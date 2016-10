Гид по Чемпионату мира по Hearthstone

Команда EHOME.Keen выиграла вторую китайскую открытую квалификацию на турнир на The Boston Major.

EHOME.Keen стала победителем китайской открытой квалификации на Major Команда EHOME.Keen выиграла вторую китайскую открытую квалификацию на турнир на The Boston Major.

Kaipi примет участие в американской открытой квалификации на Major Команда Kaipi, как и коллектив Prodota Gaming, сыграет в открытой квалификации The Boston Major в американском регионе.

Илья Maddyson примет участие в освещении The Boston Major Студия RuHub поделилась списком комментаторов и аналитиков на предстоящие квалификации на The Boston Major. Специальным гостем студии станет стример Илья «Maddyson» Давыдов.

MLG проведет в Лас-Вегасе турниры по Overwatch и Call of Duty Major League Gaming анонсировала чемпионат MLG Vegas, в рамках которого пройдут турниры по Overwatch и Call of Duty.