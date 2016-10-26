Гид по Чемпионату мира по Hearthstone

В этом материале мы рассказываем о Чемпионате мира по Hearthstone.



Hearthstone World Championship начнется 26 октября. Стадия плей-офф пройдет 4 и 5 ноября в рамках конференции BlizzCon в городе Анахайм, США. Призовой фонд турнира составит 1 миллион долларов.



Видео о том, как участники заработали свои места на чемпионат мира Hearthstone 2016:





Групповой этап

Группа A: handsomeguy, Cydonia, Jasonzhou, ThijsNL.



Группа B: Bbgungun, Naiman, che0nsu, Hamster.



Группа C: DrHippi, Breath, Amnesiasc, Yulsic.



Группа D: OmegaZero, DDaHyoNi, Pavel, HotMEOWTH.





Игрокам предстоит сражаться в формате двойного турнира, пока из 16 не останется только 8. После этого турнир перейдет на олимпийский формат с выбыванием после одного поражения. Все матчи будут проводиться в формате «Завоевание» с исключением.



Плей-офф

Трансляция: