«Куликов убивает Ворачека хитом, Ягр пляшет в образе фараона». 5 гвоздей (видео)

Яромир Ягр

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ

Всего месяц назад Никита Кучеров и Владислав Наместников играли в Торонто против команды Майка Бэбкока. Это был полуфинал Канада – Россия (5:3), в котором хозяева дожали нас в третьем периоде.

Но теперь все было иначе. «Тампа-Бэй» отправилась в выездное турне, в котором нужно сыграть шесть матчей за 11 дней. Первая встреча – с «Мэйпл Лифс». Талантливая, но очень нестабильная команда Бэбкока начала чудить сразу. Потеряла шайбу в своей зоне, и уже на второй минуте форвард «молнии» Стивен Стэмкос переиграл вратаря Андерсена.

Интрига со Стэмкосом в том, что этим летом у него заканчивался контракт, и «Торонто» очень хотел получить этого форварда. Но в итоге уроженец провинции Онтарио пожертвовал частью денег и подписал восьмилетний контракт с «Тампой». Теперь мы видим, что не зря.

Второй гол – ошибка вратаря «Торонто» Фредерика Андерсена. Тот случай, когда неплохой голкипер перешел из «Анахайма», и его карьера рушится на глазах. «Мэйпл Лифс» называют «кладбищем вратарей», там неважно играет защита. И это такой же случай, как с Ильей Брызгаловым в «Филадельфии», который был королем в штате Аризона, но потом все полетело под откос.

Когда Стэмкос делал дубль, ему помог Никита Кучеров – там шайба очень удачно залетела от штанги. На 47-й минуте Кучеров забил уже сам, а всего он оформил 4 (1+3) очка. Еще два (1+1) набрал Владислав Наместников. У «Торонто» можно отметить только связку Остон Мэттьюз – Уильям Нюландер. Все остальное объясняется сентябрьской фразой Майка Бэбкока: «Это на Кубке мира вы меня называли лучшим тренером. А вот в НХЛ моя команда финишировала на последнем месте, и я тогда был худшим тренером».

МОМЕНТ ДНЯ

При счете 4:0 в пользу «Тампы» крупно не повезло их вратарю Бену Бишопу. Форвард «Торонто» Питер Холланд наносил бросок, попал в маску голкиперу. Шайба врезалась с такой силой, что Бишоп схватился за голову и рухнул на лед.

А когда снял маску, то все ахнули. Оказалось, что Бену выбили несколько передних зубов. Теперь он похож на Александра Радулова. Видите, как бывает – шлем подвел вратаря. Оказывается, это не самая надежная штука.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДНЯ

Лучший хоккеист планеты Сидни Кросби после Кубка мира почувствовал себя плохо. Вернулись симптомы сотрясения мозга, из-за чего он пропускал полтора года. Многие переживали за Сида, но все обошлось легким испугом. Кросби пропустил 18 дней и шесть матчей чемпионата. А когда врачи разрешили капитану «Питтсбурга» тренироваться в общей группе, он тянуть не стал и вышел на первый же матч против «Флориды». И забил гол, когда в конце второго периода реализовал большинство с передачи Евгения Малкина.

И благодаря этой шайбе «пингвины» смогли вытащить матч, в котором уступали 0:2. Вот она, роль лидера. И кстати, Кросби набрал 939-е очко в НХЛ, обогнав Джейсона Арнотта (938). Это 98-я позиция в списке лучших бомбардиров лиги всех времен. Сейчас Сиду только 28 лет. Как думаете, дотянет ли он до 2000 очков за карьеру?

ЛЕГЕНДА ДНЯ

О другом возвращении дня много не говорили, но Яромир Ягр в 55-й раз вышел на матч против «Питтсбурга». А ведь в начале 90-х он был легендой «пингвинов», брал два Кубка Стэнли в команде Марио Лемье. Это были потрясающие времена!

«С Питтсбурга для меня все начиналось, - рассказывал Ягр в интервью официальному сайту НХЛ. - Когда я приехал сюда в 18 лет, то был еще маленьким мальчиком. Болельщики и клуб относились ко мне, будто я был их ребенком. Они понимали, как мне сложно. Я не говорил по-английски, и все люди в городе хотели облегчить мою жизнь. Я был одним из первых европейцев в «Пингвинз». Все было по-другому. У меня отличные воспоминания о том времени. И команда была потрясающая.

Как я отнесусь к тому, если мой номер тут поднимут под своды? В последний раз я играл за «Питтсбург» в 2000 году. Прошло уже 16 лет. Болельщики, приходившие на стадион в то время, уже на хоккей не ходят. Они, возможно, умерли, или больше не интересуются спортом. Тут другая команда, половина болельщиков новые. Наверное, они даже не знают, что я тут играл. Но вообще предложение интересное, и я бы от этого не отказался».

Недавно во «Флориде» отмечали Хэллоуин. Яромир Ягр нарядился в фараона. И в интернет попало видео, как он в таком костюме отжигает на дискотеке. Человеку вообще не дашь 44 года! Яромир ведет себя как 20-летний пацан. Он молод душой, поэтому еще играет в НХЛ.

ХИТ ДНЯ

Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов показывает, каким суровым парнем он может быть. Он так встретил Якуба Ворачека в своей зоне, что с чеха даже слетел шлем. Это был сокрушительный силовой прием в лучших традициях Дарюса Каспарайтиса. Теперь весь вопрос, как это оценит лига. Был ли там удар в голову?

«Клинки» в тот момент вели 3:1. Судьи удалили Куликова на две минуты за грубость. Большинство на 58-й минуте реализовал Брайден Шенн. Тут же удалился Сэм Рейнхарт, и это большинство на 59-й минуте использовал Марк Штрайт. Так счет стал 3:3, а победу по буллитам одержали «летчики». «Баффало» по глупости упустил одно очко, а хит Куликова, получается, пошел команде во вред.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

4 (1+3) очка в матче с «Торонто»

2** - Владислав НАМЕСТНИКОВ (Тампа-Бэй)

2 (1+1) очка в матче с «Торонто»

3*** - Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия)

Передача, 2 хита, 3 блока в матче с «Баффало»

ЦИТАТА ДНЯ

«Мы очень благодарны Сидни Кросби за то, что он вернулся в состав. Теперь наша команда стала лучше».

Майк САЛЛИВАН, главный тренер «Питтсбурга»

ТАБЛО ДНЯ

Т: Зайцев (0+1; 0, 0, 2, 22.13)

ТБ: Кучеров (1+3; +4, 0, 3, 15.18)

Наместников (1+1; +4, 0, 2, 13.28)

Нестеров (0+0; +1, 4, 0, 17.40)

Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 3, 7.58)

Проворов (0+1; 0, 0, 3, 24.12)

Б: Куликов (0+0; 0, 2, 0, 25.08)

СЛ: Тарасенко (0+1; -1, 0, 2, 18.55)

Якупов (0+0; -1, 0, 0, 12.27)

П: Малкин (0+1; 0, 2, 0, 17.11)

НД: Калинин (0+0; 0, 2, 0, 12.56)

Д: Марченко (0+1; +2, 2, 0, 20.17)

В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 1, 14.06)

К: в Бобровский (30-27; 90%, 61.14)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.