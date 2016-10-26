Массимо Каррера: Дерби – особенный матч. Но готов проиграть, если победим в РФПЛ

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов перед субботним дерби с ЦСКА.

– Готовы ли будут сыграть с армейцами Промес, Зе Луиш и Глушаков?

– Они продолжают тренироваться индивидуально. Пока все не готовы на 100 процентов. У нас еще есть пара дней до матча. Посмотрим.

– И все-таки: какие шансы, что кто-то из них сыграет?

– Повторюсь: у нас еще есть время. Мне нужна отдача от игроков на 120 процентов. Поговорю с ребятами после тренировок.

– Маурисио травмирован?

– Да, он получил повреждение два дня назад. Посмотрим, что будет дальше.

– Вы уже чувствуете ажиотаж перед дерби?

– Как и перед игрой с «Локомотивом», скажу, что дерби – это особенные матчи. Поэтому подход к ним иной. Таблица и «физика» перед такими играми не в счет. Это особенные игры.

– Можно сказать, что «Спартак» подходит к дерби в лучшем состоянии, нежели ЦСКА?

– Это поймем только после матча. Мы работаем каждый день, чтобы улучшать свою игру.

«Если Промес, Зе и Глушаков не выздоровеют, вы сюда больше не приедете»

– Можно ли разделить вашу работу в «Спартаке» на три этапа: когда все получалось и команда показывала привлекательный футбол; потом был неудачый период, сейчас есть победы, но команда играет неброско?

– Это футбол. Тут можно проиграть, когда все идет к победе. Главное – работать. Нам важно взять три очка. Если хотим выиграть чемпионат, надо выигрывать каждую игру.

– Перед матчем с «Локомотива» вы говорили, что в «Ювентусе» была традиция – проигрывали дерби, но выигрывали чемпионат. Согласились бы на такое развитие событий?

– Конечно. Если мне скажут, что выиграю чемпионат, готов проиграть дерби. Финальный результат важнее результата в отдельной игре.

– В прошлой игре с «Уралом» вы поменяли тактику по ходу матча. Расскажите, что вы сделали?

– Тактика может меняться и по ходу игры, в зависимости от соперника. Порой начинаешь играть по одной схеме, но ее приходится менять, потому что игра не получается. Мы видоизменили схему на 4-2-3-1 с выдвинутым вперед Мельгарехо, а Попов сместился на фланг...

– В Екатеринбурге вас встречали болельщики «Спартака»...

– Благодарю наших болельщиков, их тепло очень важно для нас.

– Антонио Конте, которому вы помогали в сборной Италии, был очень эмоционален во время игры его «Челси» с «Манчестер Юнайтед» в последнем туре. А вы будете заводить трибуны на дерби, как он?

– Конте – темпераментный и страстный. Но при этом с его стороны никогда не было неуважения игроков и коллег.

– Накануне в соцсетях опубликовали видео, на котором один российский тренер за две минуты произносит почти 100 матерных слов. Сколько нецензурных слов можете использовать вы?

– Есть, конечно, вульгарные слова, но я стараюсь их не использовать. Понимаю ли игроков, когда они ругаются. Скажу так: язык тела и язык жестов мне понятен. Можно догадаться, что говорят игроки.