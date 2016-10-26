Златан Ибрагимович: Постараемся доказать, что «Юнайтед» – хозяин Манчестера

Златан Ибрагимович Источник: Reuters

Представители «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» ответили на вопросы журналистов перед матчем 1/8 финала Кубка лиги.

Напомним, встреча между командами состоится сегодня на стадионе «Олд Траффорд» и стартует в 22.00 мск.

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«Мы не можем вернуться в прошлое, чтобы исправить свои ошибки в матче с «Челси». Однако, в наших силах доказать на что способна команда. Сегодня «Юнайтед» представится отличный шанс, поскольку мы сыграем с «Манчестер Сити», да еще и на домашней арене.



Конечно, игроки очень плохо провели встречу с лондонским клубом. Очевидно, наши футболисты потерялись, но я призываю всех своих партнеров собраться и выиграть сегодняшний матч. Этого хочет не только команда, но и болельщики! «Юнайтед» верит в себя, а это самое главное.



Моя игра? Еще не привык к темпу чемпионата Англии, особенно к таким матчам, как с «Сити», но я прекрасно знаю, что такое дерби. Эта игра между двумя командами из одного города. Сегодня встретятся красные и светло-голубые. Каждый из них попробует выиграть матч, чтобы показать всем, кто в городе хозяин.



У меня большой опыт, особенно в таких матчах, поскольку я играл по всей Европе, и чаще всего выходил победителем в таких матчах. Давайте надеяться, что мне удастся сделать это и сегодня», – отметил 35-летний форвард.

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«Думаю, это будет большая игра, которая, так или иначе, является одой из самых ожидаемых в Англии. Возможно, сегодня весь мир будет смотреть этот матч. Конечно, мы хотим вновь обыграть «Юнайтед». Это очень важно, поскольку победы в таких матчах придают вам уверенности.



Поражение от «Челси»? Да, это может стать определяющим фактором для команды Жозе Моуринью. Но не стоит забывать, что «Манчестер Сити» не может выиграть уже на протяжении пяти встреч. В любом случае, нам сегодня придется непросто, поскольку каждый клуб хочет продолжить выступление в этом турнире», – сказал Гюндоган.



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«Очевидно, сегодня нам представится шанс исправиться в глазах своих болельщиков, потому что поражение от «Челси» – довольно трагичное событие. Мы отдаем себе отчет в том, как нужно подходить к любому матчу.

Действительно, «Юнайтед» испытывает давление перед игрой, но разве бывает иначе? Дело не в «Манчестер Сити». Такая обстановка всегда. Будь это игра с «Ливерпулем», «Арсеналом» или «Челси». Поэтому не стоит обращать внимания. Нужно сконцентрироваться. Это будет очень жестокий матч», – сказал Каррик.

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«Кто-то может подумать, что матчи в Кубке лиги не играют особой роли для клубов, однако, я планирую выиграть встречу с «Манчестер Юнайтед».



Хочу, чтобы мои футболисты провели матч на все сто процентов. Особенно это касается тех, кто не имеет регулярной игровой практики. Должен отметить, что, как правило, шанс молодым игрокам заявить о себе предоставляется тогда, когда у команды все идет по плану. У нас сейчас непростая ситуация, поскольку мы не можем выиграть уже на протяжении четырех матчей.



Сейчас мне нужно понять, в каком состоянии мои футболисты. Кто точно не сыграет с «Юнайтед»? Кевин де Брюйне и Пабло Сабалета. Этим игрокам нужен отдых.

Сегодня будет особенный матч, который мы попытаемся выиграть. Знаю, на что способен «Юнайтед», и я к этому готов. То, что они отстают от нас в АПЛ на шесть очков, ни о чем не говорит. Это очень сильная команда», – отметил наставник «Манчестер Сити».