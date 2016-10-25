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Девять секунд, которые перевернули игру

Владислав Домрачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Девять секунд, которые перевернули игру
Источник: Sovsport.ru

Армейцы одержали волевую победу над ершистым «Медвешчаком», забросив две шайбы в течение девяти секунд третьего периода.

История встреч ЦСКА и «Медвешчака» пестрит интересными историями. Она тянется с первого матча команды из Загреба в КХЛ. Дома она учинила красно-синим с Джоном Торчетти во главе разгром 7:1. Тогда армейцев подвел… сломавшийся самолет, превратив дорогу в сущий ад.

Вторая история – более приятная для ЦСКА. Именно в домашнем матче с «Медвешчаком» в позапрошлом сезоне команда Дмитрия Квартальнова оформила чемпионство. Уступая 0:2 и заменив вратаря Лаланда на юного Сорокина, хозяева вырвали победу 5:2.

Год назад загребский интернационал дома победил действующих чемпионов 1:0 в овертайме. Наконец, свежий матч в столице Хорватии, превратившийся в бойню. ЦСКА выиграл 5:2, забив четыре гола вратарю-дублеру Ховинену. А первый номер Тэйлор на экваторе игры был удален до конца за верблюжий прием – плюнул в нападающего Никиту Квартальнова. За что получил суровое наказание – четыре матча дисквалификации.

Теперь Тэйлор радует болельщиков «Сибири». А на посту номер один «Медвешчака» канадец Макинтайр, засветившийся четыре года назад в пражском «Льве».

Для наставника гостей Горди Дуайера ЦСКА – чуть ли не ручной соперник. Можно сказать, полигон – где можно показать себя во всей красе.

Этим «медведи» исправно занимались два с половиной периода, ответив хозяевам агрессией на агрессию.

Они и счет открыли на 45-й минуте, с мясом затолкав шайбу после ста добиваний. Отличился темнокожий швед Хедберг. Огорченный Сорокин едва сдерживал себя – так хотелось ему огреть клюшкой нерасторопных оборонцев, среди которых значились чемпионы мира Кутузов и Денисов.

В воздухе запахло сенсацией. Но армейцы за девять секунд сделали то, чего не могли за предыдущие 48 минут. Одна за другой две шайбы побывали в воротах Макинтайра. Первая из них на счету Муршака, подправившего шайбу с пятачка. А вторую забросил молодой Кошелев. Легитимность гола гости поставили было под сомнение, однако холостой тренерский челлендж только лишил их тайм-аута.

Кого-то, эти девять секунд, перевернувшие игру, может, и удивят. Только не болельщиков со стажем. В первом московском матче Суперсерии-72 наши забили канадцам две шайбы за те же девять секунд, превратив 0:3 и 1:4 в 5:4.

Матч

ЦСКА - Медвешчак - 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Голы:

Хедберг (Болдюк, МакМиллан), 44:16 (0:1 - бол.). Муршак (Денисов, Блажиевский), 47:50 (1:1). Кошелев (Киселевич, Мамин), 47:59 (2:1). Пивцакин (Муршак, Основин), 59:25 (3:1 - бол.).

Место и дата

25 октября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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