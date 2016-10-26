Борис Майоров: Состав у сборной достойный, но на чемпионат мира поедут другие

Главный тренер сборной России Олег Знарок Источник: Associated Press

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о намеренно молодежном составе сборной России на первом этапе Евротура.

На первом этапе Евротура, который стартует 3 ноября в Хельсинки, сборная России едет нарочито молодежным составом. Средний возраст команды – 22 года. Прокомментироват ь его «Советский спорт» предложил нашему эксперту Борису Майорову. Двукратный олимпийский чемпион прошелся по всем основным позициям в нашей команде…

1. Вратари

– С голкиперами как раз все ясно, – считает Борис Майоров. – Молодежным составом сборная поехала бы на Карьяла или нет, московский армеец Илья Сорокин и его питерский одноклубник Игорь Шестеркин заслужили место в составе. Некоторые сомнения вызывает третий вратарь – Василий Демченко из «Трактора». Непонятно, за какие такие заслуги он попал в национальную команду…

Не думаю, что всем голкиперам будет дано право сыграть на Евротуре. Челябинец, скорее всего, останется в запасе. Тренеры с ним просто познакомятся поближе, дадут возможность потренироваться в составе сборной, почувствовать обстановку… Но не более того!

Основного голкипера тренеры будут выбирать, сравнивая готовность к турниру Сорокина и Шестеркина. В первом матче наверняка сыграет Илья. Наверняка тренеры и еще один поединок ему доверят. А одну игру отдадут Шестеркину.

2. Защита

– Из восьми защитников, приглашенных на турнир, Знарок не побоялся пригласить в команду несколько новичков, - отмечает Майоров. - К примеру, Рушана Рафикова из «Локомотива» и Артема Зуба из «Амура». Остальные уже привлекались в национальную команду (как минимум на сборы), но при этом не были в ней на ведущих ролях.

Сейчас им предоставляется возможность проявить себя в сборной по-настоящему. Сыграть в ней лидеров, игроков, на которых держится оборона.

– Может, стоило усилить эту молодую оборону более опытными игроками? Из тех, кто не сыграл на Кубке мира? К примеру, Антоном Беловым, Вячеславом Войновым, Денисом Денисовым…

– Видимо, у Знарка другая стратегия на этот турнир. Ведь, если в целом говорить о составе, даже ежику ясно, что на чемпионат мира из этой команды мало кто попадет.

– Но надо ведь думать и об Олимпиаде.

– Тогда тем более! Если в Корею поедут игроки из НХЛ, то о фамилиях из нынешнего списка никто и не вспомнит. Но даже если энхаэловцы пропустят олимпийский турнир, то тренеры, выбирая кандидатов из КХЛ, будут ориентироваться в первую очередь на совсем других игроков.

3. Атака

– Неплохая тройка из СКА, – анализирует нападение сборной Майоров. – С учетом того, что Николай Прохоркин и Александр Барабанов в клубе играют вместе и действуют неплохо. Вот Никита Гусев остался, правда, без своих привычных партнеров – Вадима Шипачева и Евгения Дадонова, с которыми уже привык набирать очки. Но, думаю, что и без них все будет нормально.

В основном в сборную попали ребята, хорошо себя зарекомендовавши е в чемпионате КХЛ. Павел Красковский и Егор Коршков из «Локомотива» выступали год назад на молодежном чемпионате мира. А сегодня они – ведущие игроки ярославского клуба. Фамилии в целом достойные, все на слуху.

– Вячеслав Лещенко из вашего любимого «Спартака» к битвам за сборную готов?

– Считаю, что на сегодняшний день Лещенко – лучший форвард красно-белых. Я ратовал за его призыв в сборную еще год назад. Не знаю, как он себя проявит в национальной команде, но право на шанс показать себя в ней, Вячеслав точно заслужил.

– В сборную вызван 23-летний Владимир Ткачев из «Ак Барса». Но у нас ведь в лиге есть еще один Владимир Ткачев – 21-летний форвард из «Адмирала», который очков набрал побольше своего однофамильца и тезки – 21 (10+11)… Почему его не пригласили?

– Ткачев из «Ак Барса» больше известен. И ему надо давать шанс. Игрокам из дальневосточных команд в сборную пробиться сложнее. Тяжело за ними следить.

– А форвард ЦСКА Иван Телегин? Ведь он тоже молод и пока сыграл за национальную команду только на двух крупных турнирах…

– Лишний опыт для самоутверждения Ивану не помешал бы. Но, видимо, Знарок относится к нему уже, как к хорошо проверенному игроку. Если нападающий хорошо показал себя на Кубке мира, зачем таскать его на «Карьяла»?

4. Задача на турнир

– Говорить сейчас о перспективе нашей команды на Евротуре – дело неблагодарное, - честно признается Майоров. – Этот состав – эксперимент в чистом виде. Невозможно предсказать, к чему он приведет.

Дай Бог, если он нам даст несколько игроков, которые появятся в сборной и на грядущем чемпионате мира.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Василий Демченко («Трактор»).

Защитники: Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – «Металлург» Мг), Рушан Рафиков, Илья Любушкин (оба - «Локомотив»), Богдан Киселевич, Игорь Ожиганов (оба – ЦСКА), Андрей Миронов («Динамо» М), Артем Зуб («Амур»).

Нападающие: Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов (все – СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист») , Андрей Светлаков, Валерий Ничушкин (оба - ЦСКА), Степан Санников, Сергей Шумаков, Константин Окулов (все – «Сибирь»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Вячеслав Лещенко («Спартак»), Павел Красковский, Егор Коршков (оба – «Локомотив»).