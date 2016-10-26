Посторонним вход разрешен. Как работает стадион «Локомотив»

Современный футбольный стадион можно сравнить с айсбергом, большая часть которого скрыта от глаз. Чтобы рассказать читателям о том, как функционирует это большое и сложное хозяйство, корреспондент «ССФ» заглянул «под воду».

Стадионы в Москве растут, как грибы после дождя. «Открытие-Арена», ЦСКА, на подходе «Лужники» и «Динамо». Среди них «Локомотив», когда-то считавшийся самым современным стадионом не только столицы, но и всей страны, выглядит уже ветераном – в 14-летнем-то возрасте! Зато за это время здесь накоплен такой опыт, какой другим пока и не снился. Так что корреспондент «ССФ», решив разобраться, что же такое стадион, что нужно для его функционирования, кто те люди, которые на нем работают, и что там происходит между матчами, понял, что лучшего места для ответа на все эти вопросы не найти. И отправился в Черкизово.

Представления обычного болельщика о стадионе незамысловаты: есть поле, на которое выходят команды, есть трибуны, на которых болеет публика, ну и еще кое-что по мелочи. Это, конечно, верно, но только для какого-нибудь школьного или сельского стадиона – и то не для каждого.

На самом деле стадион – сложнейший объект, на котором работает множество служб – инженерных, транспортных, агрономических. Вот, например, список только инженерно-технического персонала: электрики, сантехники, слесари систем вентиляции и кондиционирования, специалисты по лифтовому оборудованию, ремонтно-строительная бригада. Согласитесь, больше похоже на перечисление сотрудников какой-нибудь жилищной управляющей компании. Но и стадиону без них не прожить. Это не говоря уже об администрации, маркетинге, безопасности...

КРИК СОКОЛА

Начать знакомство правильнее всего с поля: без него футбольный стадион смысла не имеет. Смотрю на него со второго яруса трибун в компании с начальником агротехнического отдела Владиславом Лысенко.

– Поле у вас замечательное! Глаз радуется!

– Да, газон в хорошем состоянии. Работаем, можно сказать, в круглосуточном режиме. В октябре не хватает тепла и света, поэтому переходим на системы искусственного поддержания роста и развития трав. Включаем подпочвенный подогрев, выставляем лампы дополнительного освещения со специальным спектром, используем защитные укрывные материалы – все это требует круглосуточного мониторинга.

– Много техники нужно?

– Немало. У нас только в машинно-тракторном парке порядка 30 единиц: газонокосилки, мини-тракторы, навесное оборудование для аэрации, подсевов и прикатывания, опрыскиватели для химических обработок и многое другое. Чаще всего газонокосилки используем, стричь газон приходится несколько раз в неделю. В жаркое время года – постоянный полив. Осенью – подсевы. Это, кстати, проблема: семена – приманка для всех окрестных птиц. Поэтому пришлось записать отпугивающие крики хищников – сапсана, сокола, ястреба... Так что если слышите на «Локомотиве» крик сокола, значит, мы подсеяли поле.

Вообще птицы – одна из главных проблем. Помимо того, что они выклевывают семена, оставляя внушительные воронки, так еще и портят газон и трибуны продуктами переработки семян. И рекламные щиты вдоль поля страдают. Раньше на них была мягкая подушка для защиты футболистов от ударов, а сейчас ее пришлось снять.

– Птицы пачкают?

– Если бы только пачкали! Не известно, что им понравилось во вкусе поролона, но защитный материал они превратили в решето.

СТРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ КРЕСЕЛ

Следующий вопрос – директору стадиона Элеоноре Ланиной:

– Тут агроном на птиц жаловался. Часто приходится кресла отмывать?

– В свое время было много жалоб от болельщиков на грязные кресла. Сейчас мы нанимаем клининговую службу, которая в течение двух дней до матча протирает сиденья. Все 28 800. А ложи поддерживаем в чистоте постоянно, особенно те, которые выкуплены на весь сезон и куда люди могут прийти в любой момент.

– Долго кресла живут?

– Эти – не очень. Обычная пластиковая штамповка, ломается очень быстро. Плюс на них накапливается вода, поэтому в дождь каждый болельщик получает персональный бассейн. Сейчас у нас в планах замена кресел. Хотим установить складные, антивандальные. Тем более что уже представляем, какими они должны быть. Еще в прошлом сезоне на фанатском секторе поставили два тестовых кресла, причем красного и синего цветов. Так что получился настоящий стресс-тест. Что только с ними не делали, пытаясь выломать! Разве что не грызли, но тем не менее они простояли полгода. На одной из встреч болельщики их попросили убрать с глаз долой. Убрали. Теперь установим правильные – красно-зеленые.

КОГДА ТЕПЛО БУДЕТ?

– Какие еще проблемы волнуют болельщиков?

– Спрашивали, когда у нас на стадионе тепло будет. И просили не отвечать, что летом. Мы и не собирались отшучиваться – проблема действительно есть. Стадион все же строился для летней эксплуатации: тогда о системе «осень-весна» не думали. Из-за того, что галереи и проходы открыты,получается аэродинамическая труба. Дует во всех направлениях. Один из вариантов решения вопроса – обшивка внешнего фасада. Но это не так просто, как кажется: нужно помнить историю «Лужников», которые закрыли так, что трава вообще перестала расти. Так что будем ориентироваться не только на деньги, но и на технологии.

