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Фернандо: Тренер скажет, как развалить игру ЦСКА

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Фернандо (№11)
Фернандо (№11)Источник: ФК «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Фернандо считает, что у его команды есть все для победы в дерби.

- У нас пока не было подробного анализа игры ЦСКА, - говорит Фернандо. - Слышал от партеров и сам понимаю, что ЦСКА и «Зенит» – основные соперники. ЦСКА опасен и в атаках, ив  контратаках, хорошо обороняется. Но, думаю, нам хватит ресурсов, чтобы рассчитывать на победу в этом матче.

- Готовы к жесткому столкновению в зоне Вернблума?
- Такая игра Вернблума помогает ЦСКА грамотно обороняться. Команда мало пропускает, скажем так, не распускает соперника. ЦСКА титулован и успешен в последние годы. Тренеры дадут нам информацию по игре соперника. На какие стороны надавить, чтобы развалить игру ЦСКА. С ЦСКА нельзя ни на секунду расслабляться. Даже в мелких эпизодах важно не уступить.

- У ЦСКА не сыграют Еременко и Дзагоев. Вам будет легче?
- Это проблема для ЦСКА. Но мы понимаем, что всегда есть, кем заменить лидера. Если вместо примы играет кто-то другой, он может своим шансом на 101 процент воспользоваться. И из-за этого непонятно, кому сложнее – армейцам или нам.

- В Италии вы часто били по воротам издали. Почему сейчас редко атакуете ворота?
- Часто помогаю в обороне, концентрируюсь на этом. Это лишает меня возможности бить по воротам. Те, кто против нас играет с позиции силы – «Зенит», «Краснодар», возможно, ЦСКА развязывают мне руки. Тогда можно наносить удары.

- Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в своих интервью часто упоминает о «Спартаке». Почему?
- Может, это связано с тем, что его спрашивают про хорошие команды и он вынужден эти команды называть?

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