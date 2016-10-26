«Куликов убивает Ворачека хитом, Ягр пляшет в образе фараона». 5 гвоздей (видео)
В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.
МАТЧ ДНЯ
Всего месяц назад Никита Кучеров и Владислав Наместников играли в Торонто против команды Майка Бэбкока. Это был полуфинал Канада – Россия (5:3), в котором хозяева дожали нас в третьем периоде.
Но теперь все было иначе. «Тампа-Бэй» отправилась в выездное турне, в котором нужно сыграть шесть матчей за 11 дней. Первая встреча – с «Мэйпл Лифс». Талантливая, но очень нестабильная команда Бэбкока начала чудить сразу. Потеряла шайбу в своей зоне, и уже на второй минуте форвард «молнии» Стивен Стэмкос переиграл вратаря Андерсена.
Интрига со Стэмкосом в том, что этим летом у него заканчивался контракт, и «Торонто» очень хотел получить этого форварда. Но в итоге уроженец провинции Онтарио пожертвовал частью денег и подписал восьмилетний контракт с «Тампой». Теперь мы видим, что не зря.
Второй гол – ошибка вратаря «Торонто» Фредерика Андерсена. Тот случай, когда неплохой голкипер перешел из «Анахайма», и его карьера рушится на глазах. «Мэйпл Лифс» называют «кладбищем вратарей», там неважно играет защита. И это такой же случай, как с Ильей Брызгаловым в «Филадельфии», который был королем в штате Аризона, но потом все полетело под откос.
Когда Стэмкос делал дубль, ему помог Никита Кучеров – там шайба очень удачно залетела от штанги. На 47-й минуте Кучеров забил уже сам, а всего он оформил 4 (1+3) очка. Еще два (1+1) набрал Владислав Наместников. У «Торонто» можно отметить только связку Остон Мэттьюз – Уильям Нюландер. Все остальное объясняется сентябрьской фразой Майка Бэбкока: «Это на Кубке мира вы меня называли лучшим тренером. А вот в НХЛ моя команда финишировала на последнем месте, и я тогда был худшим тренером».
МОМЕНТ ДНЯ
При счете 4:0 в пользу «Тампы» крупно не повезло их вратарю Бену Бишопу. Форвард «Торонто» Питер Холланд наносил бросок, попал в маску голкиперу. Шайба врезалась с такой силой, что Бишоп схватился за голову и рухнул на лед.
А когда снял маску, то все ахнули. Оказалось, что Бену выбили несколько передних зубов. Теперь он похож на Александра Радулова. Видите, как бывает – шлем подвел вратаря. Оказывается, это не самая надежная штука.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДНЯ
Лучший хоккеист планеты Сидни Кросби после Кубка мира почувствовал себя плохо. Вернулись симптомы сотрясения мозга, из-за чего он пропускал полтора года. Многие переживали за Сида, но все обошлось легким испугом. Кросби пропустил 18 дней и шесть матчей чемпионата. А когда врачи разрешили капитану «Питтсбурга» тренироваться в общей группе, он тянуть не стал и вышел на первый же матч против «Флориды». И забил гол, когда в конце второго периода реализовал большинство с передачи Евгения Малкина.
И благодаря этой шайбе «пингвины» смогли вытащить матч, в котором уступали 0:2. Вот она, роль лидера. И кстати, Кросби набрал 939-е очко в НХЛ, обогнав Джейсона Арнотта (938). Это 98-я позиция в списке лучших бомбардиров лиги всех времен. Сейчас Сиду только 28 лет. Как думаете, дотянет ли он до 2000 очков за карьеру?
ЛЕГЕНДА ДНЯ
О другом возвращении дня много не говорили, но Яромир Ягр в 55-й раз вышел на матч против «Питтсбурга». А ведь в начале 90-х он был легендой «пингвинов», брал два Кубка Стэнли в команде Марио Лемье. Это были потрясающие времена!
