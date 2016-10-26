Его последний уклон? Возвращение на ринг Владимира Кличко – под большим вопросом

«Советский спорт» разбирается в том, почему бой с участием экс-чемпиона мира Владимира Кличко снова отложен на неопределенный срок.

Многолетний доминатор тяжелого веса украинец Владимир Кличко за последние пару недель развлек боксерскую общественность похлеще, чем боец, свергнувший его с пьедестала – «Цыганский король» Тайсон Фьюри. И в том, и другом случае на выходе осталось чувство недоумения, и даже некоторой неловкости.

Прежде чем давать случившемуся какую-либо оценку, уместно будет напомнить хронологию событий, в которых даже внимательный и подготовленный болельщик мог легко запутаться.

24 сентября

Официально отменяется запланированный на 29 октября повторный поединок Фьюри – Кличко. Заявление команды британского боксера по этому поводу оказалось предельно туманным и обтекаемым.

«С прискорбием сообщаем, что бой 29 октября не состоится. На этой неделе медики вынесли вердикт, что состояние Тайсона слишком плохое, чтобы разрешить ему боксировать до того, как он пройдет полный курс лечения».

8 октября

Британский промоутер Эдди Хирн сообщает о том, что согласованы практически все детали контракта на проведение боя Владимира Кличко с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа – золотым медалистом Олимпиады-2012 в Лондоне.

13 октября

Фьюри официально отказывается от чемпионских поясов WBA и WBO. Он заявляет о своей неспособности защитить титулы в ближайшее время. Становится известно, что Тайсон проходит курс лечения депрессии. Также подтверждается информация о положительной допинг-пробе спортсмена на кокаин. Британский комитет по управлению боксом временно аннулирует профессиональную лицензию экс-чемпиона мира.

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18 октября

Казалось бы, уже де-факто анонсированный поединок Кличко – Джошуа внезапно оказывается под угрозой срыва. Причина – безапелляционное намерение Владимира сражаться сразу за два чемпионских пояса – IBF и WBA.

Позиция Всемирной боксерской ассоциации, лишившейся после «отставки» Фьюри легитимного чемпиона мира, публично не озвучена до сих пор.

19 октября

Немецкий таблоид Bild утверждает, что соперником Кличко-младшего 10 декабря будет не Джошуа, а тяжеловес из Австралии Лукас Браун. Называется даже место предполагаемого боя – Гамбург.

Браун минувшей весной неожиданно нокаутировал в Грозном экс-чемпиона мира Руслана Чагаева, а затем сдал положительный допинг-тест. В рейтинг-листе WBA Лукас занимает лишь 5-ю строчку, но, судя по всему, некие гарантии в отношении санкционирования такого титульного боя командой Владимира были получены.

22 октября

Лукас Браун, вконец запутывая все расклады, отказывается подписывать соглашение на бой с Кличко. Его не устраивает предложенный вариант раздела призового фонда. Один миллион долларов за поединок кажется 37-летнему австралийцу недостаточным гонораром.

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24 октября

В СМИ появляется информация о том, что оппонентом Кличко может стать российский тяжеловес Александр Устинов, который осенью должен был драться с первым номером рейтинга WBA кубинцем Луисом Ортисом.

А вечером того же дня сверкает молния: Владимир внезапно отказывается от запланированного на декабрь поединка, ссылаясь на травму голеностопа.

25 октября

Эдди Хирн по-прежнему излучает оптимизм, выражая уверенность в том, что Кличко и Джошуа все же сразятся друг с другом, но произойдет это лишь в 2017 году, а на 10 декабря Энтони будет найден другой соперник.

Анатомия кабинетного бокса

Сразу стоит оговориться, что дать четкий, однозначный и правдивый ответ на вопросы «Что все это значит?» и «Что нас ждет впереди?» не представляется возможным. Мы вправе оперировать лишь более или менее достоверными фактами, предположениями и субъективными прогнозами.

