Не с Федором, зато с Иваном. Бигфут начинает гастроли по России

Федор Емельяненко и Антонио Силва Источник: Associated Press

Известный бразильский боец смешанного стиля Антонио Силва по прозвищу Бигфут, который недавно был уволен из американской промоутерской компании UFC, нашел где провести свой следующий поединок.

Тяжеловес, который в 2011 году одержал безоговорочную победу над легендарным Федором Емельяненко, сразится с российским бойцом Иваном Штырковым в Екатеринбурге 18 ноября. За бой бразилец должен получить 500 тысяч долларов.

«Мы первыми узнали о том, что UFС увольняет Бигфута и связались с командой American Top Team с предложением. Мы обговорили условия и за неделю согласовали контракт. Гонорар Сильвы на порядок больше Монсона, поскольку Бигфут — это действующая звезда мира единоборств, участник UFC, хорошо, что наше предложение оказалось первым, ведь его хотели получить все ведущие промоушены мира», - цитирует промоутера предстоящего боя Алексея Титова e1.ru.

Сразу после того, как стало ясно об увольнении Силвы из UFC, менеджер бразильца Алекс Дэвис сообщил, что будет искать варианты проведения боев на турнире Rizin FF в Японии или в России. Сразу же поползли слухи о реванше между Емельяненко и Силвой, которые так и остались пока слухами.

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Силва и Штырков проведут бой в рамках турнира Titov Boxing Promotions. В ивенте мероприятия имеются бои как по правилам ММА, так и по другим боевым видам спорта, в том числе и по боксу.

Напомним, что в рамках этой организации недавно выступал другой ветеран ММА Джефф Монсон. Его соперником также был Иван Штырков. По версии Снеговика, он должен был провести показательный поединок, но никак не «настоящее сражение». Однако, никакой постановки в «клетке» не было. Штырков набросился на Монсона и ударом в голову отправил Монсона в нокдаун. Затем россиянину удалось финишировать Джеффа амбаром в партере.

Джефф Монсон и Иван Штырков перед очным противостоянием

Спустя три дня после боя разразился скандал. Джефф Монсон заявил, что организаторы боя повели себя нечестно. По его словам, он не мог драться в полную силу из-за травмы бицепса, и заранее предупредил об этом организаторов. Однако по их настоянию Монсон согласился выйти на ринг, но провести лишь показательный бой.

Популярное американское издание Sherdog, которое следит за всеми турнирами в ММА в мире считает, что 28-летний Иван Штырков провел четыре официальных поединка за свою карьеру, в которых одержал победы. Статистика выступлений Штыркова в других источниках слегка другая. Так Wikipedia.org гласит, что Иван провел семь боев в организации Titov Boxing Promotion. Ни один из его соперников не смог продержаться в поединке против Штыркова и двух минут. Виталий Опарин (дважды), Константин Андрейцев, Абылкасым Якубов, Джефф Монсон, Георгий Шакаев и Рикко Родригес — эти парни ничего не смогли сделать в бою с грозным Иваном. В итоге три технических нокаута и четыре сабмишена (рычаг локтя) в активе Штыркова.

Антонио Силва начал свою карьеру в 2005 году. В первом же поединке он нанес поражение техническим нокаутом Тенгизу Тедорадзе на турнире UKMMAC. Имел серию из семи досрочных побед до турнира Bodog Fight – USA vs. Russia, где проиграл Эрику Пеле ТКО в первом раунде. Затем последовали шесть побед. В ноябре 2009 году в рамках турнире Strikeforce Силва дрался против соотечественника Фабрисио Вердума в андеркарде боя Федор Емельяненко — Бретт Роджерс. Тот поединок завершился победой Вердума единогласным решением судей.

Вершиной карьеры для Силвы стал бой против Последнего императора в феврале 2011 года в рамках все той же организации Strikeforce. Антонио во втором раунде ¼ финала Гран-при тяжеловесов одержал победу техническим нокаутом и заставил Федора задуматься о завершении карьеры. В полуфинале мини-турнира бразилец неожиданно проиграл Даниэлю Кормье, который не был еще тогда большой силой в ММА. Затем Бигфут подписал контракт с UFC и провел в общей сложности в этом промоушене 11 поединков, в которых одержал всего три победы. Силва бился с такими бойцами, как Кейн Веласкес, Андрей Орловский, Фрэнк Мир, Марк Хант, но ничего не смог им противопоставить в октагоне. В итоге после трех поражений кряду UFC решил уволить Силву. На данный момент в активе Силвы 19 побед, 10 поражений и одна ничья.

Кстати

Силва страдает акромегалией — заболеванием, связанным с нарушением функции передней доли гипофиза (аденогипофиз); сопровождается увеличением (расширением и утолщением) кистей, стоп, черепа, особенно его лицевой части, и др.