– А подогрев трибун будет?

– Это тоже задача сложная. Повесить инфракрасные обогреватели нереально: крыша высоко, так что до нижнего яруса тепло доходить не будет. А тепловая завеса очень много энергии требует. Да и вешать ее некуда. Но мы прикидываем, что можно сделать. И обязательно сделаем.

СОЛНЦЕ СВЕТИТ ПО НОЧАМ

Отправляюсь к начальнику управления эксплуатации Александру Фикалову:

– Говорят, на обогрев трибун электроэнергии может не хватить?

– В принципе это вопрос решаемый, но удовольствие не из дешевых. При том, что актуальность подогрева трибун – 6–8 матчей в сезоне. Но энергии хватит точно: сейчас на стадионе работает несколько электроподстанций. Центральная арена снабжается отдельно – от двух встроенных трансформаторных подстанций общей мощностью 4,0 мВт. Это гарантирует, что электричество здесь будет даже в случае отключения на других объектах. А еще много энергии уходит на освещение поля: живем-то не в лучшем климате, так что приходится его дополнительно освещать специальными установками мощностью по 56 кВт. По ночам они заменяют солнце. А для замены поврежденных участков у нас есть специальная теплица.

– Богатое хозяйство – даже теплица есть!

– А что такое стадион? Колоссальный инфраструктурный комплекс! Больше 28 гектаров территории, на которых кроме Центральной арены несколько футбольных полей, два манежа, теннисные корты, Малая арена, ледовый дворец, многофункциональный комплекс «Локоспорт», гостиница, клубный ресторан. Сейчас вот еще боулинг для болельщиков после реконструкции открыли, чтобы им было чем заняться до и после матча. Еще старое административное здание есть – 30-х годов постройки. Оно требует реконструкции, но при этом – памятник архитектуры, что, как вы понимаете, добавляет трудностей.

Вырастить, подготовить и уложить газон - дело долгое, сложное и трудоемкое Источник: ФК «Локомотив»

НИ ОДНА СОБАКА НЕ ПРОСКОЧИТ

– Большая территория – большая головная боль? – снова обращаюсь к Элеоноре Ланиной.

– Нет, скорее большое преимущество. За счет территории мы можем привлекать болельщиков. Раньше человек приходил на стадион к самому началу матча, потому что делать ему здесь было решительно нечего. А сейчас мы открываем доступ на территорию за три часа до матча. Людям есть и чем заняться, и что поесть, и что попить. Организуем перед стадионом 10 точек питания, клуб постоянно проводит конкурсы, концерты, игры – как для взрослых, так и для детей. И еще один немаловажный момент: благодаря тому, что теперь болельщики не приходят на стадион в последний момент, снижается нагрузка на службу безопасности.

– Большая она у вас?

– У нас есть собственная служба, но в дни матча количество сотрудников, отвечающих за безопасность на стадионе, увеличивается в десятки раз: на обычном матче задействовано около 400 человек – стюарды, дополнительные сотрудники охраны. Полиция оказывает содействие, но работает исключительно за пределами арены, внутри чаши ее нет. Резервы полиции появляются только на матчах повышенной степени риска, когда есть угроза массовых беспорядков либо прорыва на поле. Хотя прорыв все же недавно был: в матче с «Томью» на поле выбежала собака. Прибежала, видимо, из Черкизовского парка. Шум, гам, множество людей, она испугалась и не нашла ничего лучше, чем побежать на поле – совсем обалдела. Теперь все огородили сетками, разве что такса пробежит. И то совсем худая.

– Требования по безопасности жесткие?

– Да, и постоянно ужесточаются. В недалеком будущем все клубы РФПЛ будут обязаны поставить в досмотровых зонах интроскопы для осмотра личных вещей – как в аэропортах. Но проблема в том, что такое оборудование работает только при плюсовых температурах. Значит, нужно строить специальные помещения. Начинаешь считать, сколько их нужно, – волосы встают дыбом. Плюс могут возникнуть очереди. Так что с одной стороны – безопасность превыше всего, а с другой – нужно найти золотую середину, чтобы это был футбольный матч, а не праздник осмотровых служб с бонусом в виде футбола для тех болельщиков, которые все же успеют на него попасть.

ВИШЕНКА НА ТОРТЕ

– А как сейчас с очередями на вход?

– Для борьбы с очередями ввели проход по билетам с QR-кодами. Это существенно ускоряет процесс. В точках питания тоже в скором времени введем бесконтактные способы оплаты.

– Какие еще планы?

– Их много. Новый президент клуба Илья Геркус сразу обозначил свою позицию: стадион и прилегающая к нему территория должны работать и зарабатывать каждый день, а день матча первой команды – это как вишенка на торте. В сезоне ведь всего 20–25 домашних игр, и это с учетом Кубка России и при условии участия команды в еврокубках. Поэтому нужно, чтобы вся инфраструктура стадиона функционировала в ежедневном режиме, чтобы люди понимали: это спортивный центр всего Восточного административного округа Москвы. Да и не только спортивный. Так что мы готовы создать все условия не только для болельщиков, но и для всех, кто хочет заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.