Еще совсем недавно положению Владимира Кличко можно было только посочувствовать. Бывший чемпион мира испытывал вполне обоснованное желание взять реванш за прошлогоднее поражение от Тайсона Фьюри. Украинец дважды начинал работать в тренировочном лагере, но затем узнавал о переносе вожделенного боя на неопределенный срок. Для любого спортсмена подобные форс-мажоры крайне неприятны.

Но, казалось, титулованный боец и его менеджер Бернд Бенте нашли оптимальный выход из непростой ситуации. Энтони Джошуа – действующий чемпион мира и самый многообещающий тяж нового поколения. Бой с ним привлек бы ничуть не меньшее внимание публики (равно как и спонсоров), чем реванш с «Цыганским королем».

Оперативность и решительность, с которой действовала команда Кличко, даже побуждала воскликнуть: «А тот ли это Владимир?»

После того, как в поединках 2003 – 2005 годов украинец 10 раз побывал на настиле ринга, каждое его действие, как на спортивных аренах, так и за их пределами, было просчитано на несколько ходов вперед. И в конечном итоге, в основе каждого принимаемого боксером решения лежало стремление минимизировать риски. Но здесь – совсем другое дело! Все говорило о том, что заслуженный ветеран еще многое хочет успеть сделать до завершения карьеры…

Однако волшебная сказка очень быстро мутировала в пепельную прозу и даже сатирический фельетон.

Почему для Владимира Кличко так принципиально было боксировать именно за чемпионский пояс WBA?

Каким образом на горизонте вообще мог возникнуть Лукас Браун – боец крепкий и смелый, но, мягко говоря, далеко не звезда?

Носит ли заявленная травма украинца реальный или дипломатический характер?

Известно, что телеканал RTL, владеющий правами на трансляции боев Кличко-младшего, настаивал на определенной дате его боя – 10 декабря. Теперь, вольно или невольно, украинец взял очередной тайм-аут, за время которого он попытается всесторонне проанализировать ситуацию и осмыслить свое положение.

А оно в данный момент складывается из нескольких факторов:

- Украинскому тяжеловесу в минувшем марте исполнилось 40 лет

- Последняя победа Владимира на профессиональном ринге датирована апрелем 2015 года

- Ни по одной из основных версий Кличко сегодня не занимает первую строчку рейтинга

- Несмотря ни на что, Владимир Кличко – это по-прежнему бренд и громкое имя в мировом боксе

Промоутер Эдди Хирн по-прежнему верит в то, что бой Владимир Кличко - Энтони Джошуа станет реальностью



Складывается ощущение, что украинец изначально неверно оценил силу карт, что были у него на руках к началу октября.

Тайсон Фьюри действительно был обязан дать ему реванш, согласно условиям контакта на первой поединок. Однако WBA Кличко ровным счетом ничего не должна. В конце концов, у этой организации есть первый номер рейтинг-листа в лице Луиса Ортиса, который также собирается боксировать в декабре.

IBF готова была санкционировать поединок Джошуа – Кличко, несмотря на отсутствие украинца в своем рейтинге. Но позиция руководства Международной боксерской федерации вполне может поменяться в следующем году, учитывая все описанные выше события. Чиновникам нужны резонансные бои и прибыли, но никак не закулисные финты участников потенциального мегафайта и нескончаемая подковерная борьба.

Неужели Владимир изначально не горел желанием драться с Энтони Джошуа, а лишь искал для себя наилегчайший путь к возвращению хотя бы одного чемпионского пояса? А когда что-то пошло не так – выдержал гроссмейстерскую паузу? Популярность Кличко-младшего в Германии по-прежнему очень высока, и местным болельщикам действительно не столь важно, с кем выходит на ринг их любимец.

Только время покажет, каков на самом деле уровень нынешних амбиций самого успешного тяжеловеса 21 века. Но трудно сказать, что хуже для современного бокса: завершение славной карьеры Владимира или же его возвращение на трон, что означало бы ведение всех дальнейших переговоров с позиции силы.