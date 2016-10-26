«Если Промес, Зе и Глушаков не выздоровеют, вы сюда больше не приедете»

В среду на базе красно-белых в Тарасовке было полно журналистов – «Спартак» накануне дерби с ЦСКА проводил для них день открытых дверей.

Приехавших на тренировку «Спартака» журналистов особенно интересовало здоровье трех футболистов – Квинси Промеса (получил травму в матче Голландия – Франция две с половиной недели назад), Зе Луиша (повредил колено в игре против «Ростова») и Дениса Глушакова (накануне встречи с «Уралом» на ноге образовалась большая гематома).

Корреспонденты ждали начала занятия у кромки поля. Рядом на скамейке попивал чаек защитник Маурисио. Оказалось, у него тоже травма и он совершенно точно не примет участия в дерби против ЦСКА. А вот Зе Луиш и Глушаков на тренировку вышли. Зе молча, а Глушаков с шуточкой: «Не все же мне в бассейне сидеть!». Намек на предыдущие дни, когда Денис в бассейне появлялся чаще, чем на поле. Побыв на поле минут 5-10, Глушаков убежал в здание базы, пообещав на прощанье: «Я еще вернусь».

Игроки собрались в круг в центре поля, похлопали болгарину Ивелину Попову, у которого в среду день рождения, а потом несколько человек совершили по кувырку. Знающие люди из «Спартака» сказали журналистам – это в честь днюхи Попова. Верилось с трудом. Что за древняя болгарская традиция – поздравлять кувырками?

Массимо Каррера: Дерби – особенный матч. Но готов проиграть, если победим в РФПЛ

15 минут открытой части тренировки закончились, журналистов увели с поля в помещение базы. Вскоре там появился Промес. «Как дела, Квинси?» – спросил я. «Хорошо!» – «Играть с ЦСКА будешь?». Промес в ответ хитро улыбнулся и убежал на массаж.

Этот же вопрос Квинси вскоре задал Роман Зобнин. Стоящие рядом журналисты навострили уши. Но Промес – не болтун и не находка для шпиона. Сначала завел Зобнина в комнату для физиотерапии и только потом ответил.

Перед пресс-конференцией глава пресс-службы Леонид Трахтенберг сказал, что у него была мысль отменить ее, но главный тренер Массимо Каррера воспротивился – мол, приезд журналистов на базу приносит «Спартаку» удачу.

У тренера тут же спросили, принесут ли корреспонденты удачу травмированным. «Надеюсь, – сказал итальянец. – Иначе вы сюда больше не приедете». После чего широко улыбнулся – шутка! В итоге пресс-конференция прошла в теплой и дружественной атмосфере.

Массимо был приветлив и открыт, однако так и не сказал определенно, будут ли готовы к дерби Промес, Зе и Глушаков. Умеет он напустить туману, знатно скрывает важную информацию от конкурентов!

В четверг у «Спартака» одна тренировка. В пятницу тоже одно занятие и вечером заезд в отель в Москве. В субботу – прогулка, обед, далее установка на игру и отъезд на стадион на матч «Спартак» – ЦСКА. На который уже проданы все билеты и который даст ответ на два больших вопроса – будет ли команда Карреры и дальше лидировать в чемпионате России, и так ли серьезен кризис в ЦСКА.