«С Питтсбурга для меня все начиналось, - рассказывал Ягр в интервью официальному сайту НХЛ. - Когда я приехал сюда в 18 лет, то был еще маленьким мальчиком. Болельщики и клуб относились ко мне, будто я был их ребенком. Они понимали, как мне сложно. Я не говорил по-английски, и все люди в городе хотели облегчить мою жизнь. Я был одним из первых европейцев в «Пингвинз». Все было по-другому. У меня отличные воспоминания о том времени. И команда была потрясающая.
Как я отнесусь к тому, если мой номер тут поднимут под своды? В последний раз я играл за «Питтсбург» в 2000 году. Прошло уже 16 лет. Болельщики, приходившие на стадион в то время, уже на хоккей не ходят. Они, возможно, умерли, или больше не интересуются спортом. Тут другая команда, половина болельщиков новые. Наверное, они даже не знают, что я тут играл. Но вообще предложение интересное, и я бы от этого не отказался».
Недавно во «Флориде» отмечали Хэллоуин. Яромир Ягр нарядился в фараона. И в интернет попало видео, как он в таком костюме отжигает на дискотеке. Человеку вообще не дашь 44 года! Яромир ведет себя как 20-летний пацан. Он молод душой, поэтому еще играет в НХЛ.
ХИТ ДНЯ
Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов показывает, каким суровым парнем он может быть. Он так встретил Якуба Ворачека в своей зоне, что с чеха даже слетел шлем. Это был сокрушительный силовой прием в лучших традициях Дарюса Каспарайтиса. Теперь весь вопрос, как это оценит лига. Был ли там удар в голову?
«Клинки» в тот момент вели 3:1. Судьи удалили Куликова на две минуты за грубость. Большинство на 58-й минуте реализовал Брайден Шенн. Тут же удалился Сэм Рейнхарт, и это большинство на 59-й минуте использовал Марк Штрайт. Так счет стал 3:3, а победу по буллитам одержали «летчики». «Баффало» по глупости упустил одно очко, а хит Куликова, получается, пошел команде во вред.
ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* - Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)
4 (1+3) очка в матче с «Торонто»
2** - Владислав НАМЕСТНИКОВ (Тампа-Бэй)
2 (1+1) очка в матче с «Торонто»
3*** - Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия)
Передача, 2 хита, 3 блока в матче с «Баффало»
ЦИТАТА ДНЯ
«Мы очень благодарны Сидни Кросби за то, что он вернулся в состав. Теперь наша команда стала лучше».
Майк САЛЛИВАН, главный тренер «Питтсбурга»
ТАБЛО ДНЯ
Матч
Торонто - Тампа-Бэй - 3:7 (0:3, 1:1, 2:3)
Голы:
Стэмкос (Шустр), 1:19 (0:1). Киллорн (Кобёрн, Пойнт), 7:15 (0:2). Стэмкос (Кучеров, Шустр), 17:12 (0:3). Хедман (Стэмкос, Кучеров), 27:23 (0:4). Нюландер (Кадри, Мэттьюз), 39:03 (1:4 - бол.). Кучеров (Стэмкос, Наместников), 46:45 (1:5). ван Римсдайк (Зайцев, Райлли), 48:28 (2:5). Мэттьюз (Нюландер), 49:47 (3:5). Наместников (Строльман, Джонсон), 55:10 (3:6 - бол.). Друэн (Кучеров), 55:56 (3:7 - бол.).
Место и дата
26 октября 02:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Т: Зайцев (0+1; 0, 0, 2, 22.13)
ТБ: Кучеров (1+3; +4, 0, 3, 15.18)
Наместников (1+1; +4, 0, 2, 13.28)
Нестеров (0+0; +1, 4, 0, 17.40)
Матч
Филадельфия - Баффало - 4:3 Б. (0:0, 0:3, 3:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Эннис (Фрэнсон, Гиргенсонс), 22:06 (0:1). Моулсон (О'Райлли Р.), 23:56 (0:2 - бол.). Моулсон (Окпосо, Ристолайнен), 35:43 (0:3 - бол.). Конечны (Штрайт, Проворов), 44:30 (1:3 - бол.). Шенн (Штрайт, Жиру), 57:04 (2:3 - бол.). Штрайт (Симмондс, Жиру), 58:09 (3:3 - бол.).
