Массимо Каррера Источник: ТАСС

В чем козыри нынешних «Спартака» и ЦСКА? Почему шансы на победу у красно-белых на этот раз предпочтительнее? В чем Зе Луиш эффективнее Траоре? На эти и другие вопросы перед знаковым столичным дерби отвечает наш эксперт Евгений Ловчев.

АТАКА «СПАРТАКА» НАМНОГО СИЛЬНЕЕ

– Конечно, есть еще матчи столиц – московских клубов против «Зенита», это всегда очень интересно и принципиально, но нет сегодня острее дерби в нашем чемпионате, чем «Спартак» – ЦСКА. И, пожалуй, впервые за последнее время шансы красно-белых однозначно выше. И не только потому, что они выше в таблице.

В чем же козыри «Спартака»? Во-первых, кадровый. Команда в оптимальном состоянии, почти все здоровы, а травма, которую получил Промес в матче за сборную Голландии против французов, не самая серьезная – ушиб. У ЦСКА же точно не будет Еременко – это огромная потеря! Если еще не выйдет Дзагоев – дело совсем плохо. Скамейка-то очень короткая…

Вообще, если сравнивать линии атаки двух команд, у «Спартака» она намного сильнее. Такой набор классных игроков (Промес, Зе Луиш, Попов, Ананидзе и Мельгарехо) надо еще поискать в Европе!

У ЦСКА же впереди один Траоре, который, я продолжаю утверждать, не вписывается в командную игру. Уверен, с ним не будут продлевать аренду. Раньше «Спартак» в матчах против ЦСКА мог атаковать весь матч, иметь преимущество, но в концовке или Вагнер расправлялся с защитниками, или Муса убегал один на один, или Думбия что-то выдумывал. 29 октября такого не случится. Траоре убежать не способен, играет «столба», но такого… «одинокого» – если и выигрывает мяч, скидывать некому. К слову, Зе Луиш вверху играет намного эффективнее – в лучших традициях английского футбола.

ФЕРНАНДЕСА ЗАСТАВЯТ ЗАЩИЩАТЬСЯ

Преимущество атакующей линии «Спартака» выражено и статистически – забили чуть ли не в два раза больше армейской. К тому же, повторюсь, главный бомбардир и организатор атаки Еременко – пока вне игры. Но «Спартак» в атаке должен еще прибавить, наступательная игра у него еще не поставлена. А вот чему успел научить Каррера спартаковцев – разрушать игру соперника. Это было уже видно по победе над хорошо организованным «Краснодаром».

Высокая организация игры – главный козырь и ЦСКА, здесь все (кроме Траоре) знают свой маневр, все отлажено. Понятно, как будут играть фланговые Фернандес и Щенников, центральные защитники, как будет четко выстраиваться линия в обороне, как Вернблум будет подчищать и, если надо, играть в кость… Но «Спартак» способен разрушить весь этот порядок – прессингуя на чужой половине, перекрыв кислород лидерам. Уверен, Фернандесу, который играет практически правого нападающего, не дадут развернуться на фланге. Его заставят защищаться – помогать возрастным центральным защитникам, которые явно уступают в скорости Зе Луишу и Промесу.

И, кстати, о защите в линию ЦСКА. В матче против «Монако» эта игра дала сбой – линия оказалась ломаной: левая ее часть выбежала вперед, на другом фланге кто-то остался, и двое соперников очутились против одного Акинфеева! Бернарду спокойно обработал мяч, огляделся и перекинул вратаря. Случился этот сбой на последних минутах, да и вообще весь второй тайм ЦСКА играл не в типичный для себя футбол – практически на отбой.

Но «Спартаку» не стоит обольщаться – это уже особенность ЦСКА в матчах Лиги, где у команды существует определенный комплекс. Это чистая психология! В чемпионате же России ЦСКА выглядит всегда уверенным в себе: мы чемпионы, мы сильнее всех!

В ДЕРБИ ВСЕ ТАК НЕПРЕДСКАЗУЕМО!

Глушаков, получив капитанскую повязку, стал действовать более ответственно. Он должен прибавить. И это тоже один из козырей «Спартака». Хотя я все время Дениса критикую: он может играть более продуктивно, мало обостряет игру, половина передач – поперек поля и назад, задерживает атаку. Но в матче с «Ростовом» сыграл как надо.

Тут есть одна тонкость. Я сам был левым защитником атакующего плана. Подключался почти к каждой атаке. Но мне однажды Никита Павлович Симонян сказал: «Не надо все время бежать вперед!» «Но почему?! Если есть возможность…» «Да потому что защита привыкает к твоим подключениям! Надо, чтобы было неожиданно!»

И вот гол, который забил Глушаков «Ростову», как раз такого плана. Ведь до взятия ворот он в штрафной соперников практически не появлялся. А тут Зе Луиш отошел назад – и Глушаков вдруг рванул в его зону.

Выиграл «Спартак» пусть не столь уверенно (заканчивали, имея на двух игроков больше, могли даже пропустить), но победа была очень важна именно в психологическом плане. До этого ведь была серия из трех поражений (одно – в Кубке). Вообще подкупает настрой спартаковцев в этом сезоне при итальянце, который оказался мощным мотиватором. Ведь и в двух проигранных матчах «Уфе» и «Зениту» нельзя обвинить футболистов в том, что играли спустя рукава.

Я перечислил все козыри «Спартака», все минусы армейцев, но… Это дерби, и в нем сценарий может развиваться самым причудливым образом. В дерби все надо делать через «не могу».

Матч «Спартак» – ЦСКА мне напоминает ситуацию, когда за человеком гонится собака, перед ним забор, и человек его перепрыгивает, а потом сам не понимает, как это он взял такую высоту! В дерби все так непредсказуемо!