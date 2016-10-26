Экстрим дня. «Енисей» и «Сибирь» устроили яркую встречу зимы

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ФУТБОЛА

Во время игры в Красноярске снег не только шел, но уже и лежал на беговых дорожках, столбик термометра показывал 7 градусов ниже нуля, а ветер дул со скоростью 8 метров в секунду. Окажись в этот день здесь команда с юга России, хозяева могли бы извлечь преимущество из погодных условий. Но их соперник к таким условиям был привычен – в Новосибирске погода нынче тоже зимняя.

Важным атрибутом игры были шапки. Одевали их уроженцы как холодных, так и теплых уголков Земли. Человек из первой категории - нападающий «Енисея» Малоян, уроженец Краснодара. Пример из второй категории - защитник «Сибири» Мищенко, его детство прошлом в не самом теплом Ижевске.

МОРОЗ-МОТИВАТОР

Погода заставляла игроков двигаться. Стоять на месте – себе дороже. Вот и атаковали команды много.

«Енисей» сделал ставку на атаки флангами. Именно отсюда командаАндрея Тихонова забила оба своих гола. Первый – после розыгрыша углового, второй – после прострела с фланга. В обеих атаках поучаствовал Малоян. Сначала он сделал предголевую скидку пяткой, затем — поразил цель.

«Сибирь» в атаке шустрила благодаря индивидуальному мастерству игроков. Лучше других получалось у хавбека Андреева и форвардаВотинова. Первый заработал пенальти, который реализовал Беляев. Второй сделал дубль в овертайме. Интересно, что Вотинов появился на замену во втором тайме основного времени, что не помешало ему удачно войти в эту экстремальную игру.

НОН-СТОП

Паузы в игре, конечно, были. Но игроки и тренеры пытались их продолжительност ь свести к минимуму, чтобы не замерзнуть. Чего только стоит перерыв между основным временем матча и дополнительным – он пролетел очень быстро.

Очень характерный эпизод: когда во втором тайме защитник «Сибири»Макаренко готовился исполнять штрафной, то поднес руки к губам и стал дуть на них! От такого стало зябко даже по эту сторону телеэкрана.



