Готов к труду и обороне. Проверь себя по нормативам ГТО

Год назад Владимир Путин подписал закон о возвращении норм ГТО – физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». С тех пор тысячи людей по всей стране, включая некоторых депутатов Госдумы и чиновников, сдали спортивные нормативы. Все они, как выразился телеканал НТВ, показали «бодрость духа, грацию и пластику».

«Советский спорт» предлагает проверить свою готовность к труду и обороне, и публикует некоторые нормативы спортивно-физкультурного комплекса.

Пять причин отложить тренировку на завтра

Что такое ГТО

ГТО – это «программная и нормативная основа системы физического воспитания населения, устанавливающая государственные требования к уровню его физической подготовленности», – так гласит закон.





В СССР система ГТО действовала в период с 1931 по 1991 годы. Она включала пять ступеней для разных возрастных групп. В числе основных нормативов были бег, прыжки и подтягивания. Но тем, кто сдавал нормативы в самой боеспособной возрастной группе – 19-39 лет (для мужчин), предлагали в числе прочего метнуть гранату и пострелять из боевого оружия.

Новая система ГТО состоит уже из 11 ступеней. Сдавать нормы можно с 6 до 70 лет и старше. Как и в СССР, вам дадут золотой, серебряный или бронзовый значок по результатам вашего комплекса (или не дадут ничего, если вы не уложитесь в нормы).

Тренируйся с котом. Когда под рукой нет отягощений

Цели новой системы ГТО – улучшить здоровье нации в целом, привлечь людей к занятиям физкультурой и дать толчок к модернизации системы физвоспитания.

Добровольно ли это

Сдача норм ГТО – дело добровольное. Однако на заседаниях, предваряющих подписание закона о ГТО, Владимир Путин говорил, что «оценка уровня физической подготовки школьника, сдавшего нормативы по этому комплексу… обязательно должна быть отражена в документе об образовании и учитываться при поступлении в вузы». То есть, в перспективе школьники со значком готовности к труду и обороне могут иметь приоритет при поступлении в вуз.

Чтобы сдать нормы, надо зарегистрироваться на сайте www . gto . ru , заполнить заявку на выполнение, получить медицинский допуск (в местной поликлинике или в школьной и студенческой) и явиться в местный центр тестирования в назначенное вам время.



А если я провалил тест

Если вы не сдали нормы ГТО, их можно пересдать – но не ранее, чем через две недели с момента последней попытки.

Из известных людей, проваливших тест ГТО – Владимир Жириновский, лидер фракции ЛДПР. В возрастной категории политика 60-69 лет, ему нужно было 10 раз отжаться от скамьи и сделать 20 скручиваний на пресс. СМИ, наблюдавшие за процессом сдачи, написали, что Жириновский отжался четыре раза и сделал меньше упражнений на пресс, чем требовалось.

Жириновский не расстроился и сказал, что главное – показать пример другим людям.





Проверь себя по нормативам ГТО

НОРМЫ ГТО ДЛЯ МУЖЧИН 18-29 лет

Обязательные нормы:

- бег на 100 м: для возраста 18-24 года - 15,1 сек (бронза), 14,8 сек (серебро), 13,5 сек (золото). Для возраста 25-29 лет – 15 сек (бронза), 14,6 (серебро), 13,9 (золото).

- бег на 3 км (мин.сек): 18-24 года – 14.00 (бронза), 13.30 (серебро), 12.30 (золото). Возраст 25-29 лет – 14.50 (бронза), 13.50 (серебро), 12.50 (золото).

- подтягивание: 18-24 года – 9 повторов (бронза), 10 повторов (серебро), 13 повторов (золото). 25-29 лет – 9 повторов (бронза), 10 повторов (серебро), 12 повторов (золото).

Или рывок гири 16 кг (кол-во раз): 18-24 года – 20, 30, 40 раз. 25-29 лет – 20, 30, 40 раз.

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье: 18-24 года – пальцы рук на 6 см ниже скамьи (бронза), на 7 см ниже (серебро), на 13 см ниже (золото). 25-29 лет – 5 см (бронза), 6 см (серебро), 10 см (золото).

Испытания по выбору (нужно выбрать 4 испытания):

- прыжок в длину с разбега: для всех возрастов – 380 см (бронза), 390 см (серебро), 430 см (золото).

Или прыжок в длину с места толчком двумя ногами: 18-24 года – 214, 230, 240 см. 25-29 лет – 225, 230, 240 см.

- метание спортивного снаряда весом 700 г (м): для всех возрастов – 33 м (бронза), 35 м (серебро), 37 м (золото)

- бег на лыжах на 5 км (мин.,сек): 18-24 года – 26.30 (бронза), 25.30 (серебро), 23.30 (золото), 25-29 лет – 27.00 (бронза), 26.00 (серебро), 24.00 (золото).

Или кросс на 5 км по пересеченной местности (без учета времени)

- плавание на 50 м (мин.,сек.): серебро, бронза – без учета времени, золото – 0,42 (18-24 года), 043 (25-29 лет).

- стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку – дистанция 10 м (очки): 18 (бронза), 25 (серебро), 30 (золото).

- туристический поход с проверкой туристических навыков - дистанция 15 км – без учета времени.

НОРМЫ ГТО ДЛЯ МУЖЧИН 30-39 лет

Обязательные нормы:

- бег на 3 км (мин., сек.): 30-34 года – 15.10, 14.20, 15.30. 35-39 лет – 15.30, 14.40, 13.10.

- подтягивание (повторы): 30-34 года – 4, 6, 9. 35-39 лет – 4, 5, 8.

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (пальцы рук ниже уровня скамьи, см): 30-34 года – достать скамью, 4 см, 6 см. 35-39 лет – достать скамью, 2 см, 4 см.

Испытания по выбору:

- прыжок в длину с места (см): 30-34 года – 220, 225, 235. 35-39 лет – 210, 215, 225.

- метание спортивного снаряда весом 700 г (м): 30-34 года – 31, 33, 36. 35-39 лет – 30, 32, 35.

- бег на лыжах на 5 км (мин., сек.): 30-34 года – 27.39, 27.00, 26.00. 35-39 лет – 30.00, 29.00, 27.00.

Или кросс на 5 км по пересеченной местности – без учета времени

- плавание на 50 м (мин., сек.): бронза, серебро – без учета. Золото – 0.45 (30-34 года), 0.48 (35-39 лет).

- стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку – дистанция 10 м (очки): 18 (бронза), 25 (серебро), 30 (золото).

- туристический поход с проверкой туристических навыков - дистанция 10 км. Без учета времени.

Все нормативы ГТО здесь