист сборной России Алексей Смертин продолжает подготовку к лондонскому марафону.«Марафон – это не футбол, высокий эмоциональный подъем здесь не нужен…»«Марафон – это не футбол, высокий эмоциональный подъем здесь не нужен…»Бывший футболист сборной России Алексей Смертин продолжает подготовку к лондонскому марафону.«В марафоне иногда можешь существовать в такой полудреме…»«В марафоне иногда можешь существовать в такой полудреме…»Бывший футболист сборной России Алексей Смертин продолжает подготовку к лондонскому марафону.«Наши лучшие игроки с полной отдачей пробегают от силы 300 метров за матч»«Наши лучшие игроки с полной отдачей пробегают от силы 300 метров за матч»Бывший футболист сборной России Алексей Смертин продолжает подготовку к лондонскому марафону.Прелесть марафона – в борьбе с самим собой. Дневник марафонца СмертинаПрелесть марафона – в борьбе с самим собой. Дневник марафонца СмертинаБывший футболист сборной России Алексей Смертин продолжает подготовку к лондонскому марафону.

Алексей Смертин
Алексей Смертинвсе новости

Cпецпредложение