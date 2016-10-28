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Почитатели Гинера против поклонников Федуна. Юрий Цыбанев о подоплеке дерби

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии
Жесткое единоборство Понтуса Вернблума (слева) и Дениса Глушакова
Жесткое единоборство Понтуса Вернблума (слева) и Дениса ГлушаковаИсточник: Getty Images

В субботу на «Открытие Арене» в очередной принципиальной битве сойдутся вечные соперники – «Спартак» и ЦСКА. Как популярнейшие столичные команды играли прежде и что ждать от их новой встречи?

В этот-то раз нам, похоже, повезло с главным дерби всея Руси. ЦСКА со «Спартаком» держатся в таблице рядышком, и – тот нечастый случай, когда нет ясности, кто из них нынче объективно сильнее.

Но в историческом ракурсе высший статус этого дерби – то, что именно взаимоотношения красно-белых с красно-синими и именно в наше время достигли предельной точки кипения – меня неизменно удивляет.

Сей феномен или слишком прост – или загадочно иррационален.

Молодые-то, живя эмоциями, не заморачиваются над смыслами. Был в 90-е сильный «Спартак», чемпион, – вот и явилась на свет многочисленная армия почитателей красно-белого, вдобавок к традиционным приверженцам этих цветов. Заступил в нулевые на смену «Спартаку» чемпионский ЦСКА – и у него выросла своя армия. Ну и пошли вовсю пикироваться, аки тщеславный нувориш с прежде влиятельным господином. Молодые, они, кто ж не знает, первым делом силу уважают и к сильным тянутся.

Только и всего?

Между тем, у них длиннейшая история – и у красно-белых, и у красно-синих. Но! Сменялись десятилетия, а встречи футбольных «Спартака» с ЦСКА ютились на обочине огнедышащей территории дерби. «Спартак» против Киева – вот была главная злоба дня. Ну, по прежней памяти еще «Спартак» – «Динамо», но это уже с налетом ретро-воспоминаний.

А ведь повод для пикировки, больше того – идейной вражды, в зрелые советские времена имелся куда более веский, чем нынче. Всевластные цеэсковские покровители под предлогом воинского призыва выводили из красно-белого игрового оборота важнейшие, ключевые фигуры – Ольшанского, Папаева, Хидиятуллина. Но такой уж жгучей ненависти к красно-синим цветам, сколь помню, в красно-белом лагере не питали. Была скорей горькая усмешка: вот, мол, собака на сене – ни себе, ни людям. Ибо толково распорядиться уведенными у конкурентов кадрами футбольный ЦСКА категорически не умел. Он просто не сознавал себя как самоценную величину. И чего с ним было копья ломать?

Вот в хоккее – да. Там между ЦСКА и «Спартаком» шла война! Мощнейшее регулярное ледовое войско, оснащенное новейшим тактическим вооружением, – против гражданских. Да еще эти гражданские были одеты в провокационные красно-белые костюмы, вроде как примирявшие красных с белыми?! И были эти гражданские весьма себе на уме и весьма прихотливы, напоминая персонажа из песни Высоцкого: «То приблизится – мол, пятки оттопчу; то отстанет, постоит – мол, так хочу».

Вот там перед очередной ледовой битвой всерьез потрясывало оба враждующих лагеря. Настолько все было идейно и принципиально.

А нынешних, массово принявших красно-белую или красно-синюю сторону, хочется порой спросить: а что вас, собственно, разделяет – кроме молодой природной потребности заиметь как можно больше друзей и выплеснуть адреналин на врагов?

Если присмотреться – разве так уж сильно нынешняя игра ЦСКА отличается от той, какую практиковал чемпионский «Спартак» с Романцевым и каковую красно-белые массы истово желают увидеть у родной команды вновь?

Но в этот раз всем нам повезло. И будет, в самом деле, интересно – кто кого?

Матч

Спартак - ЦСКА

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – ЦСКА?

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