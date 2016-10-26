Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Енисей- : -Сибирь
Хоккей  Салават Юлаев- : -Авангард
Футбол  Терек- : -Уфа
Футбол  Амкар- : -Урал
Футбол  Тосно- : -Динамо
Футбол  Рубин- : -СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Майоров: Состав у сборной достойный, но на чемпионат мира поедут другие

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Комментарии
Главный тренер сборной России Олег Знарок
Главный тренер сборной России Олег ЗнарокИсточник: Associated Press

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о намеренно молодежном составе сборной России на первом этапе Евротура.

На первом этапе Евротура, который стартует 3 ноября в Хельсинки, сборная России едет нарочито молодежным составом. Средний возраст команды – 22 года. Прокомментировать его «Советский спорт» предложил нашему эксперту Борису Майорову. Двукратный олимпийский чемпион прошелся по всем основным позициям в нашей команде…

1. Вратари

– С голкиперами как раз все ясно, – считает Борис Майоров. – Молодежным составом сборная поехала бы на Карьяла или нет, московский армеец Илья Сорокин и его питерский одноклубник Игорь Шестеркин заслужили место в составе. Некоторые сомнения вызывает третий вратарь – Василий Демченко из «Трактора». Непонятно, за какие такие заслуги он попал в национальную команду…

Не думаю, что всем голкиперам будет дано право сыграть на Евротуре. Челябинец, скорее всего, останется в запасе. Тренеры с ним просто познакомятся поближе, дадут возможность потренироваться в составе сборной, почувствовать обстановку… Но не более того!

Основного голкипера тренеры будут выбирать, сравнивая готовность к турниру Сорокина и Шестеркина. В первом матче наверняка сыграет Илья. Наверняка тренеры и еще один поединок ему доверят. А одну игру отдадут Шестеркину.

2. Защита

– Из восьми защитников, приглашенных на турнир, Знарок не побоялся пригласить в команду несколько новичков, - отмечает Майоров. - К примеру, Рушана Рафикова из «Локомотива» и Артема Зуба из «Амура». Остальные уже привлекались в национальную команду (как минимум на сборы), но при этом не были в ней на ведущих ролях.

Сейчас им предоставляется возможность проявить себя в сборной по-настоящему. Сыграть в ней лидеров, игроков, на которых держится оборона.

 Может, стоило усилить эту молодую оборону более опытными игроками? Из тех, кто не сыграл на Кубке мира? К примеру, Антоном Беловым, Вячеславом Войновым, Денисом Денисовым…
– Видимо, у Знарка другая стратегия на этот турнир. Ведь, если в целом говорить о составе, даже ежику ясно, что на чемпионат мира из этой команды мало кто попадет.

 Но надо ведь думать и об Олимпиаде.
– Тогда тем более! Если в Корею поедут игроки из НХЛ, то о фамилиях из нынешнего списка никто и не вспомнит. Но даже если энхаэловцы пропустят олимпийский турнир, то тренеры, выбирая кандидатов из КХЛ, будут ориентироваться в первую очередь на совсем других игроков.

3. Атака

– Неплохая тройка из СКА, – анализирует нападение сборной Майоров. – С учетом того, что Николай Прохоркин и Александр Барабанов в клубе играют вместе и действуют неплохо. Вот Никита Гусев остался, правда, без своих привычных партнеров – Вадима Шипачева и Евгения Дадонова, с которыми уже привык набирать очки. Но, думаю, что и без них все будет нормально.

В основном в сборную попали ребята, хорошо себя зарекомендовавшие в чемпионате КХЛ. Павел Красковский и Егор Коршков из «Локомотива» выступали год назад на молодежном чемпионате мира. А сегодня они – ведущие игроки ярославского клуба. Фамилии в целом достойные, все на слуху.

 Вячеслав Лещенко из вашего любимого «Спартака» к битвам за сборную готов?
– Считаю, что на сегодняшний день Лещенко – лучший форвард красно-белых. Я ратовал за его призыв в сборную еще год назад. Не знаю, как он себя проявит в национальной команде, но право на шанс показать себя в ней, Вячеслав точно заслужил.

 В сборную вызван 23-летний Владимир Ткачев из «Ак Барса». Но у нас ведь в лиге есть еще один Владимир Ткачев – 21-летний форвард из «Адмирала», который очков набрал побольше своего однофамильца и тезки – 21 (10+11)… Почему его не пригласили?
– Ткачев из «Ак Барса» больше известен. И ему надо давать шанс. Игрокам из дальневосточных команд в сборную пробиться сложнее. Тяжело за ними следить.

 А форвард ЦСКА Иван Телегин? Ведь он тоже молод и пока сыграл за национальную команду только на двух крупных турнирах…
– Лишний опыт для самоутверждения Ивану не помешал бы. Но, видимо, Знарок относится к нему уже, как к хорошо проверенному игроку. Если нападающий хорошо показал себя на Кубке мира, зачем таскать его на «Карьяла»?

4. Задача на турнир

– Говорить сейчас о перспективе нашей команды на Евротуре – дело неблагодарное, - честно признается Майоров. – Этот состав – эксперимент в чистом виде. Невозможно предсказать, к чему он приведет.

Дай Бог, если он нам даст несколько игроков, которые появятся в сборной и на грядущем чемпионате мира.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Василий Демченко («Трактор»).

Защитники: Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – «Металлург» Мг), Рушан Рафиков, Илья Любушкин (оба - «Локомотив»), Богдан Киселевич, Игорь Ожиганов (оба – ЦСКА), Андрей Миронов («Динамо» М), Артем Зуб («Амур»).

