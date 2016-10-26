Адаптация Гвардиолы и кризис Моуринью. Кому важнее победить в дерби?

Жозе Моуринью и Хосап Гвардиола Источник: Reuters

«Советский спорт» – о манчестерском дерби в 1/8 финала Кубка английской лиги.

КОШМАР

То, что происходит сейчас с Моуринью в «МЮ», на бумаге не сильно отличается от происходящего с Гвардиолой в «Манчестер Сити» – у обоих три матча без побед в АПЛ. По еврокубковой шкале расхождение есть, но, учитывая несопоставимый уровень Лиги чемпионов и Лиги Европы, оно незначительное. Однако, причинно-следственная связь у кризисов (пока назовем это так) «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» совершенно разная.

У «МЮ» именно кризис. Причем, кажется, глубинный. Откуда ему взяться, если команда в нынешнем ее виде и с новым главным тренером во главе собралась только летом? А этот кризис – не командный, он – тренерский. «Советский спорт» писал об этом перед сезоном, и опасения начинают оправдываться. Результат матча с «Челси» – это лишь тревожный звоночек. Гораздо важнее, что было после. А было то, что часть игроков «МЮ», как ни в чем не бывало, с улыбками на лицах отправилась меняться футболками с игроками «Челси». После 0:4, господа! Такое возможно где угодно, но только не в командах «Особенного».

И это пугает. Нынешний «МЮ» пока мимолетно, но все же напоминает прошлогодний «Челси» Моуринью – ляпами в обороне, хаосом в позиционном нападении и отсутствием четкой структуры игры. Никто вам не скажет, во что сейчас играет «МЮ». И все это на фоне, если не отчужденности, то какой-то дистанции между командой и тренером. Игроки не только не умирают за тренера, что, возможно, в 21-м веке звучит как анахронизм, но даже не убиваются поражением своего тренера. Поражением сильным, хлестким, после которого Алан Ширер, например, впервые в своей жизни увидели растерянного Моуринью.

Если верить The Times, 53-летний португалец и сам не ищет какого-то личного контакта с игроками. Он нередко наблюдает за тренировками команды со стороны или вовсе остается у себя в кабинете, тогда как занятиями руководит его ассистент Руй Фария. Времена «Интера» и первого прихода в «Челси», когда Моуринью для игроков был этаким Суворовым, одним из них, кажутся несмешным вымыслом.

Но все меняются – и люди в том числе. Нам остается ждать, к чему эти изменения приведут. Пока они привели к тому, что 23 октября этот новый Моуринью стоял на бровке домашнего когда-то «Стэмфорд Бридж» и слышал (не мог не слышать) кричалку: «Ты больше не «Особенный». Смотрел на мучения Погба, который за 90 минут не создал для команды ни единого голевого шанса, следил за очередным безголевым этюдом Ибрагимовича, обладающим королевскими талантом и повадками, но не лидерскими качествами. Наверняка надеялся на чудо по имени Рэшфорд, но тому такая ноша пока не по годам. Смотрел и только, кажется, тогда понял, что попал в кошмар. Пока кошмар лишь на табло. Остальное зависит от того, готов ли этот новый Моуринью к тому вызову, который взвалил на себя летом 2016 года.

АДАПТАЦИЯ И НИЧЕГО БОЛЬШЕ

Кризис «Сити» поверхностный. Это кризис прежде исправно работающих идей при соприкосновении с чем-то совершенно новым. Гвардиола ставить «МС» все тот же тотальный футбол, при котором его команда владением мячом и контрпрессингом просто втаптывает соперника в штрафную.

В том виде, в котором это работало в «Барселоне» и отчасти в «Баварии», в Англии работать не будет. Во-первых, слишком энергозатратно для столь сумасшедшего английского сезона. Во-вторых, нижняя часть таблицы АПЛ за последние пару лет очень приноровилась играть от соперника, без мяча. И без эволюции стиля терять очки «Сити» будет часто.

Но сам по себе гвардиоловский стиль далеко не безнадежен даже в Англии. Об этом говорит и то, что в каждом из невыигранных матчей в АПЛ «Сити» смотрелся идейно и по футбольному цельно. Видно, что и каким образом хочет «Сити». Вопрос в реализации, в детальной настройке. Возможно, стоит убыстрить игру, сделать ее более конкретной в плане количества передач вперед. Часть этой эволюции мы уже видели в «Баварии», когда команда в четвертьфинале ЛЧ с «Ювентусом», упершись в стену, начала бомбардировать штрафную навесами и прострелами.

Гвардиола ищущий тренер. И кризис «Сити», скорее, адаптация идей Гвардиолы в Англии. И ничего больше. А по тому, что есть на поле, а не на табло, адаптация должна пройти успешно. Поэтому победа в сегодняшнем дерби важнее для Моуринью. У Гвардиолы есть игра, для стабилизации которой нужно лишь время. У Моуринью в «МЮ» пока нет ничего – и нужна хотя бы победа над серьезным соперником, от которой можно оттолкнуться и идти дальше.