Старые песни о главном. Ключевые факты, матчи и цифры дерби «Спартак» – ЦСКА

Самое экстремальное дерби состоялось 9 ноября 2002 года на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Слева направо – Денис Евсиков, Алексей Березуцкий, Владимир Бесчастных и Сергей Семак. Фото Эдуарда Смирнова

«ССФ» рассказывает о примечательных статистических подробностях и вспоминает самые яркие матчи «Спартака» с ЦСКА в современной истории.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Следующий матч станет 58-м официальным дерби «Спартака» и ЦСКА во всех турнирах. Подавляющее преимущество красно-белых в середине 90-х в XXI веке сменилось тотальным превосходством армейцев, которые уверенно вышли вперед по личным встречам. На счету ЦСКА 25 побед, 15 раз соперники играли вничью, в 17 случаях верх брал «Спартак». Разность забитых и пропущенных мячей – 88:76 в пользу красно-синих.

По общему количеству трофеев ЦСКА впереди «Спартака» – 20 против 12-ти. На счету армейцев 6 чемпионских титулов, 7 Кубков и 6 Суперкубков России, а также триумф в Кубке УЕФА-2004/05. Зато «народная команда» рекордсмен по количеству выигранных первенств – 9.

Впечатляющие безвыигрышные серии – неотъемлемая черта этого противостояния. С момента образования российского чемпионата ЦСКА не мог одолеть принципиального конкурента на протяжении 14 матчей, проиграв 8 из них (2211 дней). «Спартак» же испытывал огромные трудности с начала «нулевых», потерпев в период с 2001 по 2008 годы (2663 дня) 12 поражений в 18 встречах.

Самые крупные поражения в чемпионатах России соперники наносили друг другу. 27 июня 1993 года «Спартак» разгромил ЦСКА со счетом 6:0. В свою очередь, армейцы стали первым клубом, обыгравшим красно-белых с разностью в четыре мяча. 12 июля 2008 года они выиграли в гостях 5:1. Последний антирекорд пал в 4-м туре розыгрыша премьер-лиги-2012/13, когда «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 0:5.

Рекордная посещаемость РФПЛ была зафиксирована в противостоянии именно этих команд. Летом 2009-го и 2011-го в СМИ сообщалось о новом 70-тысячном рекорде, но официальные цифры колебались в районе 58 тысяч. Зато 21 апреля 2013 года анонсированную ранее планку почти удалось покорить. Арена «Лужники» была заполнена на 80 процентов – на игре по официальным данным присутствовали 67 740 зрителей.

Тренеры-иностранцы уступают в споре с отечественными специалистами. В 10 встречах они одержали всего 2 победы при 5 поражениях. По разу добиться успеха удалось Микаэлю Лаудрупу (1–0–0) и Мурату Якину (1–0–1). Другие зарубежные наставники «Спартака» – Александр Старков (0–1–4) и Унаи Эмери (0–0–1) – у принципиального соперника не выигрывали. Возглавлявший ЦСКА бразилец Зико также проиграл в единственном дерби. Дважды тренеры-иностранцы противостояли друг другу: в сезоне 2004 руководивший армейцами португалец Артур Жорже взял верх над «Спартаком» Невио Скаллы в Суперкубке и чемпионате.

Леонид Слуцкий традиционно успешно выступал против «Спартака», возглавляя и «Москву», и «Крылья Советов». Но после перехода в ЦСКА осенью 2009-го его показатели вышли на новый уровень – 11 побед, 2 ничьи и всего 3 поражения. В одну калитку он выиграл тренерскую дуэль у Валерия Карпина (7–2–2), взял верх над Эмери, дважды над Дмитрием Аленичевым и лишь с Якином обменялся победами. Правда, на поражение 0:1 в первом круге сезона-2014/15 во втором ЦСКА ответил разгромом на новенькой «Открытие Арене» – 4:0.

Лучший бомбардир в истории дерби – бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав, отличившийся 9 раз в 18 матчах. Из нынешнего состава ЦСКА чаще всего – 5 раз – огорчал красно-белых Зоран Тошич. В российский период главным голеадором «Спартака» остается Егор Титов, на счету которого 5 результативных ударов. Из нынешних игроков список с четырьмя мячами возглавляет Дмитрий Комбаров (14 встреч), а на втором месте идет… центральный защитник красно-синих Василий Березуцкий, отметившийся двумя автоголами.