Нападающие: Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов (все – СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Андрей Светлаков, Валерий Ничушкин (оба - ЦСКА), Степан Санников, Сергей Шумаков, Константин Окулов (все – «Сибирь»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Вячеслав Лещенко («Спартак»), Павел Красковский, Егор Коршков (оба – «Локомотив»).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Ткачев: В сборной немного другой уровеньНападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев после победы над «Барысом» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ прокомментировал свой вызов в сборную России для участия в Кубке Карьяла.«Что, состав сборной напечатали?» Знарок и Ржига отожгли после матча (видео)«Что, состав сборной напечатали?» Знарок и Ржига отожгли после матча (видео)Реакция Ковальчука на невызов на Кубок «Карьяла» и пояснение выбора в национальную команду от Олега Знарка.Олег Знарок: Нужно давать шанс молодым ребятам в сборной. Никто не знает, будут ли игроки НХЛ на ОлимпиадеГлавный тренер СКА и сборной России Олег Знарок прокомментировал состав национальной команды на первый этап Еврохоккейтура - Кубок «Карьяла».Олег Знарок: Уже состав сборной напечатали? Я не виделГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).Илья Ковальчук: Очень рад за ребят из СКА, вызванных в сборнуюНападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).Александр Барабанов: Даже не знал, что меня вызвали в сборнуюНападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).Сборный принцип. Почему Знарок взял в сборную России только четверых из СКАСборный принцип. Почему Знарок взял в сборную России только четверых из СКАСКА выиграл десятый матч подряд, и главные роли в этой победе сыграли не те, кого Олег Знарок вызвал в сборную на финский этап Евротура.Владислав Третьяк: Не соглашусь с критиками, говорящими, что сильно отстаем от канадцев, шведов, финновПрезидент федерации хоккея России Владислав Третьяк не согласился с критиками, говорящими, что сборная России сильно отстает от Канады, Швеции и Финляндии.Зря Третьяк сказал такое о Быкове. И жаль, что в сборной нет Ковальчука!Зря Третьяк сказал такое о Быкове. И жаль, что в сборной нет Ковальчука!Обозреватель «Советского спорта» комментирует состав сборной России, которую Олег Знарок везет на Кубок Карьяла в Хельсинки.Владислав Третьяк: Знарок всем дает шанс. Быков не давал, он возил только основную командуПрезидент федерации хоккея России Владислав Третьяк сравнил методы работы Вячеслава Быкова и Олега Знарка.Стал известен состав сборной России для участия в Кубке КарьялаСтал известен список хоккеистов сборной России, которые примут участие в Кубке Карьяла, сообщает официальный сайт ФХР.СКА – «Слован». Барабанов в первом звене, Белов – в четвертомТренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Слована» из Братиславы.Состав сборной России на «Кубок Карьяла» будет объявлен в прямом эфире на «Матч ТВ»Состав сборной России на финский этап «Кубка Карьяла» будет объявлен во вторник в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ», который начнется в 18:50 (мск).Десять хоккеистов из КХЛ вошли в состав сборной Чехии на Кубок КарьялаТренерский штаб сборной Чехии объявил состав команды на предстоящий в начале ноября Кубок Карьяла.Сергей Федоров: Ничушкин все быстрее и быстрее адаптируется к нашей игреГлавный менеджер ЦСКА Сергей Федоров рассказало том, как проходит адаптация в клубе нападающего красно-синих Валерия Ничушкина.В состав сборной Швеции вошли 11 игроков из КХЛТренерский штаб сборной Швеции объявил состав команды на предстоящий в начале ноября Кубок Карьяла.16 игроков из чемпионата КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на Кубок КарьялаТренерский штаб сборной Финляндии объявил состав команды на предстоящий в начале ноября Кубок Карьяла.Валерий Ничушкин: Удар Артюхина – самый сильный, который я пропустил в жизниНападающий ЦСКА Валерий Ничушкин считает излишним резонанс, который вызвала его драка с форвардом «Сибири» Евгением Артюхиным.Сергей Широков: До Кубка «Карьяла» восстановиться не успеюСергей Широков: До Кубка «Карьяла» восстановиться не успеюФорвард СКА и сборной России Сергей Широков – о конкуренции в клубе, Барабанове и Ковальчуке.Анатолий Голышев: Сейчас надо зубами и кровью вырывать победыНападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев прокомментировал победу своей команды над «Витязем».

Россия
Россиякалендарьстатистика
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Илья Сорокин
Илья Сорокинвсе новости
Игорь Шестёркин
Игорь Шестёркинвсе новости
Василий Демченко
Василий Демченковсе новости
Виктор Антипин
Виктор Антипинвсе новости
Алексей Береглазов
Алексей Береглазоввсе новости
Рушан Рафиков
Рушан Рафиковвсе новости
Илья Любушкин
Илья Любушкинвсе новости
Богдан Киселевич
Богдан Киселевичвсе новости
Игорь Ожиганов
Игорь Ожигановвсе новости
Андрей Миронов
Андрей Мироноввсе новости
Артём Зуб
Артём Зубвсе новости
Никита Гусев
Никита Гусеввсе новости
Николай Прохоркин
Николай Прохоркинвсе новости
Александр Барабанов
Александр Барабановвсе новости
Анатолий Голышев
Анатолий Голышеввсе новости
Андрей Светлаков
Андрей Светлаковвсе новости
Валерий Ничушкин
Валерий Ничушкинвсе новости
Степан Санников
Степан Санниковвсе новости
Сергей Шумаков
Сергей Шумаковвсе новости
Константин Окулов
Константин Окуловвсе новости
Егор Коршков
Егор Коршковвсе новости
Павел Красковский
Павел Красковскийвсе новости
Вячеслав Лещенко
Вячеслав Лещенковсе новости
Владимир Ткачёв
Владимир Ткачёввсе новости
Борис Майоров
Борис Майороввсе новости
Еврохоккейтур
Еврохоккейтуртаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение