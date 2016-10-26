Девушка дня. Аура Руис
Сегодняшняя героиня рубрики – эффектная красотка по имени Аура Руис, которая является подругой испанского футболиста «ПСЖ» Хесе.
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Сегодняшняя героиня рубрики – эффектная красотка по имени Аура Руис, которая является подругой испанского футболиста «ПСЖ» Хесе.