«Спартак» потратил на рынке почти в два раза больше, чем ЦСКА за последние 11 трансферных периодов. По данным интернет-портала transfermarkt.de, расходы красно-белых на трансферы составили 111,53 миллиона евро, а армейцев – 52,77 миллиона. За означенный период «Спартак» на покупке/продаже ушел «в минус» на 52,13 миллиона, ЦСКА пополнил бюджет на 5,8 миллиона.

Согласно статистике текущего чемпионата «Спартак» по итогам 10 туров чаще всего бил по воротам – 17,8 удара, совершал отборы – 19,6 и перехватывал мяч почти столько же, сколько лучшая по этому показателю «Уфа» – 21 (в среднем за матч по данным whoscored.com). Любопытно, что по перехватам ЦСКА идет последним – 12,8. Нападающий красно-белых Квинси Промес – лидер по числу удачных обводок – 3,6, защитник армейцев Василий Березуцкий – по проценту точных передач – 90,3, а мощный форвард Ласина Траоре – по количеству нарушений – 3,1.

20 мая 2006 года. Лужники. Финал Кубка России ЦСКА – «Спартак» – 3:0. Безумная радость от победы (слева направо): Жо, Вагнер Лав, Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич. Фото из архива Юрия Орлова

ДЮЖИНА ЗНАКОВЫХ ДЕРБИ

27 июня 1993

«Спартак» 6:0 ЦСКА

Голы: Ледяхов, 15, 54, 88, Бесчастных, 49, Пятницкий, 63, Карпин, 84.

Чемпионский состав ЦСКА, выигравший последнее в истории первенство СССР, распался. В «Спартаке» Олега Романцева, напротив, собралось большинство талантливейших российских игроков, на долгие годы монополизировавших «золотодобычу» в национальном первенстве. Возможно, теннисный счет и не отражал реальную разницу в классе между московскими клубами, но на тот момент если и привирал, то не сильно.

22 мая 1994

«Спартак» 2:2 ЦСКА (4:2 по пенальти)

Голы: Ледяхов, 6, Карпин, 11 – Радимов, 39, Быстров, 58

В начале кубкового финала красно-белые буквально раскатывали подопечных Бориса Копейкина, но раньше времени успокоились. Гинтарас Стауче, хоть и допустил ошибку, не справившись с дальним ударом Дмитрия Быстрова во втором тайме, стал главным героем серии послематчевых пенальти. Литовский голкипер, работающий ныне в сборной России, отразил два удара с «точки», а решающую попытку реализовал Дмитрий Аленичев. «Спартак» выиграл первый Кубок России, а армейцы уступили во второй финальной серии пенальти подряд (за год до того их переиграло «Торпедо»).

28 сентября 1998

ЦСКА 4:1 «Спартак»

Голы: Хомуха, 16, 87, Филиппенков, 25, Бородкин, 54 – Робсон, 90

К концу первого круга красно-синие занимали 14-е место в таблице, но после рокировки на тренерском мостике – Олег Долматов сменил Павла Садырина – разыгрались не на шутку. По ходу впечатляющей серии (14 побед в 15 матчах) ЦСКА впервые в новой истории одолел «Спартак», причем по всем статьям. Финишировав вторыми, армейцы отстали от завоевавших очередной титул красно-белых всего на 3 очка.

9 ноября 2002

ЦСКА 2:1 «Спартак»

Голы: Семак, 34, Яновский, 62 – Кудряшов, 69

Это было сюрреалистическое безумие! Мощнейший снегопад ранней осенью, раздевшиеся по пояс фанаты, тяжелая уборочная техника, сдиравшая вместе с белым покровом и остатки газона на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, уборщики с лопатами, не успевшие покинуть поле к моменту стартового свистка. Команда Валерия Газзаева, отличавшаяся тогда, в первую очередь, атлетичностью, не оставила сопернику шансов.

11 марта 2006

«Спартак» 2:3 ЦСКА

Голы: Титов, 22, Моцарт, 47 – Жирков, 42, Одиа, 73, Жо, 83.

По ходу «нулевых» ЦСКА четырежды побеждал «Спартак» в матчах за трофей. Пожалуй, лучший шанс обыграть-таки заклятого конкурента был у красно-белых в Суперкубке-2006. Дважды они выходили в счете вперед, но голкипер Алексей Зуев ошибся в эпизоде со вторым голом ЦСКА и как минимум не выручил после решающего удара головой новичка соперника Жо.

