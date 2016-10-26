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Мозякин - Ковальчуку: Догони меня, если сможешь!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Мозякин - Ковальчуку: Догони меня, если сможешь!
Источник: Sovsport.ru

Личная дуэль между двумя лучшими бомбардирами КХЛ продолжается. Сегодня магнитогорец Сергей Мозякин вновь обошел питерца Илью Ковальчука.

Спасибо двум лидерам нашей лиги за дополнительную интригу в чемпионате! Личное противостояние между капитаном «Магнитки» Сергеем Мозякиным и форвардом СКА Ильей Ковальчуком становится уже отдельным сериалом.

Благо, фаворит в этой гонке двух супермастеров меняется чуть ли не ежедневно.

Напомню, что в воскресенье «Металлург» разгромил в Шанхае «Куньлунь» (5:1), а Мозякин записал на свой счет 4 (2+2) очка. И вновь воцарился на троне лучшего бомбардира КХЛ.

Но уже во вторник Ковальчук запальчиво выкрикнул в ответ: «Мое!» и отобрал у Сергея звание самого результативного игрока сезона.

Сделать вновь хет-трик в поединке со «Слованом» Илье не удалось. Но и двух результативных передач, завершившихся голами Антона Белова и Егора Яковлева было достаточно, чтоб вернуть себе переходящий вымпел лучшего бомбардира КХЛ.

Хотя после победы (6:1) форвард выглядел слегка разочарованным. Возможно, из-за того, что не попал в состав сборной на первый этап Евротура. Напомню, что весной контракт Ковальчука со СКА завершается. И чтобы подписать новый достойный договор, известному 33-летнему нападающему надо громко заявить о себе. В сборной России – в том числе.

В среду ход перешел к капитану «Магнитки», которая встречалась дома с «Кузней»…

В этом поединке Мозякину достаточно было сделать всего один результативный пас, чтобы вновь стать №1 среди форвардов КХЛ.

Перед матчем у Сергея было 34 (17+17) очков на счету. А у Ковальчука – 35 (15+20). Соответственно, при равенстве баллов лидерство сразу переходило к Мозякину, у которого больше голов.

И эту задачу-минимум магнитогорец перевыполнил уже на 25 минуте встречи, выведя свою команду вперед (2:1) в эпизоде, когда уральцы насели на ворота сибиряков, используя отложенное удаление.

В этом эпизоде Сергей забил гол вовсе не в свое обычной манере, положив ее изящно в «девятку». Красивые голы у него сегодня не шли поэтому Мозякин сыграл, скорее, в стиле ЦСКА – затолкал шайбу с пятачка за линию ворот «с мясом», в жесткой силовой борьбе.

Кстати, открыл счет в поединке уже на 26 секунде вызванный в сборную на первый этап Евротура защитник Виктор Антипин. А его ассистент Данис Зарипов записал на свой счет 800 очко в чемпионатах России. В итоге «Магнитка» победила 3:2.

На счету лучшего бомбардира КХЛ Сергея Мозякина - 35 (18+17) очков. И он словно заявляет Ковальчуку, как в известном рекламном ролике: «Двигай шаровары, Илюша!»

Теперь ждем достойного ответа уже от Ковальчука! В четверг СКА просто обязан разгромить дома «Медвешчак», чтобы поквитаться с хорватами за досадное поражение в недавней очной ставке.


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