Победный буллит:
Ворачек - 4:3.
Место и дата
26 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 3, 7.58)
Проворов (0+1; 0, 0, 3, 24.12)
Б: Куликов (0+0; 0, 2, 0, 25.08)
Матч
Сент-Луис - Калгари - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Голы:
Уайдман (Брауэр, Годро), 3:54 (0:1 - бол.). Энгелланд (Верстиг, Беннетт), 10:30 (0:2). Беннетт (Хэмилтон, Ткачук), 22:16 (0:3). Шаттенкирк (Тарасенко, Парайко), 45:49 (1:3 - бол.). Годро (Стэйджан, Ферланд), 58:49 (1:4 - п.в.).
Место и дата
26 октября 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция
СЛ: Тарасенко (0+1; -1, 0, 2, 18.55)
Якупов (0+0; -1, 0, 0, 12.27)
Матч
Питтсбург - Флорида - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы:
Смит (Сивиур, Матесон), 18:02 (0:1 - бол.). Писик (Маркессо, Харпер), 26:08 (0:2). Кросби (Малкин, Кессел), 33:41 (1:2 - бол.). Хагелин (Бонино), 45:36 (2:2). Фер (Каллен, Кюнхакль), 49:42 (3:2).
Место и дата
26 октября 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
П: Малкин (0+1; 0, 2, 0, 17.11)
Матч
Нью-Джерси - Аризона - 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
Голы:
Мартинук (Голигоски, Макгинн), 7:04 (0:1). Холл (Заха), 8:43 (1:1). Холл (Заха, Северсон), 29:40 (2:1 - бол.). Хенрик (Буше, Смит-Пелли), 34:03 (3:1). Экман-Ларссон (Стоун, Доми), 47:51 (3:2). Экман-Ларссон (Ханзал, Стоун), 53:53 (3:3 - бол.). Зэйджак (Холл, Северсон), 57:59 (4:3 - бол.). Зэйджак (Лавджой), 59:46 (5:3 - п.в.).
Место и дата
26 октября 02:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
НД: Калинин (0+0; 0, 2, 0, 12.56)
Матч
Детройт - Каролина - 4:2 (3:0, 1:2, 0:0)
Голы:
Ванек (Хелм, Атанасиу), 4:53 (1:0). Ларкин (Зеттерберг), 11:51 (2:0). Ларкин (Марченко, Нюквист), 15:55 (3:0). Стаал (Песке), 26:43 (3:1). Раск (Нестрашил, Хэнифин), 33:12 (3:2). Атанасиу (Отт, Гленденинг), 37:04 (4:2).
Место и дата
26 октября 02:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция
Д: Марченко (0+1; +2, 2, 0, 20.17)
В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 1, 14.06)
Матч
Лос-Анджелес - Коламбус - 3:2 О.Т. (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)
Голы:
Саад (Фолиньо, Савар), 21:31 (0:1). Копитар (Гилберт, Тоффоли), 33:40 (1:1). Эткинсон (Ганье, Веннберг), 34:51 (1:2 - бол.). Даути (Браун, Шор), 54:03 (2:2). Мартинес (Тоффоли, Пирсон), 61:14 (3:2).
Место и дата
26 октября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
К: в Бобровский (30-27; 90%, 61.14)
Матч
Бостон - Миннесота - 0:5 (0:0, 0:4, 0:1)
Голы:
Койл (Стаал, Нидеррайтер), 25:07 (0:1). Стюарт (Цукер, Эрикссон), 25:19 (0:2). Сутер (Гранлунд, Дамба), 30:36 (0:3 - бол.). Цукер (Сутер, Эрикссон), 36:39 (0:4). Поминвилль (Цукер, Эрикссон), 55:12 (0:5).
Место и дата
26 октября 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.