12 июля 2008

«Спартак» 1:5 ЦСКА

Голы: Баженов, 69 – Вагнер Лав, 15, 34, 44, Красич, 51, Джанер, 77

Сокрушительное поражение «Спартака» – самое крупное в чемпионатах России на тот момент. После матча главный тренер Станислав Черчесов перевел в дубль капитана Егора Титова и вице-капитанов Максима Калиниченко с Моцартом. Бразилец позже был амнистирован, а легенда красно-белых и талантливый украинский футболист больше за «Спартак» не сыграли.

1 ноября 2008

ЦСКА 0:1 «Спартак»

Гол: Баженов, 56

Расточительность красно-синих и отменная игра Стипе Плетикосы на последнем рубеже не позволили хозяевам выйти вперед в счете до перерыва. Во втором тайме в активности добавил уже возглавляемый Лаудрупом «Спартак». Форвард Никита Баженов пяткой замкнул пас Владимира Быстрова во вратарскую, прервав семилетнюю безвыигрышную серию красно-белых в дерби.

21 ноября 2009

«Спартак» 2:3 ЦСКА

Голы: Алекс, 7 (пен.), Веллитон, 65 – Дзагоев, 45, Нецид, 49, 88.

На сей раз борьбу за титул с «Рубином» за тур до финиша вел уже «Спартак», тогда как ЦСКА – только за еврокубковую зону. По ходу первого дерби Слуцкого в качестве тренера армейцев соперники попеременно вели в счете и отыгрывались, а роковую ошибку в концовке игры совершил Сослан Джанаев. Вратарь выпустил мяч после несложного удара Томаша Нецида, тогда как в предыдущем туре во встрече с «Крыльями Советов» фактически забил сам себе. Упущенный титул всецело лег на плечи 21-летнего парня. Джанаеву потребовались годы, чтобы оправиться от психологической травмы.

11 мая 2011

«Спартак» 3:3 ЦСКА (4:5 по пенальти)

Голы: Д.Комбаров, 45, Ари, 61, Ибсон, 77 – Нецид, 42, Думбия, 72, Вагнер Лав, 82

Феерическое дерби, одно из самых зрелищных в истории, состоялось в полуфинале Кубка России. Соперники, поочередно отыгрываясь, устроили перестрелку с голами на разный вкус. Дмитрий Комбаров нанес удивительный удар с высоким отскоком, Ибсон забивал сидя, Вагнер сделал пас самому себе. Дело завершилось серией пенальти, в которой, в отличие от голевого эпизода с игры, не повезло Комбарову. С его в целом неплохим ударом справился Акинфеев, а все остальные попытки были реализованы.

28 августа 2011

«Спартак» 2:2 ЦСКА

Голы: Веллитон, 45, Эменике, 75 – Думбия, 51, Тошич, 69

Драматичный эпизод столкновения Веллитона с Акинфеевым стал главным событием одного из наиболее скандальных противостояний столичных клубов, завершившегося боевой ничьей. Голкипер армейцев получил рецидив старой травмы и выбыл на полгода, а форвард – 6-матчевую дисквалификацию, которую впоследствии сократили. При этом главный рефери Сергей Карасев ограничился желтой карточкой, а перед перерывом Веллитон открыл счет. Вокруг драматичного, но все же игрового эпизода разгорелась огненная околофутбольная полемика.

22 сентября 2013

«Спартак» 3:0 ЦСКА

Голы: Озбилиз, 40, Д. Комбаров, 53, Паршивлюк, 59.

Единственный матч, в котором команда Карпина доминировала над подопечными Слуцкого. Если бы не Акинфеев, счет мог быть и крупнее, но «Спартак» и так уверенно взял свое. Для ЦСКА же с этого момента началась черная полоса из пяти встреч премьер-лиги без забитых мячей, в которых армейцы четырежды капитулировали. Тем удивительнее, что в мае удалось завоевать титул.

17 мая 2015

«Спартак» 0:4 ЦСКА

Голы: Еременко, 11, 22, Тошич, 30, Муса, 63.

Первое домашнее дерби на долгожданном красавце-стадионе «Открытие Арена» обернулось для «Спартака» сущим кошмаром. ЦСКА творил на поле все, что хотел. Если бы не конец сезона, Якин отправился бы в отставку незамедлительно.