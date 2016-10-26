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УНИКС – горит. ЦСКА – в огне!

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
УНИКС – горит. ЦСКА – в огне!
Источник: Евролига

ЦСКА и УНИКС по-разному провели матчи 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Казанцы играли дома – и уступили. Армейцы отправились в Стамбул – и выиграли.

ПОЖАР В КАЗАНИ

– Запах гари в нос не бил?
– Чувствовался немного. Сразу вспомнил, как жили в Москве со сборной в ужасную жару, и на улицах был смог. Хотя такое лучше не вспоминать. Кошмар!

Да, Дэвид Блатт вернулся в Россию! Жаль – лишь в качестве наставника «Дарушафаки». Но что за гарь? Причем тут жара и смог, когда на улице – считай, ноябрь?

Нет, это не сгорели шансы УНИКСа на попадание в четвертьфинал (хотя, признаться, шансы эти уже тлеют). И в Казань не вернулось лето. Просто за два дня до матча в «Баскет-Холле» действительно произошел пожар. Локальный – заполыхала сауна. Все быстро погасили, помещение закрыли на ремонт, готовность арены к проведению игры не пострадала. Но вот осадочек – точнее, запах копоти – остался. И явно ощущался на площадке.

Впрочем, Евгения Пашутина заботило другое. Два первых тура его команда уступила. Причем, обидно – в концовках встреч. Не справились ни с «Барселоной», ни с «Бамбергом». Хотя вполне могли. Не повторить этот сценарий – об этом, наверное, мечтал во вторник вечером наставник УНИКСа.

И поначалу подопечные его не подвели. Рывок на старте – 12:0. Даже привычно тихие трибуны казанской арены оживают! Расстарался Артем Параховский, набравший первые 10 очков (тут уже у Блатта сдали нервы – взял тайм-аут), следом добавил Лэнфгорд. И лишь затем Брэдли Уонамакер точным выстрелом из-за дуги разменял второй ноль на табло – на исходе 3-й минуты матча!

– УНИКС был слишком хорош, – признал после встречи наставник гостей. – Но мы нашли в себе силы вернуться. А вот хозяевам не хватило Коти Кларка. Отыграть без него в подобном темпе все 40 минут очень тяжело.

Да, Кларка не хватило – повреждение колена в предыдущем туре отправило американца в лазарет команды на полтора месяца. В первой пятерке Коти заменил Вадим Панин, но скамейка – и без того не самый сильный и надежный элемент в команде Пашутина – стала еще слабее. А гости, подняв голову в конце стартовой четверти, окончательно пришли в себя уже к большому перерыву. И во второй половине матча начали уходить в отрыв. Дальние залпы Джеймса Андерсона и Биркана Батюка (последний и вовсе отстрелялся со 100-процентной точностью – попал все 4 броска из-за дуги) вкупе с затормозившим нападением хозяев помогли «Дарушафаке» получить преимущество «плюс 6» – 65:59. А тут еще дернуло колено у Антона Понкрашова – и слезы на глазах российского защитника дали понять всю серьезность травмы. Оставшись без главного плеймекера (на счету Понкрашова в итоге набралось 16 очков), казанцы растерялись. Ненадолго, но этого хватило, чтобы упустить нить игры. Упорная концовка не изменила главного – гости удержали преимущество. И третья возможная победа УНИКСа вновь превратилась в поражение по факту.

Матч

УНИКС - Дарушафака - 87:94

Место и дата

25 октября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

Источник: БК УНИКС

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТАМБУЛ

– И вот мы снова в Стамбуле! – смеялись в ЦСКА, возвращаясь на берега Босфора второй раз за полторы недели. Здесь в 1-м туре, попав под град монет и зажигалок, которыми армейцев щедро осыпали трибуны, подопечные Димитриса Итудиса уверенно разгромили «Галатасарай». Теперь отправились в гости к «Анадолу Эфесу» (к слову, «Дарушафака» – тоже из Стамбула). Почему два этих матча нельзя было спарить на нынешней неделе (ведь 4-й тур пройдет всего через 2 дня) – вопросы к Евролиге и к руководству клубов, которые голосовали за подобный календарь. К слову, сами армейцы были иного мнения… Но что теперь поделать?

– Будем бороться, хотя соперник – сложный, – отмечал Итудис. – «Эфес» старается использовать атлетизм игроков и любит защищаться зоной 1-3-1. Нам важно будет хорошо подготовиться и продемонстрировать реакцию после встречи с «Пао», которую ЦСКА провел не на своем уровне. Тогда нас выбила из колеи пауза без матчей, длиной в 7 дней. Теперь в эту колею надо вернуться.

Проблем Итудису подкинули местные кулинары – утром в день встречи отравился Джеймс Огастин. В итоге номинальных центровых у греческого тренера осталось ровно два – Кайл Хайнс и Джефф Эйрс. Последний в итоге вышел в старте, решив использовать возможность доказать тренеру, что с ним обязательно нужно продлить контракт (текущее соглашение с американцем рассчитано на пару месяцев). Принялся рьяно – помог гостям вырваться 7:0 в начале, сделал пару подборов, добавил 4 очка. А затем… еще больше привез в свое кольцо, грубо нарушив правила под щитом армейцев. 5 баллов за одну атаку (Эйрсу дали неспортивной фол) – и Ален Омич сравнивает счет (11:11).

К счастью, больше столь роскошных подарков ЦСКА соперникам не делал. Сам Эйрс успокоился и заиграл стабильнее, а основную нагрузку в нападении привычно взвалил на свои плечи Нандо Де Коло. Кинжальные проходы француза, трешки Теодосича и Хиггинса – к большому перерыву гости повели «плюс 12» – 49:37. И хотя в третьей четверти хозяева встряхнулись, затащить матч в напряженную концовку им все равно не удалось.

– Мы читали защиту «Эфеса», находили их слабые места, использовали неточности «больших» при исполнении штрафных бросков и дорожили мячом, совершив всего 5 потерь, – подвел итог Итудис. – Конечно, не обошлось и без ошибок. Но в ключевые моменты наша команда все исполняла четко.

В итоге после 3-х туров у ЦСКА в активе 3 победы, у УНИКСа – 3 поражения. Забавно, что обе серии могут прерваться уже в четверг. Ведь два российских клуба встретятся между собой в столице.

Матч

Анадолу Эфес - ЦСКА - 87:93

Место и дата

25 октября 21:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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