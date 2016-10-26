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«Люди Х. Часть 1». Кто защитит честь сборной России на Кубке Карьяла-2016

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Виктор Антипин
Виктор АнтипинИсточник: Sovsport.ru

Обозреватель «Советского спорта» знакомит наших читателей с молодыми вратарями и защитниками нашей национальной команды.

Пожалуй, молодежный или как его уже многие называют экспериментальный состав сборной России, вызванный Олегом Знарком на первый этап Евротура болельщиков озадачил. Многие фамилии из него широкой публике не известны. Или говорят мало.

Так давайте познакомимся поближе.

ВРАТАРИ

Илья Сорокин, ЦСКА. 21 год

В этом сезоне принял участие в 19 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день – самый надежный голкипер лиги и второй по проценту отраженных бросков – 94,3. Три матча на «ноль».

Бронзовый призер ЧМ-2016. На чемпионате мира в Москве принял участие в трех матчах. Не пропустил ни одной шайбы. Впервые сыграл за сборную 9 ноября 2014 года на Кубке Карьяла.

Серебряный призер МЧМ-2015.

Игорь Шестеркин, СКА. 20 лет

В этом сезоне принял участие в 17 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день – лидер КХЛ по количеству «сухих» матчей с начала сезона – 5. Четвертый в лиге по проценту отраженных бросков – 94,1. Пятый – по коэффициенту надежности.

Бронзовый призер ЧМ-2016. Прошел со сборной весь турнир, но участия в матчах не принимал.

Серебряный призер МЧМ-2015.

Василий Демченко, «Трактор». 22 года

В этом сезоне принял участие в 18 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день занимает 21 позицию в лиге по проценту отраженных бросков – 92,5. И 22-ю – по коэффициенту надежности. Два матча на «ноль».

В сборную до этого не привлекался.

ЗАЩИТНИКИ

Виктор Антипин, «Металлург» Мг. 23 года

В этом сезоне принял участие в 24 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день имеет на счету 8 (1+7) очков при показателе полезности «плюс 5». Двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016)

Серебряный призер ЧМ-2015. Принял участие в 10 матчах. Набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «плюс 7».

Бронзовый призер ЧМ-2016. Принял участие в 6 матчах. Набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «плюс 6».

Впервые сыграл за сборную 8 ноября 2014 года на Кубке Карьяла.

Серебряный призер МЧМ-2012.

Алексей Береглазов, «Металлург» Мг. 22 года

В этом сезоне принял участие в 24 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день имеет на счету 7 (0+7) очков при показателе полезности «плюс 3». Обладатель Кубка Гагарина-2016.

С 2015 года вызывался в сборную перед этапами Евротура, но в состав в итоге не попадал.

Бронзовый призер МЧМ-2014.

Рушан Рафиков, «Локомотив». 21 год

В этом сезоне принял участие в 24 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день имеет на счету 8 (1+7) очков при показателе полезности «плюс 5».

Во сборную ранее не призывался.

Серебряный призер МЧМ-2015.

Илья Любушкин, «Локомотив». 22 года

В этом сезоне принял участие в 24 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день имеет на счету 2 (1+1) очка при показателе полезности «0».

За сборную выступает с 2015 года

Бронзовый призер МЧМ-2014.

Богдан Киселевич, ЦСКА. 26 лет

Самый возрастной игрок в сборной. В этом сезоне принял участие в 24 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день имеет на счету 16 (1+15) очков при показателе полезности «плюс 5».

За сборную выступает с 2012 года.

Игорь Ожиганов, ЦСКА. 24 года

В этом сезоне принял участие в 25 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день имеет на счету 15 (5+10) очков при показателе полезности «плюс 8».

За сборную выступает с 2016 года.

Серебряный призер МЧМ-2012.

Андрей Миронов, «Динамо» М. 22 года

В этом сезоне принял участие в 9 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день имеет на счету 3 (2+1) очка при показателе полезности «минус 1».

Серебряный призер ЧМ-2015. Принял участие в 8 матчах. Набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «минус 1».

Артем Зуб, «Амур». 21 год

В этом сезоне принял участие в 24 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день имеет на счету 7 (2+5) очков при показателе полезности «0».

В сборную ранее не привлекался.

! В следующем нашем выпуске «Люди Х. Часть 2» мы познакомим вас с нападающими, вызванными в сборную России на Кубок Карьяла. Не пропустите! Скоро на нашем